Đầu tư

ACV đề xuất chi 1.250 tỷ đồng sửa chữa đường băng cũ tại sân bay Đà Nẵng

Đan Tiên

07/01/2026, 22:06

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Bộ Xây dựng, đề xuất triển khai dự án sửa chữa tổng thể đường cất hạ cánh 35L/17R tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do hạng mục này đã xuống cấp nghiêm trọng và hết tuổi thọ thiết kế sau nhiều thập kỷ khai thác...

Cảng HKQT Đà Nẵng
Cảng HKQT Đà Nẵng

Theo ACV, sân bay Đà Nẵng hiện có hai đường cất hạ cánh. Trong đó, đường băng 35L/17R được xây dựng từ giai đoạn 1965–1966 và từng được sửa chữa, nâng cấp vào các năm 1999–2000. Đường băng còn lại là 35R/17L được đầu tư nâng cấp, kéo dài trong giai đoạn 2011–2012, có chiều dài 3.500 m, rộng 45 m, hiện là đường băng chính phục vụ khai thác dân dụng.

Cùng thời điểm nâng cấp đường băng 35R/17L, đường băng 35L/17R cũng được sửa chữa cục bộ, thay thế một số tấm bê tông xi măng, sau đó bàn giao cho Bộ Quốc phòng quản lý và đảm nhiệm vai trò đường băng dự bị, phục vụ nhiệm vụ quân sự và hỗ trợ khai thác khi cần thiết.

Đến năm 2023, đường băng 35L/17R tiếp tục được sửa chữa lề vật liệu và xử lý các vệt lún trên lớp bê tông nhựa nhằm duy trì điều kiện khai thác an toàn. Tuy nhiên, kết quả kiểm định cho thấy toàn bộ kết cấu mặt đường và các đường lăn nối với đường băng này đã hết tuổi thọ thiết kế. Trong đó, mặt đường bê tông nhựa có tuổi thọ 10 năm, còn mặt đường bê tông xi măng là 20 năm.

Hiện khu vực đường băng 35L/17R xuất hiện nhiều hư hỏng như nứt gãy, vỡ mép tấm bê tông xi măng; hằn lún vệt bánh xe, nứt dọc – ngang, bong bật và lão hóa lớp bê tông nhựa. Theo ACV, các biện pháp sửa chữa thời gian qua chủ yếu xử lý bề mặt, chưa can thiệp vào kết cấu nền móng nên không khắc phục triệt để hư hỏng, khó đáp ứng yêu cầu khai thác ổn định, lâu dài.

ACV cho biết mức độ xuống cấp ngày càng nghiêm trọng khiến tần suất sửa chữa đột xuất tăng cao. Riêng trong năm 2025, sân bay Đà Nẵng đã nhiều lần phải đóng cửa đường băng 35L/17R để xử lý sự cố, làm gia tăng rủi ro trong quá trình khai thác.

Việc thường xuyên đóng cửa một đường băng khiến sân bay phải khai thác đơn đường băng. Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật trên đường băng còn lại là 35R/17L, toàn bộ sân bay có nguy cơ phải đóng cửa, gây gián đoạn hoạt động bay và thiệt hại lớn về kinh tế.

Từ thực tế này, ACV đề xuất Bộ Xây dựng cho phép triển khai dự án sửa chữa tổng thể đường cất hạ cánh 35L/17R nhằm bảo đảm an toàn khai thác, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại như Airbus A350-900, Boeing 787-9, 787-10 và Boeing 777-300ER.

Theo phương án đề xuất, dự án có thời gian thi công khoảng 8 tháng, dự kiến khởi công trong quý II/2026. Quy mô đầu tư gồm sửa chữa đường băng 35L/17R dài 3.049 m, rộng 45 m, sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng lưới thép với tuổi thọ thiết kế 20 năm; sửa chữa 4 đường lăn dân dụng và 5 đường lăn quân sự nối với đường băng; đồng thời thay thế, nâng cấp hệ thống đèn hiệu và các hạng mục kỹ thuật liên quan.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.250 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn bảo trì khu bay năm 2026. ACV cũng kiến nghị tổ chức thi công theo phương án luân phiên khai thác hai đường cất hạ cánh để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bay và nhu cầu đi lại của người dân khu vực miền Trung

Đà Nẵng: Tốc độ tăng GRDP năm 2025 đạt 9,18%, đứng thứ 13/34 tỉnh, thành phố trong cả nước

10:32, 02/01/2026

Đà Nẵng: Tốc độ tăng GRDP năm 2025 đạt 9,18%, đứng thứ 13/34 tỉnh, thành phố trong cả nước

Đà Nẵng: Tạo bứt phá trong năm 2026 nhằm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên

16:08, 12/12/2025

Đà Nẵng: Tạo bứt phá trong năm 2026 nhằm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên

Đà Nẵng bố trí gần 9.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

14:21, 10/12/2025

Đà Nẵng bố trí gần 9.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Từ khóa:

ACV Đà Nẵng đầu tư hạ tầng - giao thông

Hà Nội đề nghị bàn giao một số đoạn các tuyến đường sắt để chỉnh trang, tái thiết không gian di sản

Hà Nội đề nghị bàn giao một số đoạn các tuyến đường sắt để chỉnh trang, tái thiết không gian di sản

UBND thành phố Hà Nội vừa gửi đề nghị tới Bộ Xây dựng phối hợp bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội nhằm triển khai chỉnh trang, cải tạo và tái thiết đô thị khu vực phố cổ, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên...

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về dự án đường sắt dừng thi công hơn 10 năm

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về dự án đường sắt dừng thi công hơn 10 năm

Bộ Xây dựng cho biết đang hoàn thiện điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét triển khai trong giai đoạn 2026–2030, sau khi dự án này bị đình hoãn từ năm 2011...

Bức tranh vận tải Việt Nam 2025: Tăng trưởng mạnh về

Bức tranh vận tải Việt Nam 2025: Tăng trưởng mạnh về "lượng", phân hóa rõ về "chất"

Với hơn 6 tỷ lượt hành khách và 3 tỷ tấn hàng hóa được vận chuyển, ngành vận tải năm 2025 là một trong những động lực thúc đẩy kinh tế bứt phá. Đáng chú ý là sự bứt phá của vận tải hành khách đường sắt với mức tăng gần 100% so với năm trước và vận tải hàng hóa đường biển vẫn giữ mức tăng hai con số bất chấp những khó khăn từ tình hình thế giới...

Nghệ An dồn lực giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

Nghệ An dồn lực giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

Trong bối cảnh nhiều dự án giao thông lớn đồng loạt triển khai, Nghệ An xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo mặt bằng sạch, sớm đưa các công trình vào thi công theo kế hoạch...

Tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn “đáng lo”, Chính phủ yêu cầu mô hình quản lý mạnh hơn từ năm 2026

Tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn “đáng lo”, Chính phủ yêu cầu mô hình quản lý mạnh hơn từ năm 2026

Số vụ tai nạn giao thông năm 2025 tiếp tục được kéo giảm trên cả ba tiêu chí, song số người tử vong vẫn ở mức cao, bình quân hơn 28 người mỗi ngày. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chuyển mạnh từ trao đổi sang hành động, đồng thời xây dựng mô hình tổ chức mới để nâng cao hiệu quả quản lý trật tự an toàn giao thông...

