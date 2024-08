Dự báo cổ phiếu KDH được hai quỹ ETF quỹ mô gần 20.000 tỷ mua mạnh trong kỳ cơ cấu tới

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 3/2024 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 20/09.

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 27/8, SSI Research dự báo chỉ số FTSE Vietnam Index sẽ thêm KDH, FRT, FTS vào rổ chỉ số. Cụ thể, trong số các tiêu chí của FTSE về vốn hóa, thanh khoản, free float và room ngoại còn lại, KDH đã đáp ứng được tiêu chí cuối cùng sau khi room ngoại còn lại tăng lên mức 11,9%. Ngoài ra, đối với FRT và FTS, so với kỳ trước, hai cổ phiếu này đã đáp ứng đủ tiêu chí về thanh khoản.

EVF có thể bị loại khỏi rổ chỉ số do không thỏa mãn điều kiện về tỷ lệ free-float và vốn hóa free-float.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 30 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 27/8 đạt 7.377 tỷ đồng (296,7 triệu USD). Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -16% so với đầu năm, NAV giảm -4,1% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt -1.243 tỷ đồng (50 triệu USD).

Ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 5,1 triệu cổ phiếu KDH, 805.000 cổ phiếu FRT và 2 triệu cổ phiếu FTS. Ở chiều ngược lại, ước tính quỹ sẽ bán khoảng 4,29 triệu cổ phiếu EVF.

Hầu hết cổ phiếu khác trong danh mục đều bị bán ra giảm tỷ trọng, trong đó VIX bị bán nhiều nhất 8,89 triệu cổ phiếu; VND bị bán 4,19 triệu cổ phiếu; NVL bị bán 3,6 triệu cổ phiếu các cổ phiếu còn lại bị bán ra vài trăm đến vài chục nghìn cổ phiếu.

Với MarketVector Vietnam Local Index dựa trên số liệu cập nhật ngày 27/8, SSI Research dự báo chỉ số MarketVector Vietnam Local Index như sau: Không có cổ phiếu mới được thêm vào rổ chỉ số.

EVF có thể bị loại do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa free-float.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 45 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 27/8 đạt 12.438 tỷ đồng (500 triệu USD). Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -5,1% so với đầu năm, NAV giảm -2,7% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt -316 tỷ đồng (12,7 triệu USD).

Trong kỳ đánh giá lần này, ước tính Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ bán khoảng 8,3 triệu cổ phiếu EVF. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu khác cũng bị bán ra như HUT bị bán 1,6 triệu cổ; VIX bị bán 2,5 triệu cổ, VĨ bị bán 3 triệu cổ và VHM bị bán 2,3 triệu cổ.

Ở chiều ngược lại, hầu hết các cổ phiếu còn lại được mua bổ sung như HPG được mua 2,67 triệu VND được mua 3,69 triệu cổ; VRE được mua 3,87 triệu cổ; POW được mua 3,2 triệu cổ; PDR được mua 1,9 triệu cổ; SBT được mua 2 triệu cổ....

Tổng hợp lại KDH là cổ phiếu được hai quỹ mua nhiều nhất gần 6 triệu cổ phiếu, tiếp theo là VRE 3,8 triệu cổ; POW 3,2 triệu cổ....

Trước đó, BSC dự báo FTSE Vietnam Index (ETF FTSE tham chiếu), FTSE Vietnam Index dự kiến sẽ thêm mới cổ phiếu FRT, FTS và không loại bỏ cổ phiếu nào.

ETF FTSE tham chiếu sẽ mua mới 637 nghìn cổ phiếu FRT nâng tỷ trọng lên 1,64%; và mua mới 1,9 triệu cổ phiếu FTS nâng tỷ trọng lên 1,14%. Nhiều cổ phiếu khác cũng được mua bổ sung như VND mua bổ sung 2,47 triệu cổ phiếu; VIC được mua thêm 7,09 triệu cổ phiếu; VNM được mua 2,9 triệu cổ; NVL và SHB cũng được mua hơn 2 triệu cổ.

Ở chiều ngược lại, quỹ sẽ bán ra nhiều nhất 16,2 triệu cổ phiếu HPG, VIX bị bán 7,2 triệu cổ; VRE bị bán 3,1 triệu cổ; MSN bị bán 2,9 triệu cổ; DXG cũng bị bán 1 triệu cổ, KBC bị bán ra 1,25 triệu cổ.

Đối với MarketVector Vietnam Local Index (VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu), MarketVector Vietnam Local Index dự kiến sẽ loại bỏ cổ phiếu HNG và thêm mới NAB, FRT và MBS.

VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua mới 8,8 triệu cổ phiếu NAB, 1 triệu cổ phiếu FRT và 4 triệu cổ phiếu MBS. Ngoài ra, quỹ cũng sẽ mua bổ sung 24 triệu cổ phiếu VND. Ngược lại, sẽ bán ra hầu hết các cổ phiếu trong danh mục như VHM bị bán nhiều nhất 5 triệu cổ phiếu và VIX bị bán 3 triệu cổ phiếu, nhóm còn lại bị bán vài trăm nghìn cổ phiếu. Đặc biệt, do bị loại HNG bị bán toàn bộ 13 triệu cổ phiếu.

Tổng hợp hai quỹ sẽ mua bổ sung nhiều nhất 27 triệu cổ phiếu VND trong kỳ cơ cấu tới đây.