Ra mắt Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng

Thứ Hai, 01/12/2025
Ngô Anh Văn
01/12/2025, 15:43
Sự ra đời Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng đánh dấu bước tiến lớn trong việc thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái logistics của Đà Nẵng trở thành “trung tâm vùng về logistics” gắn với cảng biển, cảng hàng không quốc tế, Khu khương mại tự do, cửa khẩu quốc tế và Hành lang Kinh tế Đông - Tây.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 cho phép thành lập Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng với Ban Chấp hành gồm 9 thành viên.
Theo đó, Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trong phạm vi thành phố dưới sự quản lý nhà nước của UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) và chịu sự quản lý theo lĩnh vực chuyên môn của Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
Hiệp hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện nhằm mục tiêu hợp tác, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.
Ngay sau khi được UBND thành phố phê duyệt, Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng đã chính thức ra mắt vào sáng ngày 29/11/2025 tại Diễn đàn Logistics Việt Nam (VLF) 2025, sự kiện thường niên do Bộ Công Thương tổ chức với chủ đề “Logistics Việt Nam - Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới”. Đặc biệt, Diễn đàn năm nay vinh dự đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự, cùng sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp logistics trên cả nước.
Sự ra đời và ra mắt chính thức của Hiệp hội tại VLF 2025 đánh dấu bước tiến lớn trong việc thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái logistics của Đà Nẵng, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ thành phố thực hiện mục tiêu được định hướng tại Kết luận số 79-KL/TW ngày 13/5/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đó là xây dựng Đà Nẵng trở thành “trung tâm vùng về logistics” gắn với cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu quốc tế, Khu khương mại tự do và Hành lang Kinh tế Đông - Tây.
Nhờ duy trì ổn định nhịp độ sản xuất và tranh thủ thời tiết thuận lợi, tháng 11/2025 ghi nhận nhiều chỉ tiêu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vượt kế hoạch điều hành. Với doanh thu 11 tháng năm 2025 ước đạt hơn 146.700 tỷ đồng, cùng đà tăng trưởng đồng đều ở các lĩnh vực than, điện và khoáng sản, TKV đang tiến gần mục tiêu “về đích” năm 2025 với kết quả cao nhất...
Thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn quan trọng, nhưng để dòng vốn ngoại thực sự chảy vào và ở lại, doanh nghiệp cần nâng tầm quản trị thông qua các yếu tố như đối xử công bằng với cổ đông, năng lực HĐQT, minh bạch thông tin…
Hợp đồng cấp tín dụng 6.750 tỷ đồng cho dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành, vừa được chính thức ký kết giữa Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và hai ngân hàng là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
Việt Nam hiện chiếm 27% tổng lượng xuất khẩu Cua Hoàng đế đỏ của Na Uy sang thị trường Châu Á, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hải sản cao cấp và có nguồn gốc minh bạch…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: