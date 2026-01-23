Đại hội XIV của Đảng: Từ tầm nhìn chiến lược đến yêu cầu hành động quyết liệt

Ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế, công bố kết quả Đại hội. Tại đây, những định hướng lớn về tổ chức thực hiện Nghị quyết, tư duy đổi mới, tầm nhìn phát triển dài hạn và vai trò, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam được làm rõ.

Chiều 23/1, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế, thông tin về kết quả Đại hội XIV và làm rõ những nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội trước sự quan tâm của đông đảo cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.

Buổi họp báo diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề lớn được xã hội và cộng đồng quốc tế quan tâm, từ phương hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới, yêu cầu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, cho tới những điểm mới trong tư duy phát triển, tầm nhìn dài hạn và định hướng đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV VÀ YÊU CẦU THỐNG NHẤT GIỮA Ý CHÍ VÀ HÀNH ĐỘNG

Trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Văn kiện Đại hội lần này đã xác định rõ các mục tiêu, phương hướng và hệ thống giải pháp lớn cho nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, điều quan trọng mang tính quyết định vẫn là khâu tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư nêu rõ, từ thực tiễn lãnh đạo, điều hành trong nhiều nhiệm kỳ, một bài học kinh nghiệm xuyên suốt được rút ra là nhiều chủ trương đúng, trúng, nhưng khâu triển khai thực hiện chưa đạt yêu cầu. Chính vì vậy, Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh rất mạnh yếu tố hành động, đề cao trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, mục tiêu xuyên suốt của Đảng là nâng cao đời sống Nhân dân, không có mục tiêu nào khác. Do đó, mọi chủ trương, đường lối, chính sách phải nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo ra kết quả cụ thể để Nhân dân có thể nhìn thấy, thụ hưởng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV yêu cầu mỗi bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phải ngay lập tức triển khai Nghị quyết Đại hội. Trọng tâm là trả lời rõ các câu hỏi: cần làm gì, làm như thế nào để Nghị quyết đi vào đời sống; tổ chức mối liên hệ dọc – ngang, trên – dưới ra sao để việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội, của Trung ương, của Bộ Chính trị và của cấp ủy trực tiếp đạt hiệu quả cao nhất.

Các Nghị quyết phải thực sự trở thành “lối mở”, là “nguồn lực” cho phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giáo dục – y tế, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa bằng việc phân công rõ người chịu trách nhiệm, có thời gian, lộ trình triển khai và có kết quả đo đếm được.

Trong tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tập trung vào 8 nhóm việc. Đó là, cụ thể hóa văn kiện thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể, thời hạn hoàn thành; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và phương thức phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; tăng cường tính hiệu quả, tính kinh tế, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tập trung tháo gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông tối đa mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển; thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và đột xuất, khen thưởng kịp thời người làm tốt, xử lý nghiêm những trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy; thực hiện văn hóa liêm chính, công vụ khoa học, tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình; làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận, tạo phong trào thi đua yêu nước thực chất, hiệu quả; Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển, lấy sự hài lòng của Nhân dân là thước đo cao nhất của mọi quyết sách.

NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA ĐẠI HỘI XIV

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về những điểm mới của Đại hội XIV so với các kỳ Đại hội trước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, những “từ khóa” được nêu ra ngay từ đầu cuộc họp báo chính là các điểm mới mang tính cốt lõi của Đại hội lần này.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV là sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc, gần một thế kỷ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Từ thực tiễn đó, Đại hội đặt ra yêu cầu phải có tư duy đổi mới và hành động đổi mới.

Các nhà báo trong nước và quốc tế tham dự họp báo. Ảnh: TTXVN

Đất nước muốn tiếp tục phát triển thì phải tiếp tục đổi mới; Đảng muốn tiếp tục lãnh đạo để mang lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân thì phải kiên định và không ngừng đổi mới. Đổi mới được xác định là một quá trình liên tục, xuyên suốt, dù mỗi giai đoạn có những nhiệm vụ, trọng tâm khác nhau.

Một điểm đổi mới quan trọng được Tổng Bí thư nhấn mạnh là cách thức xây dựng Văn kiện Đại hội. Thay vì thể hiện trong ba báo cáo như các kỳ Đại hội trước, Đại hội XIV đã tích hợp thành một Báo cáo chính trị thống nhất, giúp Văn kiện trở nên dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ và thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện.

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh lịch sử đặc biệt, đòi hỏi không chỉ có tầm nhìn cho nhiệm kỳ 2026–2031 mà còn phải xác lập tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn. Theo Tổng Bí thư, bên cạnh các nhiệm vụ trước mắt, Đại hội còn đặt ra yêu cầu tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991.

Khi kết thúc nhiệm kỳ khóa XIV, Đảng sẽ có báo cáo tổng kết việc thực hiện Cương lĩnh 1991, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao Cương lĩnh, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh từ việc tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ hoạch định tầm nhìn phát triển cho 100 năm tiếp theo, hướng tới năm 2130. Đây là cách tiếp cận thể hiện tầm nhìn dài hạn, chiến lược, gắn kết giữa truyền thống, hiện tại và tương lai.

Liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trong bối cảnh quốc tế còn nhiều khó khăn, bất định, Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu phát triển nhanh và hiệu quả, xây dựng mô hình tăng trưởng mới để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam xác định rõ trách nhiệm quốc tế, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển chung.

NÂNG TẦM ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Prada (Nga) về vai trò và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt Nam là một bộ phận của thế giới, mọi việc trên thế giới đều có quan hệ với Việt Nam và ngược lại.

Theo đó, Đại hội XIV đã xác định chủ trương nâng cấp chiến lược đối ngoại toàn diện lên tầm cao mới, quan trọng ngang với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đây là điểm mới nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIV, thể hiện rõ vai trò của công tác đối ngoại và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việt Nam xác định hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại; là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương.

Theo Tổng Bí thư, các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống, an ninh lương thực, xung đột… không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết. Việc xử lý các thách thức này đòi hỏi sự hợp tác, chung tay và liên kết quốc tế.

Phóng viên cơ quan báo chí tham dự họp báo. Ảnh: TTXVN

Sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, Việt Nam đã có đủ vị thế, uy tín, tiềm lực và trách nhiệm để tham gia sâu hơn vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, viện trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh và đóng góp vào kiến tạo hòa bình.

KHẲNG ĐỊNH QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ VÀ NIỀM TIN VÀO THÀNH CÔNG CỦA NGHỊ QUYẾT

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, với sức mạnh của truyền thống lịch sử dân tộc, với bề dày gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự đồng lòng, ủng hộ của toàn thể Nhân dân và sự hợp tác của bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, sự quan tâm, phối hợp, đóng góp tích cực của các cơ quan, tổ chức, các nhà báo trong nước và quốc tế.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ buổi họp báo là diễn đàn đối thoại, truyền thông, thể hiện rõ tinh thần chủ động, minh bạch, trách nhiệm và nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ về đường lối, chủ trương, tầm nhìn phát triển đất nước.

Thông qua trao đổi, hỏi đáp thẳng thắn, cởi mở, thân tình, đồng chí Tổng Bí thư đã thông tin kịp thời một số nội dung mới, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

"Ngay sau buổi họp báo hôm nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm thông tin một cách chính xác, kịp thời, sinh động, có sức thuyết phục, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam", đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.