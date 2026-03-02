Thứ Ba, 03/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

Công ty chứng khoán nhận định gì sau phiên VN-Index giảm sốc 34 điểm?

Hà Anh

02/03/2026, 23:09

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/3/2026

Theo VCSC, Áp lực bán dàn trải trên các nhóm ngành quan trọng (Ngân hàng, Bất động sản) và không ghi nhận động thái từ lực cầu giá thấp trong phiên 02/03 sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn điều chỉnh kéo dài về các vùng 1.800-1.820 điểm.
Theo VCSC, Áp lực bán dàn trải trên các nhóm ngành quan trọng (Ngân hàng, Bất động sản) và không ghi nhận động thái từ lực cầu giá thấp trong phiên 02/03 sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn điều chỉnh kéo dài về các vùng 1.800-1.820 điểm.

Kết phiên ngày 2/3, VN-Index giảm 34,23 điểm, tương đương 1,82% xuống mốc 1.846,1 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 3,82 điểm, tương đương 1,45% xuống 259 điểm.

Thị trường chịu áp lực rung lắc trong phiên đầu tuần trước những thông tin về căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường chịu áp lực rung lắc trong phiên đầu tuần trước những thông tin về căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Đây vẫn sẽ là yếu tố tác động lớn đối với diễn biến của thị trường trong thời gian tới.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc quản trị danh mục, cân nhắc đóng các vị thế ngắn hạn nếu giá vi phạm các ngưỡng trailing stop, tạo vị thế tiền mặt để quản trị rủi ro.

Nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao hoặc khẩu vị rủi ro có thể tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để xem xét mở vị thế mua, có thể cân nhắc các nhóm cổ phiếu có thể được hưởng lợi từ diễn biến giá hàng hóa hoặc một phần vị thế đã bán trước đó”.

Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới; vùng hỗ trợ tiếp theo của VN-Index là vùng 1.820 – 1.840

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm hơn 34 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.846,10 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí và Hóa chất tăng mạnh do tác động từ chiến tranh Iran đe dọa nguồn cung năng lượng thế giới. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM. Phiên giảm mạnh hôm nay có sự đồng thuận lớn của thị trường chung. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới; vùng hỗ trợ tiếp theo của VN-Index là vùng 1.820 – 1.840”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index chịu áp lực bán mạnh khi hướng đến vùng đỉnh cũ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index chịu áp lực bán mạnh khi hướng đến vùng đỉnh cũ tháng 01/2026 quanh 1.900 điểm. Trong nhiều báo cáo trước, chúng tôi đã nhận định áp lực cung giá cao sẽ gia tăng đối với nhiều mã, cũng như nhận định VN-Index chưa thể vượt lên vùng đỉnh cũ. VN-Index đang có rủi ro tạo 02 đỉnh quanh vùng giá 1.900 điểm, chịu áp lực kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.800 điểm - 1.820 điểm.

Mỹ và đồng minh Isarel tấn công Iran. Điều này dẫn đến thị trường chứng khoán thế giới giảm mạnh. Khả năng xảy ra tình trạng hỗn loạn kéo dài và tác động lan tỏa từ giá dầu tăng cao đang thúc đẩy các nhà quản lý quỹ bán tháo cổ phiếu để chuyển sang các danh mục an toàn. Trong các báo cáo trước khi VN-Index hướng về vùng giá 1.900 điểm. Chúng tôi đã nhận định đây không phải là vùng định giá hấp dẫn của thị trường. Do đó sẽ ưu tiên đánh giá, quản trị rủi ro cho danh mục. Danh mục đề xuất theo dõi, chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp chất lượng trong nhóm dầu khí, điện, khu công nghiệp, sản xuất thiết yếu. Với chỉ số VN-Index như đã nhận định vùng giá 1.900 điểm - 1.920 điểm là vùng kháng cự rất mạnh, tương ứng đường xu hướng tăng trưởng nối các vùng đỉnh năm 2018, 2022 đến nay. Nhà đầu tư nên tiếp tục xem xét cơ cấu danh mục. Chỉ nên ưu tiên nắm giữ theo xu hướng các doanh nghiệp chất lượng trong các ngành tăng trưởng hơn so với thị trường chung, đã được cập nhật theo tương quan các nhóm ngành.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhịp điều chỉnh hôm nay có thể đưa VN-Index về kiểm định lại vùng hỗ trợ tại 1.800-1.810

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 34.2 điểm (-1,8%), đóng cửa tại mức 1,846.1 điểm. Áp lực bán gần như trên toàn thị trường, ngoại trừ các nhóm Dầu khí, Hóa chất và vận tải, khiến VN-Index giảm điểm mạnh, về thanh khoản thị trường, giá trị giao dịch trong phiên tăng mạnh và cao hơn 60% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Chúng tôi cho rằng chiến sự diễn ra tại khu vực Trung Đông bất ngờ diễn ra vào cuối tuần và chưa có dấu hiệu ngừng lại đã tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư và dẫn đến mức bán mạnh trong phiên hôm nay.

