Trang chủ Tiêu điểm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Báo cáo dân nguyện cần làm rõ áp lực chi phí sống tại đô thị lớn

Như Nguyệt

02/03/2026, 23:27

Góp ý về báo cáo công tác dân nguyện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị báo cáo cần nêu thêm những vấn đề còn tồn tại như nỗi lo của người dân về giá cả sinh hoạt, giá thuê nhà, giá bất động sản, chi phí học thêm... tại các đô thị lớn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 55, chiều 2/3 tại nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 02/2026.

Trình bày báo cáo tóm tắt báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 02/2026, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng đã làm xuyên Tết, xuyên đêm, xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết” đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Số vụ việc tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Tuy nhiên, cử tri tiếp tục lo lắng về an toàn giao thông đường thủy, đường sắt; vấn đề an toàn khi tổ chức các lễ hội truyền thống đầu xuân và các lễ hội tại các địa phương;

Số vụ việc tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ vẫn diễn ra phức tạp. Tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng;

Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp; số lượng bệnh nhân viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hóa tăng vọt trong và sau kỳ nghỉ Tết... cần được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng tình với báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị bổ sung thêm một số nội dung để báo cáo phản ánh sát thực tế, bao gồm cả những mặt tích cực và hạn chế nhằm dự báo tình hình.

Theo đó, về tình hình chung, báo cáo cần nhấn mạnh hơn những kết quả phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trong hai tháng đầu năm sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt là sự ổn định của kinh tế vĩ mô, sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, nhiều điểm sáng trong sản xuất kinh doanh, lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư nước ngoài.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội.
Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Bên cạnh những điểm tích cực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị báo cáo cần nêu thêm những nỗi lo về giá cả sinh hoạt, giá thuê nhà, giá bất động sản, lo lắng về khả năng tăng giá điện, giá nước, chi phí học thêm… vẫn là áp lực hiện hữu của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân ở các đô thị lớn.

Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, có tình trạng người dân tại một số địa bàn thực hiện sáp nhập phường, xã đang gặp khó khăn do khoảng cách di chuyển đến nơi giải quyết thủ tục xa hơn và tình trạng quá tải nhân lực tại các khu vực trung tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng lưu ý vấn đề tai nạn giao thông vẫn rất cao với hơn 1.800 người chết trong hai tháng đầu năm. Tình trạng lừa đảo qua mạng, rò rỉ dữ liệu cá nhân… đòi hỏi an toàn xã hội trong môi trường số cần phải tiếp tục quan tâm.

Đặc biệt, vấn đề xử lý tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính vẫn chậm được giải quyết, dẫn đến tình trạng nhiều công trình xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực…

Kết luận nội dung Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo công tác dân nguyện tháng 2/2026. Đồng thời yêu cầu bổ sung các ý kiến đóng góp tại phiên họp để hoàn thiện báo cáo.

Về nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, yêu cầu Chính phủ và các địa phương phải quyết liệt hơn trong việc xử lý tài sản công sau sáp nhập để tránh lãng phí; tăng cường an toàn giao thông trên tất cả các loại hình vận tải, đặc biệt là xử lý vi phạm không phận của thiết bị bay không người lái.

Đồng thời, cần tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người để đảm bảo an ninh trật tự cho Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ủy ban Dân nguyện và Giám sát có trách nhiệm giám sát, đôn đốc và công khai danh sách các cơ quan chậm trễ trong việc giải quyết kiến nghị của nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cần đơn giản hóa thủ tục công chứng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

16:33, 02/03/2026

Cần đơn giản hóa thủ tục công chứng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số

15:35, 02/03/2026

Rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số

Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

10:10, 02/03/2026

Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Báo cáo công tác dân nguyện chi phí học thêm giá bất động sản Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Đọc thêm

Công tác nhân sự tiến hành vào đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Công tác nhân sự tiến hành vào đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Dự kiến đợt 1 từ ngày 06/4 đến ngày 11/4/2026, Quốc hội dự kiến dành một tuần tập trung để tiến hành công tác tổ chức, nhân sự; trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận đối với một số dự án luật, nghị quyết.

Việt Nam – EAEU tăng tốc hợp tác, mở hướng kết nối hàng không

Việt Nam – EAEU tăng tốc hợp tác, mở hướng kết nối hàng không

Ông Bakytzhan Sagintayev, Chủ tịch Hội đồng Liên minh Kinh tế Á-Âu, cho biết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác Việt Nam – EAEU và Việt Nam – Kazakhstan, nhất trí tháo gỡ các vướng mắc, trong đó có việc mở các đường bay giữa Việt Nam và các nước thành viên EAEU.

Cần đơn giản hóa thủ tục công chứng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Cần đơn giản hóa thủ tục công chứng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh định danh điện tử và sinh trắc học đã được triển khai rộng rãi, nhiều thủ tục công chứng cần được rà soát, cắt giảm mạnh. Yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh chuyển đổi số, giảm phiền hà, chi phí cho người dân và xã hội.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị

Tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 14, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Hà Nội, khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị, coi đây là thước đo hiệu quả điều hành và niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.

Rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số

Rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số

Đối với dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung; yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

1

AI giám sát rác thải, Huế chuyển từ xử lý bị động sang quản lý chủ động

Kinh tế xanh

2

Công tác nhân sự tiến hành vào đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Tiêu điểm

3

Việt Nam – EAEU tăng tốc hợp tác, mở hướng kết nối hàng không

Tiêu điểm

4

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Báo cáo dân nguyện cần làm rõ áp lực chi phí sống tại đô thị lớn

Tiêu điểm

5

Công ty chứng khoán nhận định gì sau phiên VN-Index giảm sốc 34 điểm?

Chứng khoán

