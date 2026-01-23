Ngân hàng Nhà nước bác bỏ hoang tin loại bỏ tiền mệnh giá thấp

Mới đây, một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam luôn được thực hiện đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch liên quan đến việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi, đi lễ hội và chi tiêu tăng cao, các đối tượng xấu có xu hướng lợi dụng tung tin thất thiệt, kết hợp thực hiện các hành vi lừa đảo. Do đó, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trước các thông tin về mua bán, đổi tiền trên không gian mạng nhằm tránh rủi ro lừa đảo và rủi ro pháp lý.

Đối với nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như tiền rách, nát, hư hỏng, biến dạng, người dân cần liên hệ trực tiếp các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực tại địa phương để được giải quyết theo quy định.

Mọi phản ánh, vướng mắc liên quan, người dân và doanh nghiệp cần liên hệ với Ngân hàng Nhà nước khu vực để được hướng dẫn.

Gần đây, Công an tỉnh Hưng Yên cũng cảnh báo tình trạng các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết, hình ảnh, video quảng cáo dịch vụ đổi tiền với phí thấp, ưu đãi hấp dẫn nhằm dụ dỗ người dân. Ban đầu, các đối tượng thực hiện một số giao dịch nhỏ để tạo lòng tin, sau đó lôi kéo đổi số lượng tiền lớn nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc hoặc tráo đổi tiền giả.

Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo, hành vi cố ý sử dụng tiền giả để trao đổi, thanh toán hoặc mua bán như tiền thật có thể bị xử lý về tội lưu hành tiền giả theo Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân nếu trị giá tiền giả từ 50 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, cơ quan công an khuyến cáo người dân không giao dịch đổi tiền qua mạng xã hội hoặc cá nhân không rõ danh tính; chỉ thực hiện đổi tiền tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng được phép và kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.