REE bổ nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Theo đó, REE thông báo ông Ashok Ramachandran, Tổng Giám đốc/người đại diện theo pháp luật và Thành viên Hội đồng quản trị , sẽ từ nhiệm; bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị , sẽ đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật đến ngày 10/07/2026.

Từ ngày 10/07, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, hiện là Phó Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng quản trị và đã có 18 năm làm việc tại REE, sẽ trở thành Tổng Giám đốc/người đại diện theo pháp luật. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị ; ông Lee Liang Whye sẽ trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị mới, đại diện cho cổ đông lớn Platinum Victory.

Bên cạnh đó, REE sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 10/07 để thông qua các thay đổi quản trị liên quan và báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

Trước đó, REE công bố ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% cho năm 2025 là ngày 18/05 tới.

Được biết, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 của VCSC (2,9 nghìn tỷ đồng, +14% so với cùng kỳ năm trước) do kết quả kinh doanh quý 1 ở tất cả các mảng nhìn chung phù hợp với dự báo của VCSC, dù vẫn cần thêm đánh giá chi tiết.

VCSC hiện có khuyến nghị "mua" đối với REE với giá mục tiêu là 76.900 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể: quý 1/2026: doanh thu của REE đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước, ~20% dự báo năm 2026 của VCSC), lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 714 tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước, ~25% dự báo năm 2026 của VCSC).

VCSC cho biết tăng trưởng doanh thu chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng tại mảng cơ điện (M&E; +61% so với cùng kỳ năm trước) và điện (+8% so với cùng kỳ năm trước). Điều này được hỗ trợ bởi doanh thu tích cực của mảng thủy điện (+12% so với cùng kỳ năm trước) trong quý 1, trong khi công ty vẫn đang theo dõi khả năng xuất hiện El Nino trong giai đoạn nửa cuối năm.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số ghi nhận đà tăng trưởng tương đồng với doanh thu, nhờ được dẫn dắt bởi mức tăng lợi nhuận ở tất cả các mảng, bao gồm mức tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước của mảng M&E (nhiều khả năng nhờ tăng trưởng doanh thu và hoàn nhập dự phòng), mức tăng 32% so với cùng kỳ năm trước của mảng cho thuê văn phòng & bất động sản, mức tăng 45% so với cùng kỳ năm trước của mảng nước & khác và mức tăng 3% so với cùng kỳ năm trước của mảng điện.

Lợi nhuận sau thuế mảng điện tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, mà VCSC cho rằng đến từ (1) mức tăng 11% so với cùng kỳ năm trước của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng thủy điện (đặc biệt là lợi nhuận sau thuế tại SBH tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và ISH tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi VSH đi ngang so với cùng kỳ năm trước), và (2) mức tăng 16% so với cùng kỳ năm trước của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng điện gió (sản lượng bán điện gió V1-3 tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và có thêm đóng góp mới từ điện gió Duyên Hải 1, dự kiến đi vào hoạt động từ giữa tháng 3). Các dự án điện gió mới: Duyên Hải - 48MW được đặt kế hoạch ghi nhận 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (96% dự báo của VCSC), Duyên Hải 2 – 48MW và Duyên Hải 3 – 80MW được kỳ vọng sẽ đi vào vận hành trong quý 4/2026, phù hợp với dự báo của VCSC, trong khi Phú Cường 1A & 1B được kỳ vọng sẽ đi vào vận hành trong quý 1/2028, chậm hơn nhẹ so với dự báo của VCSC, và cho thấy rủi ro giảm khoảng ~2% đối với dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2027 của REE.

Mảng cho thuê văn phòng ghi nhận đà phục hồi, phù hợp kỳ vọng. Trong quý 1, công ty vẫn chưa ghi nhận doanh số bán bất động sản tại dự án Light Square, do ban lãnh đạo cho biết dự án có khả năng sẽ thực hiện hoạt động bán lô lớn trong năm 2026. Điều này đồng nghĩa doanh thu/lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng cho thuê văn phòng trong quý 1 đã lần lượt hoàn thành 24%/23% dự báo cả năm của VCSC, nhìn chung phù hợp kỳ vọng. VCSC cho rằng mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của mảng cho thuê văn phòng chủ yếu đến từ mức tăng nhẹ của tỷ lệ lấp đầy và sự gia tăng của giá cho thuê trung bình.

Doanh thu mảng M&E tăng mạnh lên +61% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1. Backlog cuối năm 2025 đạt 6,8 nghìn tỷ đồng và giá trị hợp đồng mới trong quý 1 đạt 4,9 nghìn tỷ đồng (trung tâm dữ liệu An Khánh, nhà hát Ngọc Trai), qua đó cung cấp sự hỗ trợ cho dự báo doanh thu năm 2026 của VCSC, là 5 nghìn tỷ đồng (+42% so với cùng kỳ năm trước). Theo VCSC thì kết quả kinh doanh quý 1 nhìn chung phù hợp kỳ vọng, do quý 1 thường là mùa thấp điểm.