Thế giới

Tình hình lợi nhuận ở Berkshire Hathaway trước khi tỷ phú Buffett rời ghế CEO

Điệp Vũ

04/03/2026, 07:45

Lợi nhuận của Berkshire Hathaway giảm sút mạnh trước khi nhà đầu tư huyền thoại chuyển giao lại vai trò điều hành...

Ông Warren Buffett (trái), Chủ tịch Berkshire Hathaway, và ông Greg Abel (phải), CEO mới của tập đoàn - Ảnh: Bloomberg.
Ông Warren Buffett (trái), Chủ tịch Berkshire Hathaway, và ông Greg Abel (phải), CEO mới của tập đoàn - Ảnh: Bloomberg.

Berkshire Hathaway, tập đoàn đa ngành nổi tiếng dưới sự lãnh đạo của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, đã báo cáo một sự sụt giảm đáng kể trong lợi nhuận hoạt động của quý 4/2025.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, lợi nhuận từ hoạt động của Berkshire chỉ đạt 10,2 tỷ USD, giảm hơn 29% so với con số 14,56 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này được cho là do sự yếu kém trong mảng kinh doanh bảo hiểm của tập đoàn.

Trong quý 4, lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm giảm mạnh 54%, chỉ còn 1,56 tỷ USD so với 3,41 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ đầu tư bảo hiểm cũng giảm gần 25%, từ 4,088 tỷ USD xuống còn 3,1 tỷ USD.

Đây cũng là quý cuối cùng ông Buffett giữ chức vụ CEO trước khi chuyển giao quyền lực cho ông Greg Abel vào đầu năm 2026. Trong bức thư thường niên gửi cổ đông, tân CEO Abel cam kết sẽ tiếp tục duy trì văn hóa tài chính vững mạnh và kỷ luật vốn mà người tiền nhiệm Buffett đã xây dựng. Mặc dù Buffett đã rời cương vị CEO, ông vẫn giữ vai trò Chủ tịch của tập đoàn.

Trong cả năm 2025, lợi nhuận hoạt động của Berkshire Hathaway đạt 44,49 tỷ USD, giảm so với 47,44 tỷ USD của năm 2024. Lợi nhuận từ mảng kinh doanh bảo hiểm trong cả năm đạt 7,26 tỷ USD, giảm từ 9 tỷ USD của năm trước. Thu nhập từ đầu tư bảo hiểm cũng giảm nhẹ, từ 13,6 tỷ USD xuống còn 12,5 tỷ USD.

Tổng lợi nhuận, bao gồm cả lãi hoặc lỗ từ các khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán, giảm nhẹ trong quý 4 xuống còn 19,2 tỷ USD so với 19,7 tỷ USD của năm trước. Tuy nhiên, những con số này bị ảnh hưởng bởi khoản bút toán giảm 4,5 tỷ USD trong giá trị các khoản đầu tư của Berkshire vào Kraft Heinz và Occidental Petroleum. Lợi nhuận từ đầu tư đạt 13,5 tỷ USD.

Trong cả năm, tổng lợi nhuận của tập đoàn giảm xuống còn 66,97 tỷ USD từ 89 tỷ USD của năm trước. Berkshire luôn khuyến cáo các nhà đầu tư không nên quá chú trọng vào hiệu suất đầu tư trong các khung thời gian ngắn, vì những con số này thường không phản ánh chính xác tình hình tài chính thực tế của tập đoàn.

Một điểm đáng chú ý khác là Buffett đã không triển khai việc mua lại cổ phiếu của Berkshire trong quý 4, mặc dù giá cổ phiếu không có nhiều biến động. Tuy không có hoạt động mua lại, lượng tiền mặt của tập đoàn đã giảm nhẹ xuống còn 373,3 tỷ USD từ mức kỷ lục 381,6 tỷ USD trong quý 3.

Cổ phiếu hạng A của Berkshire Hathaway tăng 10% trong năm 2025, thấp hơn mức tăng 16,4% của chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của ông Buffett, tập đoàn đã tạo ra sự gia tăng tài sản đáng kể cho các cổ đông.

Từ năm 1965, cổ phiếu Berkshire Hathaway đã đạt mức tăng trưởng kép hàng năm 19,7%, gần gấp đôi mức tăng của S&P 500 trong cùng kỳ. Tổng mức tăng của Berkshire là hơn 6.000.000% trong khoảng thời gian đó, trong khi S&P 500 chỉ tăng 46.061%, bao gồm cả cổ tức - ông Abel nhấn mạnh trong lá thư thường niên gửi cổ đông đầu tiên của ông trên cương vị CEO.

Berkshire Hathaway Buffett thế giới Warren Buffett

