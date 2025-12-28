TP. Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc Hozo City Tết Fest 2025 chào đón năm mới

Tối 27/12, lễ hội Hozo City Tết Fest 2025 - Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của Thành phố, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc, sáng tạo diễn ra trong 05 ngày liên tiếp và khép lại bằng đêm countdown 31/12/2025…

Với chủ đề "City-maze-ing - Muôn sắc bất ngờ", lễ hội chào đón năm mới Hozo City Tết Fest 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là một biểu tượng của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương và du khách quốc tế.

Đồng thời, Hozo City Tết Fest 2025 còn là sự kết hợp độc đáo giữa lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - Hozo và Lễ hội City Tết Fest, tạo nên một chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc, sáng tạo và cộng đồng. Điểm nhấn của lễ hội là đêm nhạc “Maze-ing Việt Nam”, nơi các nghệ sĩ nổi tiếng như Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, và Phương Mỹ Chi đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng, tái hiện sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và đương đại.

Không chỉ dừng lại ở các tiết mục âm nhạc, lễ hội còn mở rộng không gian sáng tạo với công trình nghệ thuật - kiến trúc “Immersive House”, nơi diễn ra các màn trình diễn thị giác, âm thanh và ánh sáng đặc sắc. Khu vực triển lãm đa phương tiện “CTRL+M – “Di sản tương lai” cũng là một điểm nhấn, trưng bày các tác phẩm của 12 nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ, mang đến những góc nhìn mới về diện mạo đô thị đương đại.

Bên cạnh đó, khu vực chợ Tết “Maze-zô” và “Á-Mê! Local” đã trở thành nơi giao lưu, khám phá và mua sắm các sản phẩm sáng tạo mang đậm dấu ấn Việt Nam. Những hoạt động này không chỉ tạo ra một không gian văn hóa đa dạng mà còn thúc đẩy các sáng kiến gắn liền với tinh thần trẻ trung, năng động và sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện Ban tổ chức, bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng giám đốc The Purpose Group, lễ hội là nền tảng xây dựng thương hiệu văn hóa, phát huy các giá trị Việt Nam chuyển hóa thành trải nghiệm mang tính chuẩn mực và nhất quán. Bà nhấn mạnh rằng bản sắc chỉ thực sự có sức sống khi được thể hiện bằng trải nghiệm đủ chất lượng để chạm đến công chúng trong nước và đủ ngôn ngữ để bước ra thế giới.

Ngoài lễ hội Hozo City Tết Fest 2025, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 06 điểm bắn pháo hoa, tăng 2 điểm so với kế hoạch trước đây. Thành phố đã thể hiện sự cam kết trong việc tạo ra những trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn cho người dân và du khách.

