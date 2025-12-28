Lợi ích của việc uống "ginger shot" mỗi sáng

Thức uống tinh chất gừng (ginger shot) đang được nhiều người ưa chuộng vì khả năng tăng cường miễn dịch, trong bối cảnh nhiều tác động môi trường gây ảnh hưởng đến sức khoẻ...

Gừng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe - đặc biệt nếu được sử dụng hằng ngày. “Bên trong gừng lại chứa nhiều hoạt chất có tác dụng y học,” Tiến sĩ Roman Huber, Giám đốc Trung tâm Đại học về Y học Tự nhiên tại Freiburg, nhận định khi nói về "ginger shot". “Chính vì vậy, gừng là một dược liệu được sử dụng phổ biến trong y học tự nhiên”.

Khi nhắc đến gừng và tinh chất gừng, nhiều người chỉ nghĩ rằng chúng đơn thuần làm ấm cơ thể, giảm tình trạng mệt mỏi khi bị cảm cúm hoặc viêm họng. Tuy nhiên, tinh chất gừng sau khi kết hợp với một số thức uống phù hợp là một thức uống ngon miệng, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là khi được sử dụng mỗi ngày vào buổi sáng. Trên các nền tảng mạng xã hội, thức uống đang rất hot này được gọi là “ginger shot”.

GINGER SHOT LÀ GÌ?

Theo Amy Shapiro, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký hành nghề (RD) và là nhà sáng lập Real Nutrition, ginger shot là một loại đồ uống dung tích nhỏ nhưng chứa hàm lượng gừng rất cao. Mỗi shot thường chỉ khoảng 30 – 60 ml, tương đương kích cỡ một ly rượu shot.

Gừng là một dược liệu được sử dụng phổ biến trong y học tự nhiên.

Ginger shot có thể được làm hoàn toàn từ gừng nguyên chất, hoặc pha trộn thêm các thành phần khác như chanh, nước cam, nghệ, ớt cayenne, tiêu đen hay mật ong nhằm cải thiện hương vị và gia tăng lợi ích cho sức khỏe. Theo bà Amy, một số sản phẩm ginger shot bán sẵn trên thị trường còn được bổ sung cả men vi sinh (probiotics).

Bạn hoàn toàn có thể tự làm ginger shot tại nhà chỉ bằng cách xay nhuyễn gừng tươi. Để ngon miệng và dễ uống hơn, hãy thử thêm một chút nước cốt chanh tươi và một ít mật ong Manuka để tăng cường khả năng hỗ trợ miễn dịch và làm hương vị dễ uống hơn.

Gừng giàu sắt, magie, các vitamin B6 và C, kẽm cùng nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Bên cạnh đó, gừng còn có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và giúp kích thích lưu thông máu ở các màng niêm mạc, từ đó hỗ trợ hệ hô hấp đào thải độc tố. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại mang đến tác dụng tăng cường hệ miễn dịch một cách rõ rệt.

LỢI ÍCH SỨC KHỎE CỦA GỪNG

Gừng giúp ổn định lượng đường trong máu – yếu tố thường đứng sau cảm giác thèm ăn, uể oải giữa ngày và những “cú tụt năng lượng” khó chịu. Trái lại, gừng có tác dụng hỗ trợ điều hòa insulin: thúc đẩy quá trình đưa glucose vào tế bào và tăng hiệu quả của insulin. Đặc tính này hiện đang được nghiên cứu như một hướng tiếp cận điều trị cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Gừng còn có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và kích thích tuần hoàn máu.

Việc kiểm soát tốt các đợt tăng – giảm đột ngột của đường huyết không chỉ quan trọng với quản lý cân nặng, mà còn giúp duy trì mức năng lượng ổn định, giảm mệt mỏi và giữ tinh thần tích cực suốt cả ngày.

Gừng giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, đẩy nhanh việc vận chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa, hỗ trợ dạ dày làm rỗng tốt hơn, bảo vệ hệ vi sinh đường ruột, đồng thời góp phần giảm tình trạng đầy hơi và chướng khí. Bên cạnh đó, gừng còn có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và kích thích tuần hoàn máu tại các niêm mạc, qua đó hỗ trợ hệ hô hấp đào thải độc tố hiệu quả hơn.

NHỮNG AI KHÔNG NÊN UỐNG GINGER SHOT

Dù nhìn chung được xem là an toàn, ginger shot vẫn có thể gây ra một số tác dụng phụ nếu sử dụng không đúng cách. Việc uống quá nhiều ginger shot có thể dẫn đến ợ nóng, khó chịu dạ dày, kích ứng miệng hoặc cổ họng, thậm chí là tiêu chảy.

Những người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc điều trị tiểu đường cũng nên lưu ý tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, bởi gừng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Phụ nữ mang thai cũng được khuyến nghị hỏi ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Bà Amy Shapiro cũng lưu ý rằng những người bị dị ứng hoặc mắc chứng trào ngược dạ dày nghiêm trọng nên tránh sử dụng ginger shot. Ngoài ra, các sản phẩm ginger shot bán sẵn trên thị trường thường được bổ sung thêm nước ép hoặc chất tạo ngọt, đồng nghĩa với việc hàm lượng calo và đường có thể cao hơn đáng kể. Vì vậy, người tiêu dùng cần đọc kỹ thành phần và sử dụng một cách thận trọng.

CÁCH TẬN DỤNG TỐI ĐA LỢI ÍCH CỦA GINGER SHOT

Theo bà Samantha Dieras, chuyên gia dinh dưỡng (RD, DCN), Giám đốc dịch vụ dinh dưỡng ngoại trú tại Bệnh viện Mount Sinai, phần lớn mọi người có xu hướng uống ginger shot vào buổi sáng. Tuy nhiên, thời điểm sử dụng thực tế phụ thuộc vào thói quen cá nhân và khả năng cơ thể bạn dung nạp loại thức uống này.

Nói cách khác, không có một “khung giờ vàng” cố định: thời điểm uống ginger shot mang lại hiệu quả tốt nhất chính là lúc phù hợp nhất với bạn. “Không có một ‘quy tắc’ cố định nào ở đây,” bà Amy Shapiro đồng tình. “Điều quan trọng hơn cả là lắng nghe cơ thể và lựa chọn cách phù hợp nhất với bạn.

Nhiều người thích uống một shot gừng ngay khi vừa thức dậy để kích hoạt hệ tiêu hóa và tăng năng lượng cho ngày mới. Tuy nhiên, nếu bạn có dạ dày nhạy cảm, dễ bị trào ngược,… thì có thể nên dùng sau bữa ăn hoặc uống kèm với nước để tránh làm các triệu chứng dạ dày trở nên nặng hơn”.

Phần lớn mọi người có xu hướng uống ginger shot vào buổi sáng.

Bác sĩ cho biết uống một shot gừng vào buổi sáng hay sau bữa ăn đều mang lại những lợi ích nhất định. Thông thường, bà Amy khuyến nghị dùng vào buổi sáng để “đánh thức” hệ tiêu hóa và thúc đẩy tuần hoàn máu; tuy nhiên, uống trước bữa ăn cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa, còn dùng sau khi tập luyện lại giúp tăng cường tác dụng kháng viêm cho cơ thể.

Về liều lượng, theo bà, một shot mỗi ngày là an toàn với đa số mọi người. Dĩ nhiên, để đạt hiệu quả sức khỏe tối ưu, cần duy trì song song các thói quen lành mạnh khác như tập luyện đều đặn, ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc.