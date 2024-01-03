Thứ Tư, 12/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Ấn phẩm

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 01-2024

Lê Minh Đức

03/01/2024, 09:56

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 01-2024

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 52-2023

11:55, 26/12/2023

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 52-2023

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 51-2023

11:46, 20/12/2023

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 51-2023

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2023

07:00, 13/12/2023

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2023

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 1-2024

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025 phát hành ngày 03/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 27/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2025 phát hành ngày 20/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025 phát hành ngày 13/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Y tế đề nghị Shopee ngừng bán thực phẩm giảm cân 12kg Minami

Dân sinh

2

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn thủ tục hành chính các dự án nhà ở xã hội

Bất động sản

3

Unilever Việt Nam: 30 năm “vì Việt Nam là nhà”

Tiêu & Dùng

4

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Doanh nghiệp Hoa Kỳ là cầu nối quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia

Đầu tư

5

Văn Phú kiến tạo đại dự án đô thị du lịch 125ha tại Đồng Nai: Dấu ấn tầm nhìn và bản sắc từ tinh hoa quốc tế

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy