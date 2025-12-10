Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng một triệu đồng mỗi lượng

Trong phiên sáng 10/12, giá mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng phổ biến là 1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn “4 số 9” chỉ tăng từ 300 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng…

Sau nhịp giảm mạnh trong phiên hôm qua (9/12), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay (10/12) đảo chiều tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên, Công SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng ở mức 151,7 triệu – 153,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Sau gần 2 tiếng mở cửa, các đơn vị này đều tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 152,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,7 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 9/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại 5 thương hiệu trên đều tăng 1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá giao dịch vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán trong phiên sáng. Chốt phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 152,8 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra ở mức 154,7 triệu đồng.

Tại Phú Quý, sau khi duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 150,7 triệu – 154,7 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa, thương hiệu này cũng điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 151,7 triệu – 154,7 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào

Mở cửa phiên, thương hiệu này vẫn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 152,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153,7 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 9/12.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, Mi Hồng tiếp tục điều chỉnh tăng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 153,3 triệu – 154,7 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 9/12, giá mua vào vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 800 nghìn đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 10/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng phân hoá thể hiện tương đối rõ nét giữa các hệ thống kinh doanh lớn. Bám sát diễn biến vàng miếng SJC, một số doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn. Trong khi đó, ghi nhận 3 doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với giá chốt phiên hôm qua (9/12).

DOJI và PNJ tiếp tục là hai thương hiệu không thay đổi giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng trong phiên 9/12, cả hai doanh nghiệp trên vẫn niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 149,5 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay.

Tương tự, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm cũng là doanh nghiệp duy trì ổn định giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” trong suốt 6 phiên liên tiếp. Thương hiệu này vẫn đặt giá mua vào vàng nhẫn chốt phiên sáng ở mức 142 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 145 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên không đổi kể từ phiên 4/12 đến nay.

Trong khi đó, mở cửa phiên, Công SJC vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 149,6 triệu – 152,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này cũng điều chỉnh tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán ở mức 149,6 triệu – 152,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Trong phiên sáng nay, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh tăng đối với giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn.

Mở cửa phiên sáng, cả hai thương hiệu này đều đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 150,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 153,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 9/12. Sau gần 2 tiếng mở cửa, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên sáng, cả hai thương hiệu trên đều niêm yết giá giao dịch ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng (mua – bán). Như vậy, so với giá chốt phiên 9/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung xu hướng, giá giao dịch vàng nhẫn chốt phiên sáng tại Phú Quý cũng niêm yết ở mức 149,8 triệu – 152,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 8/12, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.