Sửa Luật Đất đai theo hướng ổn định, có giá trị lâu dài

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bước đầu hình thành, từ 260 điều giảm xuống còn khoảng 110 điều. Đất đai được nhấn mạnh là đầu vào cho sản xuất, do vậy Nhà nước sẽ tự xác định giá đất dựa trên bảng giá và hệ số với mục tiêu là sát giá thị trường nhưng vẫn khuyến khích sản xuất, tránh mức giá quá cao gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Các ý kiến tham vấn của tư vấn định giá chỉ phục vụ cho khu vực giao dịch dân sự.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế kiêm Phó Tổng Thư ký VCCI, một doanh nghiệp sản xuất khi quyết định đầu tư sẽ bắt đầu từ 3 câu hỏi cụ thể: có mặt bằng không, chi phí bao nhiêu và bao lâu là có đất để triển khai. Với doanh nghiệp nông nghiệp, vấn đề là tích tụ cho đủ diện tích và thời hạn sử dụng đất đủ dài để giảm đầu tư dài hạn.

Về quy hoạch, đại diện Ban Soạn thảo Luật cho biết sẽ tiến tới tích hợp các loại quy hoạch (đất đai, đô thị, nông thôn, ngành) vào một quy hoạch duy nhất trên một đơn vị hành chính, khắc phục tình trạng phân loại đất của Luật Đất đai khác với phân loại đất của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn như hiện nay.

Điều doanh nghiệp cần không phải là điều kiện tối ưu, mà là điều kiện có thể xây dựng. Ảnh: Hạnh Vân

Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đào Trung Chính cho biết: "Về bồi thường hỗ trợ tái định cư thì lần này có một yêu cầu rất mới. Đó là chuyển từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi; giải quyết câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất. Có ý kiến đề nghị là hiện quy định trong các khoản bồi thường về hỗ trợ quá chi tiết, làm mất đi tính chủ động của các địa phương. Vậy thì có nên quy định một nguyên tắc chung để cho các địa phương, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà quy định tiếp, đặc biệt là phần hỗ trợ".

Đối với các dự án chậm tiến độ, thay vì thu hồi ngay sau 24 tháng, có ý kiến đề xuất dự thảo Luật sử dụng công cụ thuế lũy tiến để thúc đẩy doanh nghiệp đưa đất vào sử dụng... Điều này giúp xử lý hài hòa các dự án đã đầu tư phần lớn vào các hạng mục nhưng gặp vướng mắc nhỏ, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

"Trừ những trường hợp không triển khai còn với những trường hợp triển khai chậm thì cơ bản là họ đã sử dụng, có trường hợp đến 80-90%, chỉ chậm khoảng 10%. Thế thì chúng ta thu hồi như thế nào, bởi vì nếu thu một phần như thế thì dự án đó cũng không thực hiện được", Cục trưởng Cục Quản lý đất đai đặt vấn đề.

Nghị quyết 21-NQ/TW cũng đặt mục tiêu mở rộng đối tượng và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao và phát triển thị trường cho thuê đất nông nghiệp. Đây cũng là những nội dung mà khối doanh nghiệp đang chờ được cụ thể hóa.