[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Giá vàng trong nước sẽ tiếp tục biến động theo thị trường thế giới. Do đó, giới chuyên gia nhận định giá vàng trong nước có thể giảm mạnh trong ngày hôm nay khi vàng thế giới giảm xuống gần mức 5.100 USD/ounce do áp lực chốt lời…

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 25/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán)...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hôm nay tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng…

Cận kề ngày vía Thần Tài, không khí mua bán tại các tiệm vàng lớn ở Hà Nội đã “nóng” lên từng giờ. Từ đầu giờ chiều ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng), nhiều cửa hàng đã chật kín khách. Người dân xếp hàng dài, tay cầm số thứ tự, kiên nhẫn chờ đến lượt với mong muốn mua chút vàng lấy may cho năm mới.

Dù vậy, năm nay hành vi tiêu dùng đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, không khó bắt gặp cảnh người dân chen chân mua vàng với tâm lý càng mua nhiều càng “đắc lộc”, thì nay xu hướng đã thận trọng và thực tế hơn. Phần lớn người mua chỉ chọn một lượng nhỏ mang tính tượng trưng, “lấy vía” đầu năm.

Một người dân đang xếp hàng trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Trần Nhân Tông, Hà Nội) chiều ngày 24/2 cho biết năm nay chị và người thân quyết định đến sớm hai ngày vì sợ đúng ngày vía Thần tài không mua được. “Nhân viên công ty thông báo khách hàng được mua tối đa 1 cây vàng và sẽ được nhận luôn. Nếu mua số lượng nhiều hơn, cửa hàng sẽ viết giấy hẹn ít nhất hai tuần sau mới đến nhận hàng,” chị Minh Thanh (Lê Văn Thiêm, Hà Nội) nói.

Cũng tâm lý như chị Thanh nên từ sáng sớm ngày 25/2, cũng đã có rất đông người dân tranh thủ đi mua vàng ngày vía Thần tài sớm, dẫn đến tình trạng xếp hàng dài tại các cửa hàng. Trước bối cảnh thị trường vàng chịu nhiều hạn chế về nguồn cung, cùng với giá vàng ở mức cao, nhiều khách hàng cho biết sẽ chuyển hướng mua bạc. Một số thương hiệu cũng đã tung ra các dòng sản phẩm bạc mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) năm nay rơi vào thứ Năm, ngày 26/2/2026. Đây là ngày từ lâu đã được xem là thời điểm đặc biệt đối với giới kinh doanh.

Vào mỗi dịp mùng 10 tháng Giêng, thị trường vàng lại bước vào giai đoạn cao điểm khi nhu cầu mua tăng mạnh.

Từ ngày mùng 8 Âm lịch, nhiều người dân đã xếp hàng trước các cửa hàng để chờ mua vàng với quan niệm “lấy lộc” đầu năm.

Đây được xem như “ngày hội vàng” lớn nhất năm tại Việt Nam, với sức mua tăng vọt và những hàng người chờ đợi tại các tiệm vàng ở Hà Nội và TP.HCM.

Bên trong các cửa hàng vàng những ngày này sôi động hơn bao giờ hết. Khách hàng được hướng dẫn xếp hàng hoặc ngồi chờ đến lượt.

Máy bán vàng tự động được bố trí tại cửa hàng, hỗ trợ khách giao dịch nhanh trong giờ cao điểm.

Đến sáng ngày 25/2, trời đổ mưa vẫn không ngăn được dòng người đổ về các "phố vàng" tại Hà Nội.

Ngoài những sản phẩm truyền thống, năm nay tượng ngựa vàng được trưng bày phục vụ khách hàng, phù hợp với năm Bính Ngọ 2026.

Hoạt động mua vàng cầu may đã trở thành một điểm nhấn của thị trường mỗi dịp đầu năm.