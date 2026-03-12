REE dự kiến trả cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu

Trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trình đại hội cổ đông ngày 31/03, CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) đề xuất tổng tỷ lệ cổ tức 2025 là 25%, bao gồm 15% bằng cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 vào ngày 31/3 tới tại Hội trường tòa nhà E.town (số 364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, Tp.HCM).

Đáng chú ý, trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trình ĐHĐCĐ ngày 31/03, CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) sẽ đề xuất tổng tỷ lệ cổ tức 2025 là 25%, bao gồm 15% bằng cổ phiếu.

Trước đó, REE đã chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền vào ngày 27/02 và thực hiện thanh toán vào ngày 03/04/2026.

Đồng thời, công ty sẽ trình cổ đông việc phát hành hơn 81 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 812,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2025.

Với kế hoạch năm 2026, REE cho biết với chiến lược phát triển và tăng trưởng bền vững, đồng thời để đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư, phát triển các dự án mới, HĐQT đề xuất mức cổ tức bằng tiền tối đa là 10%.

Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mục tiêu của đợt phát hành là thúc đẩy hiệu suất làm việc của đội ngũ quản lý chủ chốt của nhóm công ty, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững lâu dài của REE. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và giải tỏa dần theo lộ trình.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 5 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Cũng tại đại hội, REE sẽ tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027 thay cho ông Alain Xavier Cany và bà Hsu Hai Yeh đã có đơn từ nhiệm trước đó. Đây là hai người đại diện cho phần vốn của cổ đông lớn Platinum Victory Pte. Ltd tại REE.

Chốt phiên ngày 11/03, giá cổ phiếu REE tăng 1,34%, lên 60.400 đồng/CP.

Trước đó, VCSC điều chỉnh giảm 2,9% giá mục tiêu cho cổ phiếu REE nhưng vẫn duy trì khuyến nghị "mua".

VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu do định giá mảng thủy điện giảm 6% (dựa theo mức giảm 1% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2026-30 của mảng thủy điện do dự báo lợi nhuận sau thuế của VSH giảm 4%), và định giá mảng nước giảm 3% (do VCSC điều chỉnh giảm P/E mục tiêu cho mảng nước từ 10,3 lần xuống 10,0 lần, tương đương với mức P/E trung bình 4 năm của các công ty cùng ngành).

Ngoài ra, VCSC giảm 2,3% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026–30 (tương ứng -6%/0%/-2%/-2%/-3% đối với dự báo các năm trong giai đoạn dự báo), chủ yếu do tổng lợi nhuận sau thuế mảng thủy điện giảm 1%, và thu nhập lãi vay thấp hơn do số dư tiền mặt và đầu tư ngắn hạn cuối năm 2025 thấp hơn dự kiến.

VCSC cho biết những yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn so với tổng lợi nhuận sau thuế mảng bất động sản tăng 10% do lùi thời gian ghi nhận doanh số bán hàng và VCSC dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 tăng 17% YoY, chủ yếu đến từ dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng điện tăng 16% YoY (nhờ sản lượng điện bán ra của mảng thủy điện cao hơn và 96 MW công suất điện gió mới), lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng cho thuê văn phòng tăng 45% YoY (kỳ vọng tỷ lệ lấp đầy phục hồi/tăng cao hơn và giá thuê tăng 4% YoY), và lợi nhuận sau thuế mảng M&E tăng 85% YoY (doanh thu tăng 42% YoY và không phải trích lập dự phòng).

Theo VCSC, định giá của REE có vẻ hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2026 là 11,1 lần, thấp hơn 27% so với mức P/E trung vị 2 năm của cổ phiếu này và tương ứng với tỷ lệ PEG là 0,5 dựa trên tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-28 là 23%.

Theo VCSC rủi ro đối với REE là việc trì hoãn tại các dự án điện gió mới; tỷ lệ lấp đầy văn phòng thấp hơn dự kiến nhưng yếu tố hỗ trợ đối với REE là khả năng hoàn nhập 580 tỷ đồng dự phòng mảng M&E; khoản lãi tiềm năng từ việc bán chứng khoán kinh doanh (VIB) trong dài hạn; đầu tư dự án điện gió ngoài khơi 500 MW.