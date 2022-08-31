Thứ Sáu, 07/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tạp chí kinh tế Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35-2022

31/08/2022, 06:00

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35-2022

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2022

06:00, 24/08/2022

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2022

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2022

08:00, 17/08/2022

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2022

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2022

17:30, 08/08/2022

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2022

Từ khóa:

Kinh tế chờ đón cú bứt phá Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025 phát hành ngày 03/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 27/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2025 phát hành ngày 06/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 22/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Thế giới

Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng Nai giữ vững đà tăng trưởng kinh tế

Thị trường

2

Đại sứ Anh: “Khung pháp lý Common Law sẽ tạo nền tảng niềm tin cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam”

Đầu tư

3

Làm rõ thẩm quyền thẩm định đối với dự án sử dụng vốn ODA

Đầu tư

4

Quy định mới về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Hạ tầng

5

Hiện thực hóa mục tiêu 100 tỷ USD nông sản: Khi doanh nghiệp FDI và Việt Nam chung một tầm nhìn

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy