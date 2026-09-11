Công ty con của REE muốn thoái hết 39,12% vốn tại SP2

Công ty TNHH Năng Lượng REE, người có liên quan đến ông Nguyễn Phong Danh - Ủy viên Hội đồng quản trị đăng ký bán 8.068.250 cổ phiếu của CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (mã SP2-UPCoM).

Sơ đồ giá cổ phiếu SP2 trên TradingView.

Cụ thể: Công ty TNHH Năng lượng REE, công ty con do CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) sở hữu 100% vốn, vừa đăng ký bán hết 8.068.250 cổ phiếu, chiếm 39,12% vốn tại SP2.

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến 30/9, thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Bên nhận chuyển nhượng là Công ty phát triển năng lượng Hà Thành có trụ sở tại tỉnh Lào Cai.

Nếu hoàn tất, Năng lượng REE sẽ không còn sở hữu cổ phần tại Thủy điện Sử Pán 2.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/9, cổ phiếu SP2 giảm mạnh 12,73% xuống mốc 24.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này, Năng lượng REE thu về gần 194 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 14/5-3/6/2026, Năng lượng REE mua thêm 851.450 cổ phiếu SP2, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 7.216.800 cổ phiếu, chiếm 34,99% lên 8.068.250 cổ phiếu, chiếm 39,12% như hiện tại.

Trong khi đó, vào ngày 24/6, CTCP Năng lượng An Xuân thông báo bán hết 5.204.430 cổ phiếu, chiếm 25,24% tại SP2 và từ 26-29/6, CTCP Đầu tư khu công nghiệp Việt Nam cũng bán hết 3.388.550 cổ phiếu, chiếm 16,43% tại SP2.

Thủy điện Sử Pán 2 tiền thân là CTCP Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên, thành lập năm 2005 và đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM từ năm 2016. Công ty có vốn điều lệ hơn 207 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, vận hành các dự án thủy điện và kinh doanh điện thương phẩm.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, SP2 ghi nhận doanh thu thuần gần 70 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng Kỳ (66,23 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ (11,89 tỷ đồng).

Như vậy, SP2 đã hoàn thành khoảng 49% kế hoạch doanh thu (143 tỷ) và gần 32% mục tiêu lợi nhuận (51 tỷ đồng).

Cũng tại BCTC bán niên đã soát xét, bên kiểm toán có nêu vấn đề cần nhấn mạnh: Cụ thể, tại thời điểm 30/06/2026, nợ ngắn hạn của công ty đang vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 158,36 tỷ đồng (tại ngày 01/01/2026 là 189,73 tỷ đồng).

Công ty đang chịu khoản lỗ lũy kế là tại ngày 30/06/2026 là 10,99 tỷ đồng (tại ngày 01/01/2026 là 27,48 tỷ đồng). Những điều kiện này đã chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Mới đây, SP2 vừa bổ nhiệm một loạt nhân sự mới. Cụ thể: bổ nhiệm ông Trần Văn Hài giữ chức Chủ tịch HĐQT, từ ngày 24/8; ông Lê Đức Dũng - Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật của công ty được bổ nhiệm thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật của công ty; ông Phạm Tuấn Huy - Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm thành viên HĐQT, bà Bùi Hà Phương Anh bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát; bà Phạm Thị Thơi - thành viên Ban kiểm soát, bà Nguyễn Kim Hạnh - Phó Kế toán trưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng.