Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Vừa khởi động tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng nay (2/3), giá vàng thế giới đã tăng hơn 100 USD/oz, cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng cao trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran...

Ngoài sức nóng địa chính trị, báo cáo việc làm tháng 2 của Mỹ cũng là một yếu tố quan trọng có thể chi phối diễn biến giá vàng trong tuần này.

Trong một video được phát trên mạng xã hội Truth Social vào chiều ngày Chủ nhật theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ “báo thù” cho cái chết của 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran, và chiến dịch nhằm vào Iran mà Mỹ và Israel khởi động vào ngày thứ Bảy vừa rồi sẽ tiếp tục.

Tuyên bố trên của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh Iran đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Mỹ ở Trung Đông để đáp trả việc Mỹ và Israel gây ra cái chết của đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran. Cái chết của ông Khamenei được coi là một trong những sự kiện lớn nhất ở nước này kể từ cuộc cách mạng năm 1979.

Xung đột bùng nổ sau khi Iran từ chối các yếu cầu của phía Mỹ về cắt giảm chương trình hạt nhân. Vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa hai bên vừa diễn ra vào ngày thứ Năm vừa rồi ở Geneva mà không mang lại kết quả nào.

Giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu đang theo dõi sát sao liệu xung đột sẽ lan rộng tới đâu và liệu Iran sẽ thay đổi hướng đi chính trị hay trở nên cứng rắn hơn nữa trong cuộc đối đầu với Mỹ.

Lúc 6h45 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng hơn 104 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại New York, tương đương tăng gần 2%, giao dịch ở mức 5.385 USD/oz. Trước đó, có lúc giá vàng đạt gần 5.394 USD/oz.

Cùng thời điểm trên, giá bạc tăng 2,4%, giao dịch ở mức hơn 96 USD/oz.

Cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran đang trở thành chất xúc tác mới cho sự bứt phá của giá kim loại quý. Tháng 2 vừa qua, dù biến động mạnh, giá vàng vẫn tăng tháng thứ 7 liên tiếp và giá bạc tăng tháng thứ 10 liên tiếp, chủ yếu do nhu cầu “hầm trú ẩn” gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị nóng lên ở Trung Đông.

Ngoài rủi ro địa chính trị, giá vàng còn đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố khác như nợ công toàn cầu tăng cao, thâm hụt tài khóa dai dẳng của các nền kinh tế lớn, và chính sách thương mại tiếp tục có nhiều bất định của Mỹ.

Trong một báo cáo mới đây, ngân hàng Bank of America nhận định đợt tích lũy gần đây của giá vàng đang mở ra con đường đưa vàng tới mốc 6.000 USD/oz. Công ty MKS PAMP nhận định vàng mới đang ở vào giai đoạn giữa của chu kỳ giá lên, và giá có thể đạt tới mức 6.750 USD/oz trong bối cảnh tình hình chính trị Mỹ có thể có nhiều biến động trong năm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia có quan điểm thận trọng hơn về triển vọng giá vàng.

Chiến lược gia trưởng Michele Schneider của công ty MarketGauge nhận định giá vàng sẽ gặp phải lực kháng cự mạnh ở ngưỡng 5.400 USD/oz và giá bạc có thể không có đủ xung lực để vượt ngưỡng 100 USD/oz. Bà cho rằng do giá vàng đã tăng cao, nhà đầu tư có thể tìm kiếm sự trú ẩn ở những tài sản an toàn khác như trái phiếu chính phủ.

Bà Schneider nhấn mạnh rằng dù số liệu công bố tuần vừa rồi cho thấy lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn giảm. Trong đó, lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm về 3,95%, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

“Giá trái phiếu tăng có thể là một tín hiệu cho thấy nhà đầu tư có thể đang lo ngại về nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế. Tôi không chắc vàng có được chuộng khi suy thoái kinh tế hay không. Trái phiếu có thể đang bước vào một cuộc đua tranh mới với vàng”, bà Schneider nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong tuần này, dù vàng có thể được hỗ trợ bởi xung đột ở Trung Đông, trở ngại đối với giá kim loại quý có thể đến từ triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ.

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu vừa rồi cho thấy lạm phát bán buôn toàn phần ở nước này trong tháng 1 là 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế là mức 2,6%. Sau khi dữ liệu này được công bố, thị trường đã giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 6.

Tuần này, số liệu kinh tế Mỹ quan trọng nhất sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 2, theo dự kiến sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Sáu. Ngoài ra, còn có nhiều báo cáo kinh Mỹ quan trọng khác được công bố trong tuần, gồm dữ liệu ngành sản xuất và doanh thu bán lẻ.

Theo bà Schneider, bất kỳ số liệu xấu hơn dự báo nào về kinh tế Mỹ cũng sẽ cung cấp thêm lực hỗ trợ cho giá vàng. Bà nhận định, nếu kinh tế Mỹ xấu đi nhanh hơn dự báo, Fed có thể bắt buộc phải giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát còn cao hơn so với mục tiêu.

Đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá mạnh vào đầu giờ sáng nay, một diễn biến cho thấy bạc xanh cũng đang được giới đầu tư xem là "hầm trú ẩn". Chỉ số Dollar Index lúc gần 7h theo giờ Việt Nam tăng gần 0,4% so với mức chốt của tuần trước, đạt gần 98 điểm.

Trong nước cùng thời điểm, website ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 25.820 đồng (mua vào) và 26.230 đồng (bán ra), bằng với mức chốt của tuần vừa rồi.