Hải Phòng tiêu huỷ gần gần 14.000 hộp “Pate cột đèn” chế biến từ thịt lợn nhiễm dịch

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 10/01/2026
Đỗ Hoàng
10/01/2026, 13:04
Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đã tiêu huỷ gần 14.000 hộp “Pate cột đèn” do Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) chế biến từ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi…
Ngày 9/1/2026, thông tin từ cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng cho biết Công an thành phố đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành tiêu huỷ hơn 133 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, 13.953 hộp “Pate cột đèn” do Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi và hàng chục tấn nguyên liệu nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.
Trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện bắt giữ 2 xe ô tô do Lê Bá Doanh (SN 1977, trú phường An Biên, Hải Phòng) và Trịnh Việt Hà (SN 1991, trú xã Hà Nam, Hải Phòng) vận chuyển hơn 1.274 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi đi tiêu thụ.
Thực hiện khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, công an niêm phong 4 kho chứa hàng với khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” để điều tra làm rõ. Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với 9 người liên quan về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan chức năng, ngày 19/11/2025, tại khu xử lý Đình Vũ thuộc Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng (nằm tại khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng), Hội đồng tiêu huỷ đã tiến hành tiêu huỷ đối với số toàn bộ số thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Cụ thể, số nguyên liệu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi tại kho đông lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (trụ sở tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Hải Phòng) gồm hơn 132.379 kg thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng hơn 1.274 kg của Lê Bá Doanh và Trịnh Việt Hà vận chuyển tới giao tại kho.
Cùng với số thịt lợn trên là hơn 4.141 kg chả giò rế, hơn 3.285 kg chả giò đặc biệt sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long. Cơ quan chức năng cũng tiến hành tiêu huỷ các hơn 13.661 kg bì xô heo đông lạnh (do Bùi Đức Trọng bán) cùng 8.205 kg da gà đông lạnh nhập khẩu và 6.030 kg thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp được bảo quản tại kho của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.
Đặc biệt, cơ quan chức năng cũng tiến hành tiêu huỷ lượng lớn sản phẩm “Pate cột đèn” được chế biến từ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long theo đề nghị của doanh nghiệp này, gồm 6.442 hộp “Pate cột đèn” loại 90g/ hộp và 7.511 hộp “Pate cột đèn” loại 150g/hộp.
Số nguyên liệu và sản phẩm nhiễm dịch đã được 7 xe ô tô tải chở từ kho của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long tới khu xử lý rác thải Đình Vũ để tiến hành tiêu huỷ theo phương thức chôn lấp. Việc tiêu huỷ được thực hiện từ 7 giờ 30 phút sáng 19/11/2025 và hoàn thành vào lúc 22 giờ tối cùng ngày. Theo cơ quan chức năng, toàn bộ đối tượng tiêu huỷ đã được chôn lấp đảm bảo an toàn, đúng quy định.
Sau khi, có thông tin phản ánh về vụ việc, ngày 8/1/2025, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đã có văn bản gửi cơ quan chức năng giải trình về vụ việc. Theo đó, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cho rằng toàn bộ 9 người bị Công an TP. Hải Phòng khởi tố, bắt giữ về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi “đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của Công ty”.
Theo Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, sau khi vụ việc được phát hiện, doanh nghiệp này đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra, nghiêm túc thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.
Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp này khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
Các sản phẩm của doanh nghiệp này đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ. Nhà máy của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm.
Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cam kết với gần 70 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp này cam kết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng và quản trị rủi ro, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và công bố thông tin, đồng thời, phối hợp đầy đủ với các cơ quan quản lý Nhà nước trong mọi trường hợp phát sinh.
Ngày 8/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó Giám đốc một ngân hàng ở Hà Nội) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2025 thuộc phạm vi quản lý...
Nhật Bản hiện là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất trên thế giới, tính đến hết năm 2024 đã có khoảng 570.000 lao động Việt Nam làm việc ở Nhật, chiếm gần 25% tổng số lao động nước ngoài tại nước này. Chính phủ Nhật Bản đang dần thay thế chương trình Thực tập sinh kỹ năng (TITP) bằng chương trình Đào tạo và Làm việc (Ikusei Shuro)..,
Bộ Y tế đang xây dựng hồ sơ dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), trên cơ sở nhận định về những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật hiện hành, sự thay đổi của tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cũng như nhu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng...
Ô nhiễm không khí tại nhiều đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, với bụi mịn PM2.5 thường xuyên vượt ngưỡng an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm từng bước kiểm soát, cải thiện chất lượng không khí...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: