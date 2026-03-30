Techcom Life hợp tác với Reinsurance Group of America, tăng tốc xây dựng nền tảng bảo hiểm chuẩn quốc tế
Thu Hà
30/03/2026, 20:00
Techcom Life, công ty bảo hiểm nhân thọ thuộc hệ sinh thái Techcombank, chính thức công bố hợp tác chiến lược với Reinsurance Group of America (RGA) – tập đoàn tái bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe hàng đầu thế giới tại Lễ ký kết hợp tác diễn ra vào ngày 30/3/2026.
Trong chiến lược hệ sinh thái của Techcombank, Techcom Life được định vị là mảnh ghép mở rộng các giải pháp tài chính sang bảo hiểm nhân thọ, với định hướng trở thành doanh nghiệp bảo hiểm ứng dụng công nghệ và AI, mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội, đồng thời duy trì năng lực quản trị rủi ro chặt chẽ, theo chuẩn mực quốc tế.
Quan hệ hợp tác chiến lược nhằm phát huy vị thế thị trường và tham vọng tăng trưởng của Techcom Life cùng năng lực tái bảo hiểm, chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm toàn cầu của RGA, hướng tới xây dựng hệ thống quản trị bảo hiểm nhân thọ chặt chẽ theo chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và củng cố niềm tin khách hàng. Việc hợp tác với RGA giúp Techcom Life tiếp cận các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất toàn cầu và năng lực chuyên môn hàng đầu ngay từ giai đoạn đầu triển khai tại thị trường Việt Nam.
Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược này, RGA không chỉ đóng vai trò đối tác tái bảo hiểm mà còn đồng hành trong phát triển sản phẩm và tối ưu vận hành, được triển khai toàn diện trên danh mục sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Techcom Life, với trọng tâm thúc đẩy đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực vận hành.
RGA là tập đoàn tái bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe hàng đầu thế giới, hoạt động tại hơn 15 thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với khoảng 4.300 tỷ USD giá trị tái bảo hiểm nhân thọ đang có hiệu lực và 156,6 tỷ USD tổng tài sản (tính đến 31/12/2025).
Quy mô toàn cầu, kinh nghiêm chuyên gia quốc tế và năng lực tài chính vững chắc này giúp củng cố uy tín và tính ổn định cho hợp tác dài hạn giữa hai bên.
Ông Mukesh Pilania, Tổng giám đốc Techcom Life, cho biết: “Chúng tôi vinh dự hợp tác cùng RGA nhằm đóng góp vào sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Việt Nam là một trong những thị trường năng động và tăng trưởng nhanh nhất châu Á, và hệ sinh thái tài chính Techcombank đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường tài chính quốc gia. Hợp tác này phản ánh chiến lược của Techcom Life trong việc thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng lực quản trị rủi ro thông qua việc tận dụng năng lực chuyên môn xuất sắc với tầm vóc toàn cầu. Sự kết hợp giữa hiểu biết thị trường nội địa và các thông lệ tốt nhất từ RGA giúp chúng tôi mang đến các giải pháp bảo hiểm đáng tin cậy, lấy khách hàng làm trọng tâm. Đăc biệt, hợp tác này giúp chúng tôi mở rộng và ngày một nâng tầm các tiêu chuẩn trải nghiệm vượt trội của hệ sinh thái Techcombank sang lĩnh vực bảo hiểm.”
Về phía RGA, ông Sainthan Satyamoorthy - Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á chia sẻ: “Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Techcom Life trong giai đoạn phát triển quan trọng này. Techcom Life từng bước khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường, phát triển trên nền tảng hệ sinh thái tài chính vững mạnh cùng tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Chuyên môn quản trị rủi ro toàn cầu của RGA kết hợp cùng mạng lưới và hệ sinh thái của Techcombank, tầm nhìn chiến lược và cam kết đổi mới của Techcom Life, sẽ cùng thiết lập các chuẩn mực mới vượt trội về vận hành và quản trị rủi ro cho thị trường bảo hiểm đầy tiềm năng của Việt Nam.”
Đại diện cho mô hình hợp tác đầu tiên tại Việt Nam giữa một công ty bảo hiểm nhân thọ mới thành lập và một tập đoàn tái bảo hiểm quốc tế, sự hợp tác giữa Techcom Life và RGA không chỉ mang lại lợi ích ở cấp độ doanh nghiệp mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp bảo vệ tài chính cho người dân, nâng cao chất lượng thị trường và củng cố niềm tin dài hạn.
* Thông tin về Techcom Life
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life), được thành lập bởi Techcombank, hướng đến xây dựng một thế hệ giải pháp bảo hiểm nhân thọ hiện đại, minh bạch và lấy khách hàng làm trọng tâm. Với tầm nhìn “Tái kiến thiết ngành bảo hiểm, Trao quyền tự chủ tương lai” và sứ mệnh “Định hình trải nghiệm bảo hiểm, tạo đà thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp không ngừng phát triển”,
Techcom Life tập trung vào ba nhu cầu thiết yếu: bảo vệ sức khỏe, tài chính vững vàng và nâng cao chất lượng sống, góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính Việt Nam và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.
* Thông tin về Techcom Life
* Thông tin về RGA
RGA hiện diện tại 15 thị trường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương thông qua 10 pháp nhân, với vị thế vững chắc tại các thị trường bảo hiểm đang phát triển nhanh tại Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Điều này thể hiện cam kết lâu dài của RGA trong việc tạo dựng giá trị bền vững cho ngành bảo hiểm trong khu vực.
Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) là tập đoàn toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực tái bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, cung cấp các giải pháp tài chính giúp đối tác quản trị rủi ro hiệu quả và tối ưu hóa vốn. Được thành lập năm 1973, RGA là một trong những tập đoàn tái bảo hiểm lớn và uy tín nhất thế giới, hoạt động với sứ mệnh xuyên suốt: mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp bảo vệ tài chính cho mọi người dân.
Đến ngày 31/12/2025, RGA có khoảng 4,3 nghìn tỷ USD giá trị tái bảo hiểm nhân thọ đang có hiệu lực và 156,6 tỷ USD tổng tài sản.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: