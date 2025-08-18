Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Thị trường

Sâu cuốn lá nhỏ gây hại diện rộng trên lúa mùa, Ninh Bình ra công điện khẩn phòng trừ

Nguyễn Thuấn

18/08/2025, 16:54

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ đang gây hại nghiêm trọng trên diện tích lúa mùa năm 2025.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, vụ mùa năm nay toàn tỉnh đã gieo cấy trên 127 nghìn ha lúa. Đến nay, các diện tích lúa sinh trưởng, phát triển cơ bản tốt; trong đó trà mùa sớm đang ở giai đoạn đứng cái, làm đòng; trà mùa trung và muộn ở giai đoạn đẻ nhánh và cuối đẻ nhánh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều diện tích lúa phải gieo cấy chậm, dẫn đến sự chênh lệch khá lớn giữa các trà lúa.

Hiện nay, sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện với mật độ cao bất thường, vượt xa vụ mùa năm 2024 và trung bình nhiều năm. Sâu non nở rộ từ ngày 15/8 đến 23/8, với mật độ phổ biến từ 300-500 con/m2; nhiều nơi lên tới 700-1000 con/m2, thậm chí có ruộng ghi nhận trên 2.000 con/m2 tại các xã Giao Thủy, Giao Hưng, Giao Ninh, Xuân Phú, Hải Tiến, Khánh Nhạc, Yên Từ, Quang Thiện… Nếu không phun trừ kịp thời, diện tích lúa mùa sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thất thu năng suất.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng chuyên môn, hợp tác xã nông nghiệp tăng cường kiểm tra đồng ruộng, bám sát diễn biến thời tiết và tình hình dịch hại. Người dân được khuyến cáo khẩn trương phun trừ tập trung từ ngày 18 - 23/8/2025, đảm bảo đúng thời điểm sâu non gây hại mạnh.

Người dân được khuyến cáo khẩn trương phun trừ sâu bệnh 
Người dân được khuyến cáo khẩn trương phun trừ sâu bệnh 

Đối với diện tích có mật độ sâu trên 500 con/m2, sau khi phun lần đầu từ 3 - 5 ngày cần kiểm tra lại. Nếu mật độ sâu vẫn còn trên 50 con/m2 thì phải tổ chức phun lần 2 để bảo vệ an toàn năng suất. Các địa phương được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, vật lực cho công tác phòng trừ, khuyến khích áp dụng cơ giới hóa trong phun thuốc, đặc biệt là sử dụng thiết bị bay không người lái để tăng hiệu quả.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng hướng dẫn người dân ưu tiên sử dụng các loại thuốc đặc hiệu như Incipio® 200SC, Clever 150SC, 300WG, Ammate® 150EC, Obaone 95WG, Divine 180SC… theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, tuyệt đối không tự ý pha trộn. Song song đó, các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, nhằm giúp nông dân nắm rõ các biện pháp kỹ thuật, chủ động phòng trừ, tránh tâm lý chủ quan. Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch sâu cuốn lá nhỏ bùng phát do lơ là, thiếu chỉ đạo.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh giao nhiệm vụ khẩn trương thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng trừ dịch hại. Sở phải thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, đồng thời kịp thời đề xuất biện pháp xử lý nếu dịch có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, sẽ có hình thức phê bình, nhắc nhở những địa phương còn chủ quan, thiếu quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ.

UBND tỉnh yêu cầu tất cả sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương nghiêm túc, khẩn trương thực hiện ngay nội dung công điện. Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò nòng cốt, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện, nhằm bảo đảm vụ mùa 2025 giành thắng lợi, hạn chế tối đa thiệt hại cho nông dân.

ninh bình nông nghiệp trừ sâu cuốn lá nhỏ

