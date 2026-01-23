Bất động sản và Đầu tư công là hai nhóm đặc biệt trong năm 2026?

VinaCapital vừa đưa ra triển vọng đầu tư nhóm ngành trong năm 2026 trong đó nhấn mạnh vào nhóm Bất động sản và Đầu tư công hai nhóm này lần lượt chiếm 26% và 3% tỷ trọng VN-Index, sau nhóm Ngân hàng 31%.

Theo đại diện quỹ, doanh số bán hàng trước (presales) của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết đã tăng gấp đôi trong năm 2025, qua đó giúp lợi nhuận sẽ ghi nhận tăng trưởng tốt vào năm 2026.

Bên cạnh đó, các quy định mới ban hành gần đây sẽ thúc đẩy hoạt động phát triển các dự án bất động sản, trong khi đầu tư hạ tầng sẽ thúc đẩy nhu cầu mua nhà - cả hai yếu tố này đều hỗ trợ doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp bất động sản.

Tuy nhiên, các quy định mới này sẽ mang lại lợi ích cho một vài chủ đầu tư nhiều hơn những doanh nghiệp khác, tùy thuộc vào tình trạng pháp lý của các quỹ đất hiện hữu. Ngoài ra, vị trí quỹ đất cũng đóng vai trò then chốt trong việc hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng. Chẳng hạn, các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất tại khu vực phía Nam sẽ được hưởng lợi nhiều hơn do mức độ phát triển tại khu vực này đến nay còn tương đối hạn chế.

Việc lãi suất tăng gần đây đã khiến nhu cầu đầu cơ trên thị trường bất động sản hạ nhiệt và buộc người mua để ở trở nên thận trọng hơn. Đặc biệt, các dự án có mức giá quá cao hoặc chất lượng xây dựng kém đã ghi nhận tình trạng giao dịch gần như "đóng băng".

Dù không cho rằng thị trường sẽ chứng kiến một đợt tăng giá mạnh hay trạng thái giao dịch sôi động trong năm nay, nhưng VinaCapital vẫn kỳ vọng tốc độ hấp thụ sẽ duy trì ổn định đối với các sản phẩm nhà ở phù hợp với nhu cầu ở thực. Sự khác biệt này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp đầu tư "từ dưới lên", cho phép nhà đầu tư phân biệt rõ giữa các doanh nghiệp bất động sản niêm yết dựa trên những đặc điểm riêng biệt đó.

Cuối cùng, việc đẩy mạnh chi tiêu công của Chính phủ cũng mở ra các cơ hội đầu tư cho các nhà quản lý quỹ, dù nhiều doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp chưa được niêm yết. Tuy vậy, các nhà đầu tư chọn lọc có thể tìm ra một số doanh nghiệp niêm yết ở vị thế thuận lợi, vừa hưởng lợi từ mức tăng chung của đầu tư hạ tầng công, vừa sở hữu các yếu tố đặc thủ tích cực.

Chẳng hạn, các doanh nghiệp dịch vụ dầu khí có thể hưởng lợi từ đẩy mạnh hạ tầng năng lượng của Việt Nam hay doanh nghiệp sản xuất thép hàng đầu Việt Nam là HPG cũng được hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng và đang trong quá trình tăng gấp đôi công suất sản xuất - yếu tố từng đóng vai trò là động lực quan trọng đối với cổ phiếu này trong quá khứ.

Một số ngành nghề khác cũng có cơ hội gồm Tiêu dùng. Cổ phiếu nhóm tiêu dùng diễn biến kém hiệu quả trong năm 2025. Đà phục hồi tiêu dùng ở mức vừa phải kỳ vọng trong năm nay có thể thúc đẩy một số cổ phiếu trong nhóm này tăng giá.

Quỹ đặc biệt lạc quan với những doanh nghiệp đã chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận trong năm 2025 để đổi mới và "gieo mầm" cho tăng trưởng năm 2026 (ví dụ: đầu tư mở rộng kênh phân phối trực tiếp). Ngoài ra, một số cổ phiếu trong ngành đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn, với hệ số PEG dưới 1 lần.

Tiếp theo là cổ phiếu công nghệ bị điều chỉnh mạnh trong năm 2025 do tác động trái chiều của AI đối với ngành công nghệ Việt Nam. Một mặt, nhiều mảng gia công phần mềm có nguy cơ bị gián đoạn bởi các công cụ tác nhân lập trình như Claude Code CLI; mặt khác, chính các công cụ này có thể nâng cao năng suất của đội ngũ kỹ sư phần mềm chất lượng cao tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhu cầu về Al có thể mở ra các cơ hội gia công chuyển đổi số mới cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) lớn trong nước.

Cổ phiếu cao su với chủ để chuyển đổi đất sang phát triển khu công nghiệp - từng là một chủ đề đầu tư trong vài năm trước - có thể thu hút sự quan tâm trở lại trong năm nay, đặc biệt khi ngày càng rõ ràng rằng các mức thuế đối ứng không phải là mối đe dọa đáng kể đối với Việt Nam.

Với nhóm cổ phiếu phòng thủ, bao gồm các doanh nghiệp tạo ra dòng tiền ổn định, doanh nghiệp có tỷ suất cổ tức cao, điện, cũng như một số doanh nghiệp nhà nước có khả năng được hưởng lợi từ các hỗ trợ hoặc động lực doanh thu liên quan đến Chính phủ, nhiều khả năng sẽ thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong năm 2026.

Liên quan đến điểm cuối cùng, Chính phủ gần đây đã ban hành Nghị quyết 79, với các mục tiêu phát triển khu vực doanh nghiệp Nhà nước, tương tự như vai trò của Nghị quyết 68 đối với khu vực tư nhân (đã được chúng tôi thảo luận trong báo cáo này). Nghị quyết 68 đã tạo tác động đáng kể lên giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp niêm yết trong năm ngoái, và Nghị quyết 79 nhiều khả năng cũng sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với một số doanh nghiệp Nhà nước niêm yết trong năm nay.