Sự xa xỉ tối thượng của da thuộc

Nadège Vanhée lại một lần nữa tạo nên dấu ấn. Sang trọng, sắc sảo và tràn đầy quyền lực đó là tuyên ngôn của nhà thiết kế này dành cho mùa mốt Thu - Đông 2025. “Trong số các phục trang mùa mới, quý cô Hermès tự tin sải những bước dài. Quyết tâm và kiên định, nàng tiến về phía trước, không bao giờ ngoảnh đầu lại. Nàng đã có mọi thứ mình cần!”

Đây là dòng ghi chú từ show diễn. Nhà sáng lập Hermès thực sự đã bắt đầu xây dựng thương hiệu với tư cách là một thợ làm yên ngựa. Hiện nay, không có bất kỳ roi cưỡi ngựa nào xuất hiện xung quanh sàn diễn, nhưng dường như chúng vẫn ở đó về mặt tinh thần. Bộ sưu tập mới, vì thế, thể hiện quan điểm của nhà mốt về sự quyết đoán đầy sức mạnh. Giám đốc sáng tạo Nadège Vanhée thậm chí còn đặt tên cho bộ sưu tập của mình là “Leather Dandy” – cụm từ ám chỉ những người đàn ông thuở cũ, những kẻ luôn ăn diện chỉn chu và sành điệu, dù đây là một bộ sưu tập dành cho phụ nữ.

Nữ giám đốc sáng tạo đã vẽ nên chân dung một người phụ nữ không chỉ thanh lịch mà còn mạnh mẽ, tự chủ và không ngại khẳng định vị thế của mình. Ấn tượng đầu tiên, bộ sưu tập “Leather Dandy” có sự thay đổi trong phom dáng. Những bộ suit và áo khoác của Vanhée được cắt may ôm sát một cách tinh tế nhưng không hề gò bó. Đây không phải là sự ôm sát của những bộ đồ may đo truyền thống, cũng không còn là những phom dáng ngoại cỡ thùng thình. Thay vào đó, cô đã tìm ra điểm cân bằng giữa độ chính xác và sự thoải mái, báo hiệu sự kết thúc của thời đại oversized.

Nadège Vanhée đã có 10 năm ở vị trí giám đốc sáng tạo của Hermès.

Trên sàn diễn tối màu, hơn 60 trang phục mang đường nét gọn gàng, tinh giản đã khiến sự chú ý đổ dồn vào phẩm chất xa xỉ thực dụng đậm tính thơ mà Hermès đã làm tốt trong cả thập kỷ qua. BST chịu nhiều ảnh hưởng của phong cách menswear và đề cao nét gợi cảm thanh lịch, kín đáo thông qua chất liệu da - niềm tự hào của thương hiệu.

Những kỹ thuật đặc biệt và sắc thái kỵ mã sắc nét, được Nadège Vanhée “bình thường hóa” và hòa nhập vào thời trang thường nhật bằng cách kết hợp da thuộc xa xỉ với các chất liệu khác, tiêu biểu là vải nỉ, len cashmere và vải gabardine, cùng kiểu dáng cổ chữ V xẻ sâu được sử dụng xuyên suốt BST.

Những kiểu dáng được tinh chỉnh nhưng vẫn đầy sự thống trị. Những đường nét thanh mảnh và hẹp, không còn những đường nét quá mềm mại, không còn sự dễ chịu quen thuộc, không chỉ tái khẳng định tay nghề da thuộc đỉnh cao của Hermès mà còn mang đến một góc nhìn táo bạo hơn, đầy khiêu khích.

Mang bốt cưỡi ngựa mũi nhọn đế bằng và giày brogues cao gót, các cô gái Hermès sải bước với trang phục tông đen, chìm vào không gian buổi diễn tại tòa nhà Vệ binh Cộng hòa, khắc họa một nữ kị mã mặc áo khoác chần bông croptop, kéo khóa hờ trên áo cổ lọ đen và quần ống côn cạp cao phối thắt lưng làm bằng da bò mềm bóng.

