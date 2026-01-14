SHS chính thức có tân Tổng giám đốc - Sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 14/01/2026
Thu Ngân
14/01/2026, 15:45
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội vừa công bố văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
Ngày 14/1, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã công bố thông tin về việc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành văn bản chấp thuận điều chỉnh Giấy phép hoạt động liên quan đến việc thay đổi Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Trên cơ sở chấp thuận của cơ quan quản lý, SHS đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Duy Linh. Tại buổi lễ, ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã trực tiếp trao Quyết định bổ nhiệm, đánh dấu thời điểm chính thức kích hoạt giai đoạn điều hành mới, hướng tới nâng cao năng lực quản trị theo định hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.
Việc kiện toàn bộ máy điều hành của SHS diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội mang tính cấu trúc, đặc biệt là việc chuẩn bị nâng hạng thị trường và khả năng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài trung và dài hạn. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các công ty chứng khoán về năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ, chuẩn mực vận hành và khả năng thực thi chiến lược.
Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHS, ông Đỗ Quang Vinh cho biết, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc không chỉ là sự bổ sung về nhân sự cấp cao, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để SHS tăng cường nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng thực thi các mục tiêu chiến lược của SHS trong giai đoạn phát triển mới của thị trường.
Theo định hướng của Hội đồng Quản trị, SHS tiếp tục kiên định với chiến lược “Service Branding”, lấy khách hàng và cổ đông làm trung tâm trong mọi quyết sách. Trong giai đoạn tới, SHS tập trung triển khai 5 trọng tâm gồm: lấy tư duy khách hàng làm nền tảng; nâng cao năng lực đội ngũ; đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm; chuẩn hóa hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiêu chuẩn hàng đầu thế giới; và phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh lẫn vận hành.
Trong vai trò Tổng giám đốc, ông Nguyễn Duy Linh được kỳ vọng sẽ cùng Ban Điều hành tập trung triển khai các mục tiêu chiến lược đã được hoạch định, từ việc đẩy mạnh các mảng kinh doanh cốt lõi, nâng cao hiệu quả vận hành, đến phát triển đội ngũ theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và nhà đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh mới.
Việc SHS bổ nhiệm tân Tổng giám đốc không chỉ là dấu mốc về mặt tổ chức, mà còn thể hiện quyết tâm của SHS trong việc bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, minh bạch, kỷ luật và sẵn sàng thích ứng, hướng tới mục tiêu tạo dựng giá trị dài hạn và hiện thực hóa sứ mệnh “Kiến tạo tài chính thịnh vượng” cho khách hàng, cổ đông và đối tác.
