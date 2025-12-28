Chủ Nhật, 28/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Lợi ích của việc uống "ginger shot" mỗi sáng

Mỹ An

28/12/2025, 17:05

Thức uống tinh chất gừng (ginger shot) đang được nhiều người ưa chuộng vì khả năng tăng cường miễn dịch, trong bối cảnh nhiều tác động môi trường gây ảnh hưởng đến sức khoẻ...

Chúng ta hoàn toàn có thể tự làm ginger shot tại nhà.
Chúng ta hoàn toàn có thể tự làm ginger shot tại nhà.

Gừng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe - đặc biệt nếu được sử dụng hằng ngày. “Bên trong gừng lại chứa nhiều hoạt chất có tác dụng y học,” Tiến sĩ Roman Huber, Giám đốc Trung tâm Đại học về Y học Tự nhiên tại Freiburg, nhận định khi nói về "ginger shot". “Chính vì vậy, gừng là một dược liệu được sử dụng phổ biến trong y học tự nhiên”.

Khi nhắc đến gừng và tinh chất gừng, nhiều người chỉ nghĩ rằng chúng đơn thuần làm ấm cơ thể, giảm tình trạng mệt mỏi khi bị cảm cúm hoặc viêm họng. Tuy nhiên, tinh chất gừng sau khi kết hợp với một số thức uống phù hợp là một thức uống ngon miệng, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là khi được sử dụng mỗi ngày vào buổi sáng. Trên các nền tảng mạng xã hội, thức uống đang rất hot này được gọi là “ginger shot”.

GINGER SHOT LÀ GÌ?

Theo Amy Shapiro, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký hành nghề (RD) và là nhà sáng lập Real Nutrition, ginger shot là một loại đồ uống dung tích nhỏ nhưng chứa hàm lượng gừng rất cao. Mỗi shot thường chỉ khoảng 30 – 60 ml, tương đương kích cỡ một ly rượu shot.

Gừng là một dược liệu được sử dụng phổ biến trong y học tự nhiên.
Gừng là một dược liệu được sử dụng phổ biến trong y học tự nhiên.

Ginger shot có thể được làm hoàn toàn từ gừng nguyên chất, hoặc pha trộn thêm các thành phần khác như chanh, nước cam, nghệ, ớt cayenne, tiêu đen hay mật ong nhằm cải thiện hương vị và gia tăng lợi ích cho sức khỏe. Theo bà Amy, một số sản phẩm ginger shot bán sẵn trên thị trường còn được bổ sung cả men vi sinh (probiotics).

Bạn hoàn toàn có thể tự làm ginger shot tại nhà chỉ bằng cách xay nhuyễn gừng tươi. Để ngon miệng và dễ uống hơn, hãy thử thêm một chút nước cốt chanh tươi và một ít mật ong Manuka để tăng cường khả năng hỗ trợ miễn dịch và làm hương vị dễ uống hơn.

VnEconomy

Gừng giàu sắt, magie, các vitamin B6 và C, kẽm cùng nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Bên cạnh đó, gừng còn có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và giúp kích thích lưu thông máu ở các màng niêm mạc, từ đó hỗ trợ hệ hô hấp đào thải độc tố. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại mang đến tác dụng tăng cường hệ miễn dịch một cách rõ rệt.

LỢI ÍCH SỨC KHỎE CỦA GỪNG 

Gừng giúp ổn định lượng đường trong máu – yếu tố thường đứng sau cảm giác thèm ăn, uể oải giữa ngày và những “cú tụt năng lượng” khó chịu. Trái lại, gừng có tác dụng hỗ trợ điều hòa insulin: thúc đẩy quá trình đưa glucose vào tế bào và tăng hiệu quả của insulin. Đặc tính này hiện đang được nghiên cứu như một hướng tiếp cận điều trị cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Gừng còn có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và kích thích tuần hoàn máu.
Gừng còn có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và kích thích tuần hoàn máu.

Việc kiểm soát tốt các đợt tăng – giảm đột ngột của đường huyết không chỉ quan trọng với quản lý cân nặng, mà còn giúp duy trì mức năng lượng ổn định, giảm mệt mỏi và giữ tinh thần tích cực suốt cả ngày.

Gừng giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, đẩy nhanh việc vận chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa, hỗ trợ dạ dày làm rỗng tốt hơn, bảo vệ hệ vi sinh đường ruột, đồng thời góp phần giảm tình trạng đầy hơi và chướng khí. Bên cạnh đó, gừng còn có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và kích thích tuần hoàn máu tại các niêm mạc, qua đó hỗ trợ hệ hô hấp đào thải độc tố hiệu quả hơn.

NHỮNG AI KHÔNG NÊN UỐNG GINGER SHOT

Dù nhìn chung được xem là an toàn, ginger shot vẫn có thể gây ra một số tác dụng phụ nếu sử dụng không đúng cách. Việc uống quá nhiều ginger shot có thể dẫn đến ợ nóng, khó chịu dạ dày, kích ứng miệng hoặc cổ họng, thậm chí là tiêu chảy.

Những người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc điều trị tiểu đường cũng nên lưu ý tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, bởi gừng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Phụ nữ mang thai cũng được khuyến nghị hỏi ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.

VnEconomy

Bà Amy Shapiro cũng lưu ý rằng những người bị dị ứng hoặc mắc chứng trào ngược dạ dày nghiêm trọng nên tránh sử dụng ginger shot. Ngoài ra, các sản phẩm ginger shot bán sẵn trên thị trường thường được bổ sung thêm nước ép hoặc chất tạo ngọt, đồng nghĩa với việc hàm lượng calo và đường có thể cao hơn đáng kể. Vì vậy, người tiêu dùng cần đọc kỹ thành phần và sử dụng một cách thận trọng.

