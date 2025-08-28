Thứ Năm, 28/08/2025
Việc thiết kế chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt khá phức tạp vì phải đáp ứng mục tiêu kép: vừa điều tiết thu nhập, hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng theo hướng bảo vệ môi trường và tăng cường sức khoẻ cho người dân; vừa tạo nguồn thu ngân sách bền vững. Theo các chuyên gia, cách tính thuế hiệu quả phải cân bằng các mục tiêu trên, đồng thời kiểm soát được những nguy cơ hàng lậu, hàng giả…
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: