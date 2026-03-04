Thứ Tư, 04/03/2026

Trang chủ Thế giới

Giá vàng “bốc hơi” hơn 200 USD/oz, SPDR Gold Trust xả hàng

Điệp Vũ

04/03/2026, 07:37

Thị trường kim loại quý bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/3) do đồng USD mạnh lên trong bối cảnh giới đầu tư ồ ạt mua đồng bạc xanh như một “hầm trú ẩn” giữa chiến sự ở Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Quỹ vàng SPDR Gold Trust chuyển sang bán ròng sau khi mạnh tay mua vào trong tuần trước, và giá các kim loại quý khác cũng đồng loạt lao dốc.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ giảm 233,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 4,38%, còn 5.089,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 7,28 USD/oz, tương đương giảm 8,16%, còn 82,18 USD/oz.

Giá bạch kim giao ngay giảm gần 9,6%, còn 2.094 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 3,5%, còn 5.123,7 USD/oz.

Đồng USD tăng giá mạnh và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất suy giảm là những nguyên nhân chính khiến các kim loại quý bị nhà đầu tư xả hàng trong phiên này.

USD tiếp tục xu hướng tăng trong những phiên gần đây do nhà đầu tư xem bạc xanh là một tài sản an toàn cần bổ sung vào danh mục để bảo toàn giá trị giữa xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Trong phiên, chỉ số Dollar Index có lúc tăng hơn 1%. Lúc đóng cửa, chỉ số này tăng gần 0,7%, đạt 99,05 điểm.

5 phiên trở lại đây, Dollar Index đã tăng 1,23% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Ở thời điểm đồng USD đạt mức đỉnh của phiên, giá vàng giảm tới hơn 300 USD/oz, trượt khỏi mốc 5.000 USD/oz. Sau đó, khi USD thu hẹp mức tăng, giá vàng đã hồi về vùng 5.100 USD/oz.

Khoảng cách giữa đỉnh và đáy của giá vàng trong phiên này là gần 400 USD/oz, cho thấy mức độ biến động lớn khi vàng bị giằng co giữa một bên là lực hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư và một bên là áp lực giảm giá từ đà tăng của đồng USD.

Về triển vọng lãi suất Fed, nhà đầu tư đang đẩy lùi kỳ vọng về thời hạn mà ngân hàng trung ương này có thể có đợt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay do áp lực lạm phát tăng vì giá dầu tăng vọt giữa chiến sự ở Trung Đông. Sau khi tăng 9% trong phiên ngày thứ Hai, giá dầu Brent giao sau tại London tiếp tục đội thêm gần 5% trong phiên ngày thứ Ba.

Hiện tại, thị trường tin rằng Fed sẽ đợi đến tháng 9 mới có đợt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay, thay vì tháng 6 như kỳ vọng trước đó. Dù vậy, kỳ vọng về số lần giảm lãi suất của Fed trong năm nay vẫn là 2 lần.

“Sự thoái lui của vàng dường như bị thúc đẩy bởi một làn sóng tìm kiếm thanh khoản, một làn sóng chuyển sang nắm giữ tiền mặt. Cả tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều tăng”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin CNBC.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đồng nghĩa tài sản này đang bị bán nhiều hơn mua. Trong một môi trường khủng hoảng như hiện nay, trái phiếu kho bạc Mỹ cũng thường phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn, nhưng hiện tại, dường như thị trường ưa chuộng USD hơn. Nguyên nhân khiến trái phiếu bị bán có thể nằm ở việc mối lo lạm phát khiến một tài sản thu nhập cố định trở nên kém hấp dẫn.

Phiên này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 2 điểm cơ bản, lên 3,506%. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, lên mức 4,063%, sau khi giảm xuống dưới mức 4% vào tuần trước.

Ông Haberkorn cho rằng việc giá vàng giảm có thể sẽ không kéo dài, bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro giữa khủng hoảng địa chính trị sẽ dẫn tới lực bắt đáy mạnh, hỗ trợ cho giá vàng và giá bạc tăng trở lại.

Chiến sự ở Trung Đông đã bước sang ngày thứ tư với những tiếng nổ lớn làm rung chuyển Tehran và Beirut. Sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, Tổng thống Donald Trump ngày thứ Ba tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp bảo hiểm cho hoạt động vận tải biển ở Vùng Vịnh và hộ tống tàu bè đi qua khu vực này.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index and Forex.com, giá dầu tăng cao, mối lo lạm phát và kỳ vọng giảm lãi suất bị đẩy lùi đang khiến thị trường kim loại quý mất đi lực hỗ trợ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vàng cũng là một kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu nên áp lực lạm phát tăng sẽ hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Dù giảm mạnh trong phiên này, giá vàng vẫn tăng 19% từ đầu năm đến nay và giá bạc tăng hơn 16%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,8 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.099,5 tấn vàng. Tuần trước, quỹ mua ròng hơn 22 tấn vàng.

Khi mới mở cửa phiên sáng nay (4/3) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng bật tăng trở lại.

Lúc 6h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 32,5 USD/oz, tương đương tăng 0,64%, so với mức chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 5.122,2 USD/oz.

Giá bạc tăng hơn 0,7%, giao dịch ở mức gần 82,8 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 162,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 6,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.968 đồng (mua vào) và 26.298 đồng (bán ra), tăng 9 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