CÁCH TẬN DỤNG TỐI ĐA LỢI ÍCH CỦA GINGER SHOT

Theo bà Samantha Dieras, chuyên gia dinh dưỡng (RD, DCN), Giám đốc dịch vụ dinh dưỡng ngoại trú tại Bệnh viện Mount Sinai, phần lớn mọi người có xu hướng uống ginger shot vào buổi sáng. Tuy nhiên, thời điểm sử dụng thực tế phụ thuộc vào thói quen cá nhân và khả năng cơ thể bạn dung nạp loại thức uống này.

Nói cách khác, không có một “khung giờ vàng” cố định: thời điểm uống ginger shot mang lại hiệu quả tốt nhất chính là lúc phù hợp nhất với bạn. “Không có một ‘quy tắc’ cố định nào ở đây,” bà Amy Shapiro đồng tình. “Điều quan trọng hơn cả là lắng nghe cơ thể và lựa chọn cách phù hợp nhất với bạn.

Nhiều người thích uống một shot gừng ngay khi vừa thức dậy để kích hoạt hệ tiêu hóa và tăng năng lượng cho ngày mới. Tuy nhiên, nếu bạn có dạ dày nhạy cảm, dễ bị trào ngược,… thì có thể nên dùng sau bữa ăn hoặc uống kèm với nước để tránh làm các triệu chứng dạ dày trở nên nặng hơn”.

Phần lớn mọi người có xu hướng uống ginger shot vào buổi sáng. 
Phần lớn mọi người có xu hướng uống ginger shot vào buổi sáng. 

Bác sĩ cho biết uống một shot gừng vào buổi sáng hay sau bữa ăn đều mang lại những lợi ích nhất định. Thông thường, bà Amy khuyến nghị dùng vào buổi sáng để “đánh thức” hệ tiêu hóa và thúc đẩy tuần hoàn máu; tuy nhiên, uống trước bữa ăn cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa, còn dùng sau khi tập luyện lại giúp tăng cường tác dụng kháng viêm cho cơ thể.

Về liều lượng, theo bà, một shot mỗi ngày là an toàn với đa số mọi người. Dĩ nhiên, để đạt hiệu quả sức khỏe tối ưu, cần duy trì song song các thói quen lành mạnh khác như tập luyện đều đặn, ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc.

Điều trị bệnh béo phì cần một liệu trình toàn diện

13:17, 25/12/2025

Y học cổ truyền trong dự phòng và điều trị đột quỵ

18:11, 22/12/2025

Y học cổ truyền trong dự phòng và điều trị đột quỵ

Nguồn gốc và chất lượng giúp nâng giá trị dược liệu Việt Nam

18:19, 09/12/2025

Nguồn gốc và chất lượng giúp nâng giá trị dược liệu Việt Nam

Từ khóa:

dinh dưỡng tự nhiên ginger shot sức khoẻ sức khỏe hệ tiêu hóa Vneconomy

Đọc thêm

Điều trị bệnh béo phì cần một liệu trình toàn diện

Theo các chuyên gia nội tiết, béo phì là bệnh mạn tính phức tạp, thường đi kèm nhiều rối loạn chuyển hóa nguy hiểm, đòi hỏi chiến lược điều trị lâu dài và phối hợp đa chuyên khoa...

Cúm A/H3 “thổi bùng” nhiều biến chứng tăng nặng

Cúm A/H3 “thổi bùng” nhiều biến chứng tăng nặng

Theo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến ngày 10/12, hoạt động của cúm mùa trên toàn cầu gia tăng trong những tháng gần đây, với tỷ lệ virus cúm A/H3N2 được phát hiện có xu hướng tăng…

Dinh dưỡng trong điều trị là liều thuốc tốt cho người bệnh

Dinh dưỡng trong điều trị là liều thuốc tốt cho người bệnh

Lâu nay, nhiều người vẫn hiểu sai hoặc chưa toàn diện về vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe người bệnh. Tình trạng sữa giả, thực phẩm chức năng giả, thuốc giả tràn lan càng cho thấy vai trò quan trọng của dinh dưỡng tại các bệnh viện…

Y học cổ truyền trong dự phòng và điều trị đột quỵ

Y học cổ truyền trong dự phòng và điều trị đột quỵ

Trong khi Y học cổ truyền có nhiều lợi thế trong phòng bệnh, phục hồi chức năng sau đột quỵ và cải thiện di chứng thì Y học hiện đại với ưu điểm kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán sớm, can thiệp cấp cứu giờ vàng và điều trị nguyên nhân…

Công nghệ hỗ trợ đắc lực trong điều trị ung thư bàng quang

Công nghệ hỗ trợ đắc lực trong điều trị ung thư bàng quang

Không chỉ hỗ trợ các bác sĩ đọc phim nhanh, chính xác hơn, AI đang tham gia sâu hơn, hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong quá trình tiên lượng bệnh, ra kế hoạch điều trị...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia đầu tư sản xuất pin nhiều nhất thế giới, Trung Quốc gấp 7 lần Mỹ

Thế giới

Những quốc gia đầu tư sản xuất pin nhiều nhất thế giới, Trung Quốc gấp 7 lần Mỹ

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

2025: Năm bản lề của các nền tảng mạng xã hội toàn cầu trong kỷ nguyên AI

Kinh tế số

2

AI “bơm” thêm hơn 500 tỷ USD vào túi các ông chủ công nghệ Mỹ

Kinh tế số

3

TP. Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc Hozo City Tết Fest 2025 chào đón năm mới

Du lịch

4

Xu thế dòng tiền: Nỗ lực thoát ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu trụ

Chứng khoán

5

Nghệ An siết tiến độ 12 dự án trọng điểm, lấy giải phóng mặt bằng làm then chốt

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy