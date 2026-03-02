Nhu cầu thuê nhà tăng mạnh tại Hà Nội và TP.HCM

Thị trường bất động sản cho thuê tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận diễn biến sôi động rõ nét với lượt tìm kiếm và nguồn cung tin đăng đồng loạt cải thiện. Trong đó, nhu cầu tập trung chủ yếu vào các sản phẩm phục vụ mục đích ở thực…
Thị trường bất động sản nói chung
bước vào năm 2026 với nhiều tín hiệu khả quan từ nền kinh tế vĩ mô. Doanh thu
bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9%, lượng doanh nghiệp đăng ký mới và
quay lại hoạt động tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này phần
nào đã thể hiện sự nhộn nhịp của hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo nền
tảng thúc đẩy nhu cầu về chỗ ở tại các đô thị lớn.
Trong bối cảnh đó, Hà Nội là địa
phương phản ứng khá rõ nét về mức độ quan tâm. Cụ thể, trong tháng 1/2026, mức
độ quan tâm đến bất động sản để bán đồng loạt tăng so với cùng kỳ
tháng 1/2025. Đáng chú ý, đất nền dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng
34%. Tiếp theo là nhà riêng tăng 26%, biệt thự tăng 21%, chung cư tăng 16% và nhà
mặt phố tăng 15%.
Không chỉ ở mảng mua - bán, phân
khúc cho thuê tại Thủ đô cũng khởi sắc rõ rệt. Mức độ quan tâm tăng mạnh, thậm
chí vượt trội ở một số loại hình, nổi bật là nhà riêng cho thuê tăng tới 51%, phản ánh nhu cầu tìm kiếm không gian sống độc lập ngày càng gia tăng. Bên cạnh
đó, phòng trọ tăng 37%, chung cư cho thuê tăng 24% và nhà mặt phố tăng 14% so với
cùng kỳ năm trước…
Về tổng thể, các chỉ số cho thấy tâm lý thị trường Hà Nội đang dần
cải thiện ở cả hai mảng mua bán và cho thuê ngay từ đầu năm.
Tương tự, dữ liệu từ Batdongsan.com.vn
cũng chỉ ra Thành phố Hồ Chí Minh (mới) tiếp tục khẳng định vị thế là tâm điểm
thị trường khi chiếm tới 50% tổng lượng quan tâm đến bất động sản toàn quốc.
Cũng theo dữ liệu từ
Batdongsan.com.vn, dù có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với tháng 12 trước đó do hiệu
ứng cận Tết nhưng mức độ quan tâm bất động sản cho thuê trên toàn quốc vẫn duy
trì ở mức cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.
Đặc biệt, khu vực thị
trường Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) trong tháng 1/2026 ghi nhận sự gia tăng về
nhu cầu thuê. Mức độ quan tâm đối với bất động sản cho thuê tại đây tăng 60%,
trong khi lượng tin đăng cũng tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.
Xu hướng này phản ánh tính chu kỳ
của thị trường khi người dùng tích cực tìm kiếm không gian sống mới ngay từ những
tuần đầu năm. Tuy nhiên, thay vì tăng trưởng đồng đều, dòng tiền và nhu cầu tìm
kiếm đang tập trung chủ yếu vào các phân khúc nhà ở phổ thông phục vụ nhu cầu
thực của đại đa số người dân. Trong đó, phòng trọ cho thuê tăng 130%, chung cư
và nhà riêng cho thuê lần lượt tăng 52% và 50% so với cùng kỳ năm trước.
Dù nhu cầu tìm kiếm tăng cao, giá
rao cho thuê phổ biến trên toàn quốc nhìn chung vẫn duy trì trạng thái ít biến
động so với các quý trước, tạo điều kiện thuận lợi để người thuê chủ động cân đối
ngân sách trong giai đoạn đầu năm.
Trên khu đất giáp các trục đường Lê Hoàn, Ngô Quyền và đường gom cầu Hồng Phú, dự án Khu thương mại dịch vụ phía Bắc cầu Hồng Phú sẽ được xây dựng với quy mô tối đa 27 tầng, mật độ xây dựng 35%.
Biệt thự bán đảo lõi trung tâm, dấu ấn định danh của giới thượng lưu
Với giới thượng lưu, nơi ở không được quyết định bởi khoảng cách hay tiện ích, mà bởi cách họ muốn sống mỗi ngày. Trung tâm đô thị chưa bao giờ là điều cần đánh đổi, mà là một điều kiện mặc định. Điều tạo nên khác biệt nằm ở nhịp sống, mức độ riêng tư và môi trường mà họ chủ động lựa chọn cho bản thân và gia đình. Peninsula Living (chuẩn sống bán đảo) hình thành từ chính tư duy sống ấy.
Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần phải chuyển đổi sang một mô hình phát triển mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...
Hàng loạt giải pháp chống lãng phí trong đầu tư dự án
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các bên liên quan nghiêm túc thực hiện hàng loạt nhóm giải pháp, nhiệm vụ nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lãng phí, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực và hiệu quả đầu tư các dự án.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: