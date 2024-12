Nhóm quỹ ngoại thuộc VinaCapital đăng ký bán ra hơn 1,5 triệu cổ phiếu KDH

Vietnam Ventures Limited thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE).

Theo đó, Vietnam Ventures Limited, một quỹ đầu tư thuộc VinaCapital đã đăng ký bán ra 1.535.270 cổ phiếu KDH, từ ngày 5/12/2024 đến ngày 3/1/2025, giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu thành công, Vietnam Ventures Limited sẽ giảm sở hữu từ hơn 8,96 triệu cổ phiếu KDH, chiếm 0,8866%, xuống còn gần 7,43 triệu cổ phiếu, chiếm 0,7348% vốn.

Mới đây, ngày 25/11/2024 Nhà Khang Điền đã công bố Nghị quyết số 32/2024/NQ_HĐQT thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng từ Công ty CP Vi La (Vi La) toàn bộ số cổ phần, chiếm 99,96% vốn điều lệ tại Công ty CP Bất động sản Thủy Sinh.

Tổng giá trị số cổ phần nói trên là 599,76 tỷ đồng. Đồng thời, KDH cũng tiến hành giải thể Công ty CP Vi La theo quy định.

Được biết, VCSC đã giữ nguyên khuyến nghị "mua" cho CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) và tăng giá mục tiêu thêm 2% lên 42.100 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu do VCSC cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2025 sang cuối năm 2025, một phần bị ảnh hưởng bởi dự báo doanh số bán hàng chậm hơn tại KCN Lê Minh Xuân mở rộng.

VCSC giữ nguyên dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024, nhưng giảm 4%/5% đối với dự báo năm 2025/2026, chủ yếu do VCSC lùi thời gian (1) mở bán và ghi nhận doanh thu tại KCN Lê Minh Xuân mở rộng sang năm 2026 (so với năm 2025 trong dự báo trước đó) và (2) ghi nhận doanh thu tại Tân Tạo sang năm 2027 (so với năm 2026 trong dự báo trước đó).

Đối với quý 4/2024, VCSC tiếp tục kỳ vọng dự án The Privia (ba tòa nhà với khoảng 1.040 căn hộ cao tầng; đã bán 100% tính đến tháng 2/2024), bắt đầu bàn giao từ tháng 10/2024, sẽ đóng góp đáng kể vào dự báo lợi nhuận quý 4 và cả năm của VCSC. VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 là 879 tỷ đồng (+23% YoY).

Đối với năm 2025, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS sẽ tăng 14% YoY lên 1,0 nghìn tỷ đồng, nhờ ghi nhận bàn giao các căn hộ đã bán còn lại tại The Privia và đóng góp từ doanh số bán hàng sắp tới của phân khúc thấp tầng của dự án liên doanh với Keppel (KDH sở hữu 51%; việc xây dựng nhà ở thấp tầng gần như đã hoàn thành tính đến tháng 10/2024).

Về doanh số bán hàng của KDH, cùng với dự án liên doanh nói trên dự kiến sẽ đóng góp từ năm 2025, VCSC dự báo The Solina và dự án quy mô lớn Tân Tạo sẽ bắt đầu bán hàng vào năm 2026. Ngoài ra, VCSC kỳ vọng KCN Lê Minh Xuân mở rộng sẽ bắt đầu bán hàng và đóng góp doanh thu cho KDH vào năm 2026.

VCSC cho biết KDH hiện giao dịch với P/B dự phóng các năm 2024/2025 lần lượt là 1,9 lần/1,8 lần (dựa trên dự báo của VCSC), so với P/B trung bình 3 năm là 2,2 lần, mà VCSC cho là hấp dẫn do KDH có quỹ đất tiềm năng tại TP.HCM. Ngoài ra, rủi ro đối với KDH là việc triển khai các dự án quy mô lớn như Tân Tạo chậm hơn dự kiến.