Tàu hỏa, máy bay, xe khách đều sắp “kín chỗ”

Theo thống kê của Công ty cổ phần vận tải Đường sắt, đến nay, tổng số vé tàu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã bán hơn 300.000 vé, tính đến ngày 15/1/2025. Vé tàu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của ngành Đường sắt chủ yếu còn các chặng ngắn và số lượng còn rất ít. Do đó, hành khách nên chủ động lịch trình để đặt vé về quê cũng như du xuân.

Số vé tàu còn trước Tết (chiều từ TP.HCM đi Hà Nội) là khoảng 6.000 vé tàu. Trong đó, từ ngày 20 - 26/1/2025 (tức 21 đến 27 tháng Chạp) chủ yếu còn vé chặng ngắn đi Phan Thiết, Nha Trang; các vé tàu đi chặng xa hơn đã hết. Từ ngày 15 -19/1/2025 (tức ngày 16 đến 20 tháng Chạp) còn khoảng 3.000 vé tàu từ Ga Sài Gòn đi tất cả các ga, phần nhiều là vé ghế ngồi (trong đó vé Sài Gòn đến Vinh còn khoảng 1.000 vé). Sau Tết (chiều từ Hà Nội đi TP.HCM), từ ngày 31/1 đến 3/2/2025 còn ít vé, các ngày khác còn nhiều vé đi tất cả các ngày, các ga.

Công ty cổ phần vận tải Đường sắt cho biết tốc độ tiêu thụ vé năm nay nhanh hơn so với cùng kỳ các năm trước. Theo đó, công ty bắt đầu mở bán vé Tết Ất Tỵ vào đầu tháng 10/2024, chỉ sau 2 tuần (tức 25/10/2024), tổng số vé đã thanh toán là hơn 62.000 vé. Còn theo thống kê từ Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, tính đến ngày 3/12/2024, đã có 137.000 vé tàu tết được bán ra, trong đó chiếm 58% là vé khách hàng mua online. So với dịp Tết Nguyên đán 2024, tốc độ bán vé sau 63 ngày mở bán chính thức của ngành đường sắt bằng 123% về sản lượng và bằng 124% về doanh thu.

So với tết năm ngoái, tổng số đoàn tàu phục vụ Tết Ất Tỵ 2025 giảm hơn 20 chuyến, tương đương giảm hơn 30.000 chỗ do không bán ghế phụ.

Với sức mua tăng cũng như phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hãng mở chạy thêm 3 tuyến từ ga Sài Gòn đi Hà Nội (2 tàu SE12, TN5 ngày 14,16/1), đi Vinh (SE14, SE16 ngày 18,19/1), đi Quãng Ngãi (tàu SE26 ngày 18/1). Ghi nhận trên cổng đặt vé trực tuyến của Công ty CP Đường sắt, tính đến ngày 15/1, số lượng vé TP.HCM - Hà Nội ngày 20/1 đã đạt 100% tỷ lệ lấp đầy ở tất cả tàu, riêng tàu TN4, TN6 còn một ghế duy nhất. Bắt đầu từ ngày 21 - 27/1, hành khách không thể mua vé bởi các khoang đã bán hết.

Tình hình đỡ hơn ở tuyến TP.HCM - Nha Trang với tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%, vẫn còn ghế trống vào ngày 26, 27/1. Tương tự, ngày cao điểm tại tuyến TP.HCM - Phan Thiết cũng rơi vào 2 ngày bắt đầu nghỉ lễ (25 - 26/1), tỷ lệ lấp đầy hơn 90%. Thậm chí, tuyến TP.HCM - Vinh (Nghệ An) đã "sốt" vé ngay từ ngày 16/1 và cạn ghế ngồi đến ngày 27/1, thậm chí tàu SE8 cũng đã gần kín chỗ đêm giao thừa ngày 28/1 (tức 29 Tết Âm lịch). Vé tàu TP.HCM - Quảng Ngãi cũng gần chạm ngưỡng lấp đầy vào các ngày 18 - 27/1.

Theo đánh giá, năm nay, giá vé tàu Tết tăng từ 4% đến 5% so với cùng kỳ năm 2024. Đối với hành khách đi các ngày cao điểm từ 21 – 27/1/2025, giá vé giường nằm mềm trên tàu SE2 khoảng 3,2 triệu đồng, cao hơn mức 3,1 triều đồng của năm trước. Vé VIP trên khoang 2 giường có giá lên tới 6,4 triệu đồng.

Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, so với tết năm ngoái, tổng số đoàn tàu phục vụ Tết Ất Tỵ 2025 giảm hơn 20 chuyến, tương đương giảm hơn 30.000 chỗ do không bán ghế phụ, đồng thời cải tạo 11 toa ghế thành toa giường nằm, giảm số chuyến và số lượng chỗ so với năm trước. “Tuy nhiên, nếu nhu cầu hành khách tăng cao, ngành đường sắt vẫn sẽ nối toa, bổ sung tàu vào những ngày cao điểm”, ngành đường sắt khuyến cáo.

gành Đường sắt khuyến cáo hành khách khi đi tàu sắp xếp thời gian có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 - 60 phút.

Đáng chú ý, năm nay ngành đường sắt ngừng tính năng "mua vé giữ chỗ trả tiền sau" nhằm tránh tình trạng hành khách giữ chỗ mà chậm thanh toán. Do đó, nhìn chung tình hình vé tàu sẽ không có những biến động bất thường như hành khách "hủy kèo", nhả vé.

Cũng theo đại diện Công ty CP vận tải đường sắt Việt Nam, trong những ngày giáp Tết, lưu lượng người dân di chuyển trên đường rất đông. Những ngày qua, đã có một số trường hợp bị trễ tàu do đến ga muộn. Để đảm bảo quyền lợi của hành khách khi đi tàu, tránh những trường hợp trễ tàu đáng tiếc, ngành Đường sắt khuyến cáo hành khách khi đi tàu sắp xếp thời gian có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 - 60 phút, khi nhà ga thông báo mở cửa thì hành khách vào ga và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ của mình để tránh nhỡ tàu.

Với đường hàng không, mặc dù các Hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung thêm 522 chuyến bay, tương đương lượng ghế cung ứng tăng khoảng 133.000 ghế trên các đường bay nội địa, tuy nhiên, nhiều đường bay từ TP.HCM đến các địa phương cũng đang nhanh chóng được lấp đầy trong các ngày sát Tết và tại chiều ngược lại trong giai đoạn sau Tết.

Nhiều chặng đã tiếp tục có tỷ lệ đặt chỗ đạt 100% như: Hà Nội đi Buôn Mê Thuột; Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế/Pleiku/Tuy Hòa/Quy Nhơn/Buôn Mê Thuột/Quảng Bình/Thanh Hóa/Vinh/Chu Lai/Quy Nhơn/Nha Trang/Huế.

Đối với các đường bay trục như TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Hà Nội, Hà Nội -Đà Nẵng, Hà Nội – TP.HCM, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn từ 25/1 đến 2/2/2025 (tức 26 tháng Chạp tới mùng 5 tháng Giêng âm lịch) đang tăng lên nhanh chóng, nhất là trên chặng TP.HCM - Hà Nội/Đà Nẵng một số ngày cận Tết đã xuất hiện tỷ lệ cao trên 90%.

Với đường bộ, ông Trần Hoàng, Phó Giám đốc Công ty quản lý bến xe Hà Nội cho biết, tính nay, công ty đã nhận được thông báo thay đổi giá vé dịp Tết Nguyên đán của 4 doanh nghiệp vận tải. Cụ thể, tại bến xe Mỹ Đình, Công ty Cổ phần vận tải hành khách Thái Nguyên thông báo tăng giá vé cố định từ 70.000 đồng/vé lên 80.000 đồng/vé.

Tại bến Giáp Bát có 3 đơn vị tăng giá vé dịp Tết thêm 60% gồm Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Thuận Ý Gia Lai chạy tuyến Hà Nội - Gia Lai (xe 32 giường) thông báo tăng từ 650.000 đồng/vé lên 1.040.000 đồng/vé từ ngày 1/2-11/2/2025; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải dịch vụ Du lịch Hải Vân tuyến Hà Nội - Đà Nẵng tăng từ 385.000 đồng/vé lên 616.000 đồng/vé từ ngày 29/1 đến 13/2/2025, với xe vip Luxury Limosine giá vé tăng từ 700.000 đồng/vé lên 1.120.000 đồng/vé; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Thắng Gia Lai chạy tuyến Gia Lai - Hà Nội tăng giá vé từ 1 triệu đồng/vé lên 1,6 triệu đồng/ vé từ 1/2 - 11/2/2025.

Hiện tại, các tuyến Hà Nội đi Nghệ An, vé giường nằm của các nhà xe khách gần như đã kín chỗ do lượng người đặt trước rất đông trước bối cảnh việc giá vé máy bay, tàu hỏa khá cao. Đơn cử, vé xe khách từ ngày 22 - 26/1 của nhà xe Nhuận Năm chặng Hà Nội - Nghệ An đều đã được bán hết. Nhân viên hãng xe An Phú Quý ở bến xe Nước Ngầm cho biết toàn bộ vé trên tuyến Hà Nội - Nghệ An từ ngày 21 - 26/1 (tức ngày 22 - 27 tháng Chạp Âm lịch) đã được bán hết...