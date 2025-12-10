Quốc hội "chốt" thu 0,1% thuế chuyển nhượng vàng miếng

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1/7/2026, nổi bật với quy định đánh thuế chuyển nhượng vàng miếng 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần…

Sáng ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, với 438/443 đại biểu biểu quyết tán thành, chiếm 92,6%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với 4 Chương, 30 Điều. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại tổ và hội trường, cùng với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế – Tài chính Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã tiếp thu tối đa, giải trình chi tiết và hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội. Một trong những điểm nổi bật của luật lần này là quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Trước đó, trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế – Tài chính đề nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng, tránh gây khó khăn cho những cá nhân mua bán vàng không nhằm mục đích kinh doanh hay đầu cơ. Cơ quan này cũng khuyến nghị phân biệt rõ giữa vàng đầu tư ngắn hạn và vàng tích trữ.

Về vấn đề này, Chính phủ cho biết đề xuất đánh thuế đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng hợp ý kiến từ các Bộ, ngành và tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Theo đó, Luật giao Chính phủ quyền quyết định thời điểm áp dụng, xác định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế và điều chỉnh mức thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng vàng miếng được áp dụng ở mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần.

"Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân thực hiện mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh), phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của một bộ phận người dân hiện nay", báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ giải thích rõ.

Đồng thời, quy định này cũng tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ quyết định việc thu thuế và các nội dung cụ thể như ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu.

Chính phủ nhấn mạnh đây là quy định mới, có phạm vi tác động rộng, nên việc triển khai theo dự thảo luật là cần thiết. Nội dung này góp phần bảo đảm ổn định kinh tế, thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ.