Quảng Trị gỡ nút thắt quy hoạch, thúc tiến độ cụm dự án điện 500kV

Trước những khó khăn phát sinh trong quá trình khảo sát, triển khai cụm dự án điện 500kV trên địa bàn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh đồng bộ quy hoạch, sớm thống nhất phương án tối ưu để bảo đảm tiến độ các dự án điện trọng điểm...

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cụm dự án điện 500kV trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì buổi làm việc, với sự tham dự của các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Cụm dự án điện 500kV tại Quảng Trị gồm Trạm biến áp 500kV Lao Bảo, Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2 và đường dây 500kV Lao Bảo – Trạm cắt, 500kV Quảng Trị 2. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho khu vực miền Trung và hệ thống điện quốc gia.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đối với Trạm biến áp 500kV Lao Bảo và Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2, các dự án đã được Sở Công Thương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoàn thiện hồ sơ và dự kiến phê duyệt đầu tư trong tháng 12/2025.

Sau khi được phê duyệt, các đơn vị sẽ triển khai lập thiết kế kỹ thuật, dự kiến khởi công trong quý II năm 2026. Theo kế hoạch, hai công trình này sẽ hoàn thành và đóng điện vào quý IV năm 2027, góp phần nâng cao độ tin cậy của lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và khu vực lân cận.

Khác với hai dự án trạm, dự án đường dây 500kV Lao Bảo – Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2 đang gặp một số khó khăn trong quá trình khảo sát do chồng lấn với các dự án khác trên địa bàn.

Cụ thể, tuyến đường dây bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo với chiều dài khoảng 4,6 km; chồng lấn với các dự án điện gió Win 3 và Tân Hợp 1 với chiều dài khoảng 2,8 km; đồng thời, ảnh hưởng đến quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đakrông với chiều dài khoảng 2,9 km.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong trường hợp phải điều chỉnh lớn hướng tuyến, tổng chiều dài điều chỉnh có thể lên tới hơn 15 km. Điều này không chỉ làm phát sinh chi phí đầu tư mà còn buộc phải thực hiện lại nhiều thủ tục pháp lý liên quan. Đáng chú ý, tiến độ dự án có nguy cơ kéo dài thêm từ 3 đến 4 tháng, ảnh hưởng đến tính đồng bộ của toàn bộ cụm dự án điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải rà soát, điều chỉnh đồng bộ giữa các dự án nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và phù hợp với quy hoạch chung của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500kV theo thực tế triển khai. Trong đó, cần xem xét điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đakrông để hài hòa giữa mục tiêu phát triển du lịch và yêu cầu bảo đảm hạ tầng truyền tải điện quốc gia.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức khảo sát lại vị trí các trụ tua-bin điện gió có nguy cơ chồng lấn với tuyến đường dây. Kinh phí phục vụ công tác khảo sát sẽ do chủ đầu tư bố trí, nhằm sớm có cơ sở lựa chọn phương án kỹ thuật phù hợp, hạn chế tối đa việc điều chỉnh lớn làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến khẳng định, tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sớm thống nhất phương án tối ưu để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay, qua đó bảo đảm tiến độ triển khai các dự án điện trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và khu vực.