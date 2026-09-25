Quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd liên tục mua bất thành cổ phiếu REE

Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký mua 20.485.510 cổ phiếu REE từ ngày 24/8/2026 đến ngày 22/9/2026 nhưng không thành.

Sơ đồ giá cổ phiếu REE trên TradingView.

Platinum Victory Pte. Ltd. báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE).

Theo thông báo trước đó, Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký mua 20.485.510 cổ phiếu từ ngày 24/8/2026 đến ngày 22/9/2026. Tuy nhiên kết thúc thời gian này, Platinum Victory Pte. Ltd đã không mua bất cứ cổ phiếu nào trong tổng số 20.485.510 cổ phiếu trên.

Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi. Qua đó, Platinum Victory Pte. Ltd vẫn giữ nguyên sở hữu gần 259,8 triệu cổ phiếu REE, chiếm 41,7% vốn tại REE.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên quỹ này đăng ký mua vào cổ phiếu REE nhưng không thành công. Cụ thể: Quỹ này 3 lần đăng ký mua vào 17.816.547 cổ phiếu REE từ ngày 2/3-31/3/2026 và sau đó là đăng 2 lần đăng ký mua vào 20.485.510 cổ phiếu REE nhưng đều bất thành do thị trường không thuận lợi.

Mới đây vào ngày 19/8/2026, REE đã phân phối thành công 500.000 cổ phiếu cho 54 người. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên 623.399.036 cổ phiếu. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 9/2026, sau khi được HOSE và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chấp thuận cho việc đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký lượng cổ phiếu mới phát hành.

Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm và được giải tỏa dần theo tiến độ. Trong đó, 30% được tự do chuyển nhượng sau 1 năm, 30% tiếp theo sau 2 năm và 40% cuối cùng sẽ được giải tỏa sau 3 năm.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, REE đã thu về khoảng 5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP lần này.

Được biết, Nam Bộ 3 là dự án điện gió ngoài khơi có công suất 500 MW do liên danh giữa CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) và Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN) phát triển, hiện vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. REE đã lựa chọn AKROCEAN, đơn vị chuyên cung cấp dữ liệu ngoài khơi của Pháp, phối hợp cùng CTCP Phúc Anh để thực hiện đo gió và các thông số khí tượng – hải dương học cho dự án. Chiến dịch đo đạc ban đầu dự kiến bắt đầu trong quý 3/2026, dự án đặt mục tiêu được chấp thuận đầu tư vào cuối năm 2026 và vận hành thương mại vào khoảng cuối năm 2029/2030.

Sau hơn ba tháng chuẩn bị, AKROCEAN đã triển khai thành công hệ thống LiDAR nổi tại khu vực dự án Nam Bộ 3 vào ngày 16/09/2026, chính thức khởi động chiến dịch đo đạc ngoài khơi.

Hệ thống sẽ thu thập dữ liệu gió và khí tượng – hải dương học (các thông số đầu vào quan trọng để đánh giá tiềm năng gió), ước tính sản lượng điện và giảm mức độ bất định cho các quyết định kỹ thuật và đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo.

Việc triển khai thành công nhìn chung phù hợp với kế hoạch quý 3/2026 đã công bố trước đó, qua đó cho thấy dự án vẫn đang được triển khai đúng tiến độ ở giai đoạn khảo sát.

Theo quan điểm của Chứng khoán Vietcap (VCSC) việc triển khai thành công hệ thống đo gió là một cột mốc tích cực đối với tiến độ dự án. Tuy nhiên, Nam Bộ 3 vẫn đang ở giai đoạn đầu và còn phụ thuộc vào các bước phát triển tiếp theo cũng như việc được chấp thuận đầu tư, dự kiến vào cuối năm 2026.

Hiện VCSC chưa đưa dự án vào định giá do vẫn chờ thêm thông tin về quyết định đầu tư, cơ cấu dự án và các thông số tài chính. Nếu được triển khai thành công, dự án với công suất 500 MW này có thể tạo ra dư địa tăng trưởng dài hạn đáng kể cho REE, xét trên quy mô lớn so với danh mục điện gió hiện hữu của công ty (khoảng 300 MW).

Trước đó, VCSC điều chỉnh giảm 9% giá mục tiêu đối với CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) nhưng duy trì khuyến nghị "mua". VCSC cho biết giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu do mức WACC tăng lên 12,6% (so với mức 12,0% trước đây), sau khi VCSC nâng giả định lãi suất phi rủi ro từ 6% lên 7%, qua đó làm giảm định giá ở tất cả các mảng được định giá theo phương pháp CKDT. VCSC cho rằng điều này ảnh hưởng đến định giá mảng điện giảm 9% (mặc dù tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng điện giai đoạn 2026-2030 tăng 2%) và định giá mảng cho thuê văn phòng giảm 9% (sau khi VCSC điều chỉnh giảm 8% tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2030 của mảng do dự án tòa nhà Phú Hữu Office Tower bị chậm tiến độ một năm).

VCSC điều chỉnh giảm 0,5% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2030 (với các mức điều chỉnh tương ứng là -1%/-1%/0%/-2%/0%), chủ yếu do tổng lợi nhuận sau thuế mảng cho thuê văn phòng giảm 8%, lấn át mức tăng 2% của tổng lợi nhuận sau thuế mảng điện.

VCSC dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 tăng 12,6% cùng kỳ năm trước, nhờ sự tăng trưởng ở hầu hết các mảng, ngoại trừ mảng bất động sản (-85% cùng kỳ năm trước) do tiến độ bán BĐS chậm hơn. Trong khi đó, M&E tăng 85% cùng kỳ năm trước (nhờ tăng trưởng doanh thu và không còn trích lập dự phòng), mảng cho thuê văn phòng tăng 18% cùng kỳ năm trước (nhờ tỷ lệ lấp đầy phục hồi và giá thuê tăng nhẹ), và mảng điện tăng 13% cùng kỳ năm trước (trong đó điện gió tăng 75% cùng kỳ năm trước với công suất tăng gấp 2,7 lần).

VCSC cũng dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2027 tăng 19% cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi mảng điện tăng 17% cùng kỳ năm trước (điện gió tăng 57% giúp bù đắp sản lượng thủy điện thấp hơn do hiện tượng El Nino), mảng cho thuê văn phòng tăng 38% (nhờ tỷ lệ lấp đầy của E-town 6 tăng từ 60% lên 90%), và M&E tăng 25% nhờ doanh thu cao hơn.

Định giá của REE hiện ở mức hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2026 là 10,0 lần, thấp hơn 34% so với mức P/E trung vị 2 năm của công ty và tương ứng với hệ số PEG là 0,5, dựa trên tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2028 là 22%.

VCSC cho biết rủi ro đối với REE là việc trì hoãn tại các dự án điện gió/điện mặt trời nổi mới; doanh thu mảng M&E thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên yếu tố hỗ trợ cổ phiếu này là đầu tư dự án điện gió ngoài khơi 500 MW và khả năng hoàn nhập 580 tỷ đồng dự phòng mảng M&E.