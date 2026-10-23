REE lập công ty tài chính năng lượng 1 triệu USD tại TP.HCM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông qua việc Công ty TNHH Năng lượng REE, công ty con của REE thành lập Công ty TNHH REE Energy Finance tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Tp.HCM.

Sơ đồ giá cổ phiếu REE trên TradingView.

Theo đó, REE Energy Finance sẽ có vốn điều lệ ban đầu là 1 triệu USD, tương đương 26,2 tỷ đồng, do REE Energy sở hữu 100% vốn. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ sẽ được xem xét điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn, phù hợp với tiến độ tài trợ vốn và quy mô góp vốn vào các công ty dự án.

REE Energy Finance có trụ sở đặt tại tầng 6 và tầng 7, Tòa nhà Friendship, số 31 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM (trong phạm vi ranh giới của VIFC tại TP.HCM).

Về nhân sự, Chủ tịch công ty dự kiến là ông Nguyễn Quang Quyền, bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh sẽ giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, ông Nguyễn Trương Tiến Đạt làm Kế toán trưởng.

Mới đây, REE vừa có báo cáo về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 19/8/2026, REE đã chào bán thành công 500.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 5 tỷ đồng và ngày 13/10/2026, REE đã giải ngân số tiền nêu trên để thanh toán khoản vay số 001-002492-948 của công ty.

Được biết REE công bố dự án điện gió ngoài khơi Nam Bộ 3 triển khai thành công chiến dịch đo gió bằng hệ thống LiDAR nổi.

Cụ thể: Nam Bộ 3 là dự án điện gió ngoài khơi có công suất 500 MW do liên danh giữa CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) và Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN) phát triển, hiện vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. REE đã lựa chọn AKROCEAN, đơn vị chuyên cung cấp dữ liệu ngoài khơi của Pháp, phối hợp cùng CTCP Phúc Anh để thực hiện đo gió và các thông số khí tượng – hải dương học cho dự án. Chiến dịch đo đạc ban đầu dự kiến bắt đầu trong quý 3/2026, dự án đặt mục tiêu được chấp thuận đầu tư vào cuối năm 2026 và vận hành thương mại vào khoảng cuối năm 2029/2030.

REE cho biết sau hơn ba tháng chuẩn bị, AKROCEAN đã triển khai thành công hệ thống LiDAR nổi tại khu vực dự án Nam Bộ 3 vào ngày 16/09/2026, chính thức khởi động chiến dịch đo đạc ngoài khơi.

Hệ thống sẽ thu thập dữ liệu gió và khí tượng – hải dương học (các thông số đầu vào quan trọng để đánh giá tiềm năng gió), ước tính sản lượng điện và giảm mức độ bất định cho các quyết định kỹ thuật và đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo.

Việc triển khai thành công nhìn chung phù hợp với kế hoạch quý 3/2026 đã công bố trước đó, qua đó cho thấy dự án vẫn đang được triển khai đúng tiến độ ở giai đoạn khảo sát.

Theo quan điểm của VCSC, VCSC đánh giá việc triển khai thành công hệ thống đo gió là một cột mốc tích cực đối với tiến độ dự án. Tuy nhiên, Nam Bộ 3 vẫn đang ở giai đoạn đầu và còn phụ thuộc vào các bước phát triển tiếp theo cũng như việc được chấp thuận đầu tư, dự kiến vào cuối năm 2026.



Hiện VCSC chưa đưa dự án vào định giá do vẫn chờ thêm thông tin về quyết định đầu tư, cơ cấu dự án và các thông số tài chính. Nếu được triển khai thành công, dự án với công suất 500 MW này có thể tạo ra dư địa tăng trưởng dài hạn đáng kể cho REE, xét trên quy mô lớn so với danh mục điện gió hiện hữu của công ty (khoảng 300 MW).

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, REE ghi nhận Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty Mẹ bán niên năm 2026 đạt gần 1.346 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận bán niên 2026 trên BCTC riêng tăng 45,94% lên hơn 905 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty Mẹ bán niên năm 2026 đạt 1.345 tỷ đồng, tăng 111 tỷ đồng - tương đương tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025, chủ yếu là do mảng Cơ điện lạnh tăng 46,9 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ một số dự án đã được nghiệm thu bàn giao và hoàn nhập dự phòng phải thu.

Ngoài ra, mảng điện tăng 42,9 tỷ đồng so với bán niên năm 2025, nhờ đóng góp tích cực từ kết quả của các đơn vị : Công ty Cổ Phần Thủy Vĩnh Sơn Sông Hình, Công ty cổ Phần Thủy Điện Thác Bà.

Mặt khác, mảng nước cũng ghi nhận tăng 29,2 tỷ đồng so với bán niên năm 2025, nhờ đóng góp tích cực từ kết quả của các đơn vị liên kết như: Công ty Cổ phần Nước sạch sông Đà, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước Sạch Sài Gòn.