Thạch bổ sung collagen trở thành cơn sốt thực phẩm chức năng

Các dạng thức bổ sung collagen tiện lợi đang thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng, thúc đẩy tính nhất