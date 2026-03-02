Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này
Điệp Vũ
02/03/2026, 07:07
Vừa khởi động tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng nay (2/3), giá vàng thế giới đã tăng hơn 100 USD/oz, cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng cao trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran...
Ngoài sức nóng địa chính trị, báo cáo việc làm tháng 2 của Mỹ cũng là một yếu tố quan trọng có thể chi phối diễn biến giá vàng trong tuần này.
Trong một video được phát trên mạng xã hội Truth Social vào chiều ngày Chủ nhật theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ “báo thù” cho cái chết của 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran, và chiến dịch nhằm vào Iran mà Mỹ và Israel khởi động vào ngày thứ Bảy vừa rồi sẽ tiếp tục.
Tuyên bố trên của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh Iran đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Mỹ ở Trung Đông để đáp trả việc Mỹ và Israel gây ra cái chết của đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran. Cái chết của ông Khamenei được coi là một trong những sự kiện lớn nhất ở nước này kể từ cuộc cách mạng năm 1979.
Xung đột bùng nổ sau khi Iran từ chối các yếu cầu của phía Mỹ về cắt giảm chương trình hạt nhân. Vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa hai bên vừa diễn ra vào ngày thứ Năm vừa rồi ở Geneva mà không mang lại kết quả nào.
Giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu đang theo dõi sát sao liệu xung đột sẽ lan rộng tới đâu và liệu Iran sẽ thay đổi hướng đi chính trị hay trở nên cứng rắn hơn nữa trong cuộc đối đầu với Mỹ.
Lúc 6h45 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng hơn 104 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại New York, tương đương tăng gần 2%, giao dịch ở mức 5.385 USD/oz. Trước đó, có lúc giá vàng đạt gần 5.394 USD/oz.
Cùng thời điểm trên, giá bạc tăng 2,4%, giao dịch ở mức hơn 96 USD/oz.
Cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran đang trở thành chất xúc tác mới cho sự bứt phá của giá kim loại quý. Tháng 2 vừa qua, dù biến động mạnh, giá vàng vẫn tăng tháng thứ 7 liên tiếp và giá bạc tăng tháng thứ 10 liên tiếp, chủ yếu do nhu cầu “hầm trú ẩn” gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị nóng lên ở Trung Đông.
Ngoài rủi ro địa chính trị, giá vàng còn đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố khác như nợ công toàn cầu tăng cao, thâm hụt tài khóa dai dẳng của các nền kinh tế lớn, và chính sách thương mại tiếp tục có nhiều bất định của Mỹ.
Trong một báo cáo mới đây, ngân hàng Bank of America nhận định đợt tích lũy gần đây của giá vàng đang mở ra con đường đưa vàng tới mốc 6.000 USD/oz. Công ty MKS PAMP nhận định vàng mới đang ở vào giai đoạn giữa của chu kỳ giá lên, và giá có thể đạt tới mức 6.750 USD/oz trong bối cảnh tình hình chính trị Mỹ có thể có nhiều biến động trong năm bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Tuy nhiên, một số chuyên gia có quan điểm thận trọng hơn về triển vọng giá vàng.
Chiến lược gia trưởng Michele Schneider của công ty MarketGauge nhận định giá vàng sẽ gặp phải lực kháng cự mạnh ở ngưỡng 5.400 USD/oz và giá bạc có thể không có đủ xung lực để vượt ngưỡng 100 USD/oz. Bà cho rằng do giá vàng đã tăng cao, nhà đầu tư có thể tìm kiếm sự trú ẩn ở những tài sản an toàn khác như trái phiếu chính phủ.
Bà Schneider nhấn mạnh rằng dù số liệu công bố tuần vừa rồi cho thấy lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn giảm. Trong đó, lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm về 3,95%, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.
“Giá trái phiếu tăng có thể là một tín hiệu cho thấy nhà đầu tư có thể đang lo ngại về nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế. Tôi không chắc vàng có được chuộng khi suy thoái kinh tế hay không. Trái phiếu có thể đang bước vào một cuộc đua tranh mới với vàng”, bà Schneider nói.
Trong tuần này, dù vàng có thể được hỗ trợ bởi xung đột ở Trung Đông, trở ngại đối với giá kim loại quý có thể đến từ triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ.
Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu vừa rồi cho thấy lạm phát bán buôn toàn phần ở nước này trong tháng 1 là 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế là mức 2,6%. Sau khi dữ liệu này được công bố, thị trường đã giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 6.
Tuần này, số liệu kinh tế Mỹ quan trọng nhất sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 2, theo dự kiến sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Sáu. Ngoài ra, còn có nhiều báo cáo kinh Mỹ quan trọng khác được công bố trong tuần, gồm dữ liệu ngành sản xuất và doanh thu bán lẻ.
Theo bà Schneider, bất kỳ số liệu xấu hơn dự báo nào về kinh tế Mỹ cũng sẽ cung cấp thêm lực hỗ trợ cho giá vàng. Bà nhận định, nếu kinh tế Mỹ xấu đi nhanh hơn dự báo, Fed có thể bắt buộc phải giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát còn cao hơn so với mục tiêu.
Đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá mạnh vào đầu giờ sáng nay, một diễn biến cho thấy bạc xanh cũng đang được giới đầu tư xem là "hầm trú ẩn". Chỉ số Dollar Index lúc gần 7h theo giờ Việt Nam tăng gần 0,4% so với mức chốt của tuần trước, đạt gần 98 điểm.
Trong nước cùng thời điểm, website ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 25.820 đồng (mua vào) và 26.230 đồng (bán ra), bằng với mức chốt của tuần vừa rồi.
Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do sự kiện Iran
14:44, 01/03/2026
Rủi ro Iran chặn eo biển Hormuz và tác động đến giá dầu
12:49, 01/03/2026
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 21-28/2/2026: Mỹ áp thuế quan mới, đàm phán hạt nhân “dậm chân tại chỗ”
Nhiều sân bay bị Iran tấn công, hàng không Trung Đông tê liệt
Cuối tuần qua, Iran đã liên tiếp tấn công nhằm vào sân bay của một số nước láng giềng Arab sau khi mở chiến dịch trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel...
Xung đột ở Iran có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế thế giới?
Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Isarel với Iran đang đặt nền kinh tế thế giới trước một mối nguy mới...
UAE tạm ngừng giao dịch chứng khoán trong 2 ngày vì xung đột Iran
Trong bối cảnh xung đột trong khu vực leo thang, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã quyết định đóng cửa hai thị trường tài chính lớn là Sở Giao dịch Chứng khoán Abu Dhabi (ADX) và Thị trường Tài chính Dubai (DFM) trong hai ngày 2/3 và 3/3...
Lo ngại xung đột Iran lan rộng, nhiều nước kêu gọi nối lại đàm phán
Trong bối cảnh chiến sự tại Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực, nhiều quốc gia trên thế giới đã kêu gọi các bên sớm nối lại đàm phán...
Bất chấp xung đột ở Iran, Mỹ chưa vội xả dầu từ kho dự trữ chiến lược
Theo tờ báo Financial Times, Mỹ hiện chưa tính tới phương án xả dầu từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR), dù chiến sự tại Iran đang làm gia tăng lo ngại nguồn cung bị gián đoạn và đẩy giá dầu thế giới đi lên...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: