Sâu cuốn lá nhỏ gây hại diện rộng trên lúa mùa, Ninh Bình ra công điện khẩn phòng trừ
Nguyễn Thuấn
18/08/2025, 16:54
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ đang gây hại nghiêm trọng trên diện tích lúa mùa năm 2025.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, vụ mùa năm nay toàn tỉnh đã gieo cấy trên 127 nghìn ha lúa. Đến nay, các diện tích lúa sinh trưởng, phát triển cơ bản tốt; trong đó trà mùa sớm đang ở giai đoạn đứng cái, làm đòng; trà mùa trung và muộn ở giai đoạn đẻ nhánh và cuối đẻ nhánh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều diện tích lúa phải gieo cấy chậm, dẫn đến sự chênh lệch khá lớn giữa các trà lúa.
Hiện nay, sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện với mật độ cao bất thường, vượt xa vụ mùa năm 2024 và trung bình nhiều năm. Sâu non nở rộ từ ngày 15/8 đến 23/8, với mật độ phổ biến từ 300-500 con/m2; nhiều nơi lên tới 700-1000 con/m2, thậm chí có ruộng ghi nhận trên 2.000 con/m2 tại các xã Giao Thủy, Giao Hưng, Giao Ninh, Xuân Phú, Hải Tiến, Khánh Nhạc, Yên Từ, Quang Thiện… Nếu không phun trừ kịp thời, diện tích lúa mùa sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thất thu năng suất.
Trước tình hình này, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng chuyên môn, hợp tác xã nông nghiệp tăng cường kiểm tra đồng ruộng, bám sát diễn biến thời tiết và tình hình dịch hại. Người dân được khuyến cáo khẩn trương phun trừ tập trung từ ngày 18 - 23/8/2025, đảm bảo đúng thời điểm sâu non gây hại mạnh.
Đối với diện tích có mật độ sâu trên 500 con/m2, sau khi phun lần đầu từ 3 - 5 ngày cần kiểm tra lại. Nếu mật độ sâu vẫn còn trên 50 con/m2 thì phải tổ chức phun lần 2 để bảo vệ an toàn năng suất. Các địa phương được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, vật lực cho công tác phòng trừ, khuyến khích áp dụng cơ giới hóa trong phun thuốc, đặc biệt là sử dụng thiết bị bay không người lái để tăng hiệu quả.
UBND tỉnh Ninh Bình cũng hướng dẫn người dân ưu tiên sử dụng các loại thuốc đặc hiệu như Incipio® 200SC, Clever 150SC, 300WG, Ammate® 150EC, Obaone 95WG, Divine 180SC… theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, tuyệt đối không tự ý pha trộn. Song song đó, các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, nhằm giúp nông dân nắm rõ các biện pháp kỹ thuật, chủ động phòng trừ, tránh tâm lý chủ quan. Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch sâu cuốn lá nhỏ bùng phát do lơ là, thiếu chỉ đạo.
Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh giao nhiệm vụ khẩn trương thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng trừ dịch hại. Sở phải thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, đồng thời kịp thời đề xuất biện pháp xử lý nếu dịch có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, sẽ có hình thức phê bình, nhắc nhở những địa phương còn chủ quan, thiếu quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ.
UBND tỉnh yêu cầu tất cả sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương nghiêm túc, khẩn trương thực hiện ngay nội dung công điện. Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò nòng cốt, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện, nhằm bảo đảm vụ mùa 2025 giành thắng lợi, hạn chế tối đa thiệt hại cho nông dân.
Sâu cuốn lá nhỏ gây hại diện rộng trên lúa mùa, Ninh Bình ra công điện khẩn phòng trừ
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ đang gây hại nghiêm trọng trên diện tích lúa mùa năm 2025.
Lấp “lỗ hổng” để tránh hàng giả, quảng cáo "thổi phồng" sản phẩm
Những vụ việc bị phát giác trong thời gian qua như vụ kẹo kera, sữa tăng chiều cao… cho thấy lỗ hổng pháp lý khi doanh nghiệp lợi dụng cơ chế tự công bố sản phẩm và không phải đăng ký nội dung quảng cáo để “thổi phồng” tính năng, công dụng sản phẩm…
Hai lần Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris và hậu quả toàn
cầu
Sự kiện Mỹ tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận Paris không chỉ là một quyết định mang tính biểu tượng về chính sách đối ngoại, mà còn tạo ra một hiệu ứng dây chuyền sâu sắc đối với cách thức vận hành của nền kinh tế toàn cầu trong thời đại chuyển đổi xanh...
Việt Nam vươn lên thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo
Xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vẫn tự tin dự báo cả năm 2025 sẽ xuất khẩu khoảng 8,8 triệu tấn, giữ vị trí quốc gia lớn thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo...
Ngành đồ gỗ trước áp lực tự chủ nguồn nguyên liệu
Ngành gỗ Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt trực tiếp với tác động từ cạnh tranh và hàng rào thuế quan trong chuỗi thương mại toàn cầu. Vì vậy, khả năng tự chủ nguyên liệu trong nước sẽ là yếu tố then chốt quyết định vị thế của Việt Nam với tư cách nguồn cung bền vững, duy trì và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: