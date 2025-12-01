Thứ Hai, 01/12/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Ra mắt Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng

Ngô Anh Văn

01/12/2025, 15:43

Sự ra đời Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng đánh dấu bước tiến lớn trong việc thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái logistics của Đà Nẵng trở thành “trung tâm vùng về logistics” gắn với cảng biển, cảng hàng không quốc tế, Khu khương mại tự do, cửa khẩu quốc tế và Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 cho phép thành lập Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng với Ban Chấp hành gồm 9 thành viên.

Theo đó, Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trong phạm vi thành phố dưới sự quản lý nhà nước của UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) và chịu sự quản lý theo lĩnh vực chuyên môn của Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hiệp hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện nhằm mục tiêu hợp tác, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

Ngay sau khi được UBND thành phố phê duyệt, Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng đã chính thức ra mắt vào sáng ngày 29/11/2025 tại Diễn đàn Logistics Việt Nam (VLF) 2025, sự kiện thường niên do Bộ Công Thương tổ chức với chủ đề “Logistics Việt Nam - Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới”. Đặc biệt, Diễn đàn năm nay vinh dự đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự, cùng sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp logistics trên cả nước.

Sự ra đời và ra mắt chính thức của Hiệp hội tại VLF 2025 đánh dấu bước tiến lớn trong việc thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái logistics của Đà Nẵng, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ thành phố thực hiện mục tiêu được định hướng tại Kết luận số 79-KL/TW ngày 13/5/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đó là xây dựng Đà Nẵng trở thành “trung tâm vùng về logistics” gắn với cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu quốc tế, Khu khương mại tự do và Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

Từ khóa:

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 Hiệp hội Logistics Đà Nẵng phát triển logistics Đà Nẵng Quyết định số 2781/QĐ-UBND

