Trang chủ Thị trường

Nhà máy điện LNG đầu tiên vận hành thương mại, mở đường cho chuyển dịch năng lượng

Minh Huy

07/01/2026, 19:51

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 - dự án điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam chính thức vận hành thương mại đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển dịch năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh điện, giảm phát thải...

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là dự án điện khí tự nhiên hóa lỏng ( LNG) đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức vận hành thương mại.
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là dự án điện khí tự nhiên hóa lỏng ( LNG) đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức vận hành thương mại.

Ngày 5/1/2026, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (Đồng Nai) - dự án điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức vận hành thương mại.

Trước đó, ngày 14/12/2025, dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã được khánh thành với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển đất nước và vùng kinh tế.

Trong đó, dự án khẳng định nỗ lực thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0”, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng gắn với bảo vệ môi trường và tài nguyên.

Đây cũng là dấu mốc cho bước chuyển căn bản về tư duy, mô hình và xu hướng phát triển năng lượng xanh, bền vững, hiện đại, với mức giảm phát thải khoảng 40% so với điện than và 30% so với điện dầu. Bên cạnh đó, dự án giữ vai trò nguồn điện trung gian quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và ổn định hệ thống điện

Đồng thời là nền tảng cho lộ trình phát triển điện khí LNG của Việt Nam, tạo động lực cho Quy hoạch Điện 8 (hình mẫu cho 13 dự án LNG tiếp theo) và giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn với chuỗi cung ứng LNG toàn cầu.

Dự án Nhơn Trạch 3 và 4 do PV Power, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư; liên danh Lilama - Samsung C&T đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1,4 tỷ USD, với tổng công suất hơn 1,6 GW. Cụm nhà máy được xây dựng tại Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Đại Phước (Đồng Nai). cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 70 km về phía Đông Nam.

Theo Quy hoạch điện 8 Điều chỉnh, LNG tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nguồn điện linh hoạt, với quy mô công suất khoảng 22 GW vào năm 2030, chiếm 9,5 - 12,3% tổng công suất hệ thống điện quốc gia. Trong bối cảnh đó, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại khu vực phía Nam, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Khi vận hành ổn định, cụm nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh điện mỗi năm, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án Nhơn Trạch 3 và 4 đánh dấu bước phát triển trong việc mở rộng quy mô phát điện bằng khí đốt và thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ than sang khí tự nhiên. Được biết, đây là nhà máy điện đầu tiên tại Việt Nam sử dụng tua-bin khí H-Class do GE Vernova (Hoa Kỳ) sản xuất.

Việc ứng dụng công nghệ tua-bin khí H-Class của GE Vernova giúp giảm phát thải carbon khoảng 60% so với các nhà máy nhiệt điện than có cùng công suất, đồng thời nâng cao khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo nhờ tăng cường tính ổn định của hệ thống điện.

Theo đại diện PV Power, việc lựa chọn tua-bin khí 9HA.02 của GE Vernova nhằm bảo đảm cân bằng giữa công suất, hiệu suất và tính bền vững trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Công nghệ này cho phép nhà máy đạt hiệu suất chu trình hỗn hợp trên 63%, đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và có khả năng chuyển đổi linh hoạt từ LNG sang đốt trộn hydrogen, tiến tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai. Qua đó, đảm bảo sự gắn kết lâu dài với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.

Ông Ramesh Singaram, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Khối Điện khí của GE Power khu vực châu Á - Thái Bình Dương (GE Vernova) cho biết trong bối cảnh năng lượng tái tạo được dự báo tiếp tục tăng trưởng tại Việt Nam, các nhà máy điện khí hiệu suất cao, phát thải thấp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính ổn định và độ tin cậy của lưới điện. Dự án Nhơn Trạch 3 và 4 được kỳ vọng cung cấp điện cho các khu công nghiệp lớn tại khu vực phía Nam, bao gồm TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

