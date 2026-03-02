Nhu cầu thuê nhà tăng mạnh tại Hà Nội và TP.HCM

Thị trường bất động sản cho thuê tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận diễn biến sôi động rõ nét với lượt tìm kiếm và nguồn cung tin đăng đồng loạt cải thiện. Trong đó, nhu cầu tập trung chủ yếu vào các sản phẩm phục vụ mục đích ở thực…

Thị trường bất động sản nói chung bước vào năm 2026 với nhiều tín hiệu khả quan từ nền kinh tế vĩ mô. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9%, lượng doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này phần nào đã thể hiện sự nhộn nhịp của hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo nền tảng thúc đẩy nhu cầu về chỗ ở tại các đô thị lớn.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội là địa phương phản ứng khá rõ nét về mức độ quan tâm. Cụ thể, trong tháng 1/2026, mức độ quan tâm đến bất động sản để bán đồng loạt tăng so với cùng kỳ tháng 1/2025. Đáng chú ý, đất nền dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng 34%. Tiếp theo là nhà riêng tăng 26%, biệt thự tăng 21%, chung cư tăng 16% và nhà mặt phố tăng 15%.

Không chỉ ở mảng mua - bán, phân khúc cho thuê tại Thủ đô cũng khởi sắc rõ rệt. Mức độ quan tâm tăng mạnh, thậm chí vượt trội ở một số loại hình, nổi bật là nhà riêng cho thuê tăng tới 51%, phản ánh nhu cầu tìm kiếm không gian sống độc lập ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, phòng trọ tăng 37%, chung cư cho thuê tăng 24% và nhà mặt phố tăng 14% so với cùng kỳ năm trước…

Về tổng thể, các chỉ số cho thấy tâm lý thị trường Hà Nội đang dần cải thiện ở cả hai mảng mua bán và cho thuê ngay từ đầu năm.

Tương tự, dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra Thành phố Hồ Chí Minh (mới) tiếp tục khẳng định vị thế là tâm điểm thị trường khi chiếm tới 50% tổng lượng quan tâm đến bất động sản toàn quốc.

Cũng theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, dù có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với tháng 12 trước đó do hiệu ứng cận Tết nhưng mức độ quan tâm bất động sản cho thuê trên toàn quốc vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, khu vực thị trường Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) trong tháng 1/2026 ghi nhận sự gia tăng về nhu cầu thuê. Mức độ quan tâm đối với bất động sản cho thuê tại đây tăng 60%, trong khi lượng tin đăng cũng tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng này phản ánh tính chu kỳ của thị trường khi người dùng tích cực tìm kiếm không gian sống mới ngay từ những tuần đầu năm. Tuy nhiên, thay vì tăng trưởng đồng đều, dòng tiền và nhu cầu tìm kiếm đang tập trung chủ yếu vào các phân khúc nhà ở phổ thông phục vụ nhu cầu thực của đại đa số người dân. Trong đó, phòng trọ cho thuê tăng 130%, chung cư và nhà riêng cho thuê lần lượt tăng 52% và 50% so với cùng kỳ năm trước.

Dù nhu cầu tìm kiếm tăng cao, giá rao cho thuê phổ biến trên toàn quốc nhìn chung vẫn duy trì trạng thái ít biến động so với các quý trước, tạo điều kiện thuận lợi để người thuê chủ động cân đối ngân sách trong giai đoạn đầu năm.