Một số khán giả ngồi xem trực tiếp đã nhận xét, Hermès, vốn gắn liền với những thiết kế da tinh xảo bậc nhất, chưa bao giờ trông đầy quyền lực và cô đọng đến vậy. Sự thanh lịch kiểu tư sản của những mùa trước bị đẩy lùi, nhường chỗ cho một vẻ đẹp thanh mảnh, táo bạo và mang tính tính toán cao độ. Những đường nét sắc sảo, vai áo được may đo vừa vặn, vòng eo được nhấn nhá. Chân váy và áo được xử lý để tạo cấu trúc, độ dày và sự ấm áp...

Bảng màu vẫn tinh tế như mọi khi, BST tràn ngập tông đen, nhưng vẫn để dành chỗ cho những tông màu ấm áp khác. Màu nâu đậm và đen của lông ngựa xuất hiện bên cạnh sắc trắng cẩm thạch, xám than antraxit, màu đá núi lửa và màu xám đá phiến. Áo cổ lọ bằng lụa và cashmere, chi tiết da đục lỗ được tích hợp xuyên suốt. Tất cả những yếu tố ấy, từ việc phóng đại những chi tiết khiến da thuộc trở nên gợi cảm một cách đặc biệt cùng thắt lưng bằng da bê, khóa bằng kim loại mạ palladium là những tuyên ngôn cá tính mạnh mẽ.

Cùng với đó là một số phá cách hứa hẹn sẽ được giới mộ điệu yêu thích: áo hai mặt làm từ len gân và da chần bông với tay áo và túi rộng rãi. Áo len cổ lọ bằng len Scotch phối kèm quần bó sát bằng da cừu bóng. Áo khoác da biker chần bông, được may vừa vặn với cơ thể với đường cắt nữ tính và quần cộc da chần bông. Áo khoác bóng loáng với một chiếc thắt lưng mỏng duy nhất vắt ngang eo thay cho cúc áo...

Tất cả các tài liệu tham khảo về trang phục cưỡi ngựa cổ điển hình như đều có ở đó, nhưng với một chút thay đổi tràn ngập sức hấp dẫn mang lại cảm giác thực dụng hơn là một màn trình diễn. Sự gợi cảm được thúc đẩy bởi nữ quyền nay phát triển càng mạnh mẽ hơn khi thỏa mãn đồng thời tính tiện dụng, sự sang trọng ngẫu hứng và phong thái cá nhân đậm nét.

Vanhée và nhà mốt một lần nữa khẳng định hướng đi hợp lý cho ngành xa xỉ giữa cơn bão suy thoái: sản phẩm chất lượng vượt trội nhưng mang phong cách xa xỉ thầm lặng, để phục vụ nhóm khách hàng siêu giàu. Không chỉ là một bộ trang phục hay một chiếc túi xách, mà là một phong cách sống, một tuyên ngôn, Hermès đã khai sinh ra kỷ nguyên thời trang chỉ dành cho người được chọn.

Tháng trước, nhà mốt xa xỉ Pháp đã công bố doanh thu đã tăng 18% so với cùng kỳ năm trước với tỷ giá hối đoái không đổi lên 4 tỷ euro trong quý 4, kết thúc vào ngày 31/12/2024. Con số này cao hơn đáng kể so với ước tính của giới phân tích là 11% và đánh dấu sự tăng tốc so với quý 3 (tăng 11%). Với cả năm, doanh thu của Hermès tăng 15% lên 15,2 tỷ euro. Định giá của công ty hiện đạt 319 tỷ USD, vượt mốc 300 tỷ USD lần đầu tiên vào tháng 2/2025.

Tại cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh được tổ chức tại cửa hàng Hermès trên phố Rue de Sèvres ở Paris, Chủ tịch điều hành của Hermès, Axel Dumas đã xác nhận kế hoạch ra mắt dòng sản phẩm siêu xa xỉ Hermès haute couture. “Điều khiến chúng tôi quan tâm ở haute couture là bí quyết thủ công. Tôi rất hào hứng,” vị điều hành này nói thêm. Khi được thúc giục đưa ra mốc thời gian, ông cho biết có thể là mùa mốt 2026 - 2027. Trong lĩnh vực làm đẹp, công ty có kế hoạch phát triển dòng sản phẩm chăm sóc da.