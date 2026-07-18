Dự thảo Nghị định PPP mới: Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đầu tư

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) lần 2, do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đang được lấy ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương,… nhằm tạo ra “cú hích” lớn về thể chế, giải quyết dứt điểm những vướng mắc thực tiễn trong triển khai dự án đầu tư theo hình thức PPP...

Ảnh minh họa.

Hệ thống pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng để thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách. Tuy nhiên, sự vận động nhanh chóng của nền kinh tế, cùng với những thay đổi mạnh mẽ trong hệ thống pháp luật chuyên ngành, đã đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện khung pháp lý này.

Nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa các chủ trương, định hướng chiến lược mới của Đảng và Nhà nước. Điển hình là tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc đột phá tư duy xây dựng pháp luật theo hướng “vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển”.

Sự ra đời của hàng loạt đạo luật mới đã tạo ra “độ vênh” nhất định, đòi hỏi hệ thống Nghị định PPP phải tự điều chỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Nổi bật nhất là Nghị quyết số 254/2025/QH15 liên quan đến Luật Đất đai đã thay đổi căn bản cách tính tiền sử dụng đất và bổ sung quyền lợi cho nhà đầu tư khi Nhà nước chậm giao đất.

Tương tự, Luật Xây dựng 2025 hay Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cũng đặt ra những tiêu chuẩn mới về thẩm định công nghệ, bảo vệ di sản và xác định nhiệm vụ nghiên cứu, buộc các quy định về chuẩn bị dự án PPP phải cập nhật theo.

Chính những “điểm nghẽn” trong thực tiễn triển khai trở thành áp lực trực tiếp đòi hỏi cơ quan quản lý phải có những điều chỉnh kịp thời. Đối với các dự án BT, dư luận và các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm đến tính minh bạch.

Vì vậy, mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo phải tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án BT, bảo đảm việc thu hồi đất để tạo quỹ đất thanh toán được thực hiện công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Để hóa giải những áp lực từ thực tiễn, Dự thảo Nghị định đã đưa ra những nhóm giải pháp mang tính đột phá, nhằm giải quyết những nút thắt lớn nhất. Đáng chú ý là việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án hợp đồng BT. Nhằm đảm bảo công bằng và sát với thị trường, công thức tính giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán giờ đây được bổ sung thêm yếu tố “hệ số điều chỉnh giá đất” và “chi phí xây dựng hạ tầng”.

Theo đó, dự thảo quy định trong trường hợp Nhà nước chậm giao đất, cho thuê đất để thanh toán, nhà đầu tư sẽ được hưởng thêm một khoản tiền tính theo mức lãi suất trung bình của các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Nhìn chung, với những giải pháp đột phá nhằm xóa bỏ vướng mắc, Dự thảo Nghị định mới không chỉ gỡ bỏ những “chiếc áo chật” của cơ chế cũ mà còn kiến tạo một bệ phóng pháp lý vững chắc. Bằng việc đề cao nguyên tắc công khai minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và chuyển mạnh sang công tác “hậu kiểm”, hệ thống pháp luật PPP hứa hẹn sẽ sớm hoàn thành sứ mệnh khơi thông mạnh mẽ nguồn lực khổng lồ từ khu vực kinh tế tư nhân....

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 28-2026 phát hành ngày 13/07/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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