Bên cạnh đó, các nhóm vốn hóa lớn và có tính dẫn dắt đối với VN-lndex như Ngân hàng và Bất động sản cũng tiếp tục điều chỉnh và kéo giảm chỉ số. về kỹ thuật, VN-lndex giảm mạnh xuống dưới hỗ trợ tại 1.850 với thanh khoản tăng đáng kể hỗ trợ cho xu hướng điều chỉnh tiếp diễn trong ngắn hạn. Vì vậy, chúng tôi cho rằng nhịp điều chỉnh này có thể đưa VN-Index về kiểm định lại vùng hỗ trợ tại 1.800-1.810, tương đương MA50 ngày, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chưa nên mở mua mới và cần theo dõi diễn biến của VN-Index tại vùng hỗ trợ nêu trên”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách mức hỗ trợ 1,825 điểm nhưng tình trạng phân hóa có thể diễn ra, nhóm năng lượng có thể tiếp tục hưởng lợi từ đà tăng của giá dầu, trong khi đó phần lớn các nhóm cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng sự kiện địa chính trị có thể nhanh chóng kết thúc và các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi ở nhóm dầu khí trong giai đoạn này. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên thận trọng và có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu 40-50% danh mục và có thể xem xét chốt lời một phần nhóm cổ phiếu dầu khí. Đồng thời, các nhà đầu tư nên hạn chế mua mới hoặc chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp”.

Xác suất cao diễn biến điều chỉnh giảm chưa thể kết thúc trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự Black Marubozu do sự lan tỏa của sắc đỏ trong phiên.

Ở khung đồ thị ngày, thanh khoản dâng cao vượt mốc trung bình 20 ngày, cùng với đó các chỉ báo CMF, RSI hướng xuống cho thấy dấu hiệu suy yếu của dòng tiền mua chủ động trên thị trường. Đường +DI đang hạ thấp dần trong khi đường -DI hướng lên nên diễn biến giằng co, rung lắc còn hiện hữu với vùng hỗ trợ gần nhất là 1820, tương đương đường MA20.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung quay về kiểm tra lại mốc hỗ trợ 1840. Các chỉ báo RSI và MACD đồng thuận đi xuống, trong đó đường Histogram hình thành phân kỳ âm thể hiện áp lực bán đang áp đảo. Theo đó, xác suất cao diễn biến điều chỉnh giảm chưa thể kết thúc trong ngắn hạn và mốc hỗ trợ gần nhất cần chú ý là quanh vùng 1820 điểm như nhận định nêu trên.

Thị trường ghi nhận rung lắc và giảm 34 điểm do diễn biến điều chỉnh lan tỏa diện rộng, điển hình ở nhóm vốn hóa lớn. Những biến động về địa chính trị xảy ra gần đây ở khu vực Trung Đông đã tác động tới tâm lý đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu, do đó thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với nhóm cổ phiếu vẫn duy trì xu hướng tăng ổn định, đồng thời hạ tỷ trọng ở những mã xuất hiện áp lực bán mạnh. Do rủi ro rung lắc trong ngắn hạn còn hiện hữu trên thị trường nên nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân/mua đuổi ở những cổ phiếu đang tăng mạnh để phòng tránh những biến động bất ngờ”.

VN-Index hòa cùng sắc đỏ của chứng khoán thế giới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap)

“VN-Index vi phạm hỗ trợ 1.870 điểm, tạo nên áp lực điều chỉnh ngắn hạn trong thời gian tới. Áp lực bán dàn trải trên các nhóm ngành quan trọng (Ngân hàng, Bất động sản) và không ghi nhận động thái từ lực cầu giá thấp trong phiên 02/03 sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn điều chỉnh kéo dài về các vùng 1.800-1.820 điểm. Khuyến nghị tạm dừng mở mới hoặc giảm tỷ trọng trên các vị thế ngắn hạn thuộc các nhóm ngành nêu trên đến khi xuất hiện tín hiệu rõ nét từ lực cầu”.

Rủi ro điều chỉnh kỹ thuật vẫn hiện hữu, trong đó vùng 1.820 – 1.830 được xem là hỗ trợ gần cần theo dõi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa sát ngưỡng thấp nhất phiên và lùi về dưới vùng hỗ trợ 1.850 – 1.860 trước áp lực cung gia tăng rõ rệt. Diễn biến trên phản ánh lực bán chủ động chiếm ưu thế, trong bối cảnh các chỉ báo động lượng tiếp tục suy yếu và độ rộng thị trường nghiêng về chiều giảm giá.

Rủi ro điều chỉnh kỹ thuật vẫn hiện hữu, trong đó vùng 1.820 – 1.830 được xem là hỗ trợ gần cần theo dõi. Phản ứng của lực cầu tại khu vực này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập nhịp cân bằng mới hoặc gia tăng áp lực trong thời gian tới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

chứng khoán Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán Trung Đông VN-Index

