Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Báo cáo dân nguyện cần làm rõ áp lực chi phí sống tại đô thị lớn

Góp ý về báo cáo công tác dân nguyện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị báo cáo cần nêu thêm những vấn đề còn tồn tại như nỗi lo của người dân về giá cả sinh hoạt, giá thuê nhà, giá bất động sản, chi phí học thêm... tại các đô thị lớn.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 55, chiều 2/3 tại nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 02/2026.

Trình bày báo cáo tóm tắt báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 02/2026, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng đã làm xuyên Tết, xuyên đêm, xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết” đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Số vụ việc tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Tuy nhiên, cử tri tiếp tục lo lắng về an toàn giao thông đường thủy, đường sắt; vấn đề an toàn khi tổ chức các lễ hội truyền thống đầu xuân và các lễ hội tại các địa phương;

Số vụ việc tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ vẫn diễn ra phức tạp. Tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng;

Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp; số lượng bệnh nhân viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hóa tăng vọt trong và sau kỳ nghỉ Tết... cần được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng tình với báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị bổ sung thêm một số nội dung để báo cáo phản ánh sát thực tế, bao gồm cả những mặt tích cực và hạn chế nhằm dự báo tình hình.

Theo đó, về tình hình chung, báo cáo cần nhấn mạnh hơn những kết quả phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trong hai tháng đầu năm sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt là sự ổn định của kinh tế vĩ mô, sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, nhiều điểm sáng trong sản xuất kinh doanh, lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư nước ngoài.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Bên cạnh những điểm tích cực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị báo cáo cần nêu thêm những nỗi lo về giá cả sinh hoạt, giá thuê nhà, giá bất động sản, lo lắng về khả năng tăng giá điện, giá nước, chi phí học thêm… vẫn là áp lực hiện hữu của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân ở các đô thị lớn.

Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, có tình trạng người dân tại một số địa bàn thực hiện sáp nhập phường, xã đang gặp khó khăn do khoảng cách di chuyển đến nơi giải quyết thủ tục xa hơn và tình trạng quá tải nhân lực tại các khu vực trung tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng lưu ý vấn đề tai nạn giao thông vẫn rất cao với hơn 1.800 người chết trong hai tháng đầu năm. Tình trạng lừa đảo qua mạng, rò rỉ dữ liệu cá nhân… đòi hỏi an toàn xã hội trong môi trường số cần phải tiếp tục quan tâm.

Đặc biệt, vấn đề xử lý tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính vẫn chậm được giải quyết, dẫn đến tình trạng nhiều công trình xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực…