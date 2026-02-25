[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài
Phương Thảo
25/02/2026, 09:03
Giá vàng trong nước sẽ tiếp tục biến động theo thị trường thế giới. Do đó, giới chuyên gia nhận định giá vàng trong nước có thể giảm mạnh trong ngày hôm nay khi vàng thế giới giảm xuống gần mức 5.100 USD/ounce do áp lực chốt lời…
Tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 25/2, giá vàng miếng SJC tại
Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng
(mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm
qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 181,6 -
184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với
cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 181,6 - 184,6
triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)
giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán)...
Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại
Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng (mua – bán),
tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm
qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hôm nay tại Công ty Phú Quý
giao dịch quanh mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả
chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức
3 triệu đồng/lượng…
Cận kề ngày vía Thần Tài, không khí mua bán tại các tiệm
vàng lớn ở Hà Nội đã “nóng” lên từng giờ. Từ đầu giờ chiều ngày 24/2 (mùng 8
tháng Giêng), nhiều cửa hàng đã chật kín khách. Người dân xếp hàng dài, tay cầm
số thứ tự, kiên nhẫn chờ đến lượt với mong muốn mua chút vàng lấy may cho năm mới.
Dù vậy, năm nay hành vi tiêu dùng đã có nhiều thay đổi. Nếu
trước đây, không khó bắt gặp cảnh người dân chen chân mua vàng với tâm lý càng
mua nhiều càng “đắc lộc”, thì nay xu hướng đã thận trọng và thực tế hơn. Phần lớn
người mua chỉ chọn một lượng nhỏ mang tính tượng trưng, “lấy vía” đầu năm.
Một người dân đang xếp hàng trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu
(Trần Nhân Tông, Hà Nội) chiều ngày 24/2 cho biết năm nay chị và người thân quyết
định đến sớm hai ngày vì sợ đúng ngày vía Thần tài không mua được. “Nhân viên công
ty thông báo khách hàng được mua tối đa 1 cây vàng và sẽ được nhận luôn. Nếu
mua số lượng nhiều hơn, cửa hàng sẽ viết giấy hẹn ít nhất hai tuần sau mới đến
nhận hàng,” chị Minh Thanh (Lê Văn Thiêm, Hà Nội) nói.
Cũng tâm lý như chị Thanh nên từ sáng sớm ngày 25/2, cũng đã có rất
đông người dân tranh thủ đi mua vàng ngày vía Thần tài sớm, dẫn đến tình trạng xếp
hàng dài tại các cửa hàng. Trước bối cảnh thị trường vàng chịu nhiều hạn
chế về nguồn cung, cùng với giá vàng ở mức cao, nhiều khách hàng cho biết
sẽ chuyển hướng mua bạc. Một số thương hiệu cũng đã tung ra các dòng sản
phẩm bạc mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Dưới góc độ thị trường, vàng vẫn là một loại tài sản có giá trị tích trữ, do đó nhu cầu mua thường tăng mạnh vào dịp đầu năm. Khi nhu cầu dồn vào một vài ngày cao điểm, yếu tố cung – cầu càng khiến giá bị đẩy lên mạnh hơn. Không ít người chấp nhận mua ở mức giá cao với tâm lý “mua lấy lộc” nhưng thực tế, ngay sau cao điểm, thị trường có thể điều chỉnh khi lực mua hạ nhiệt.
Các chuyên gia cho rằng, nếu mua vàng để cầu may đầu năm thì chỉ nên chọn một lượng nhỏ mang tính tượng trưng. Ngược lại, nếu kỳ vọng "lướt sóng" thì cần thận trọng. Khi thị trường biến động mạnh, giá vàng ở vùng cao, biên độ dao động lớn thể khiến lợi nhuận kỳ vọng không tương xứng với mức độ rủi ro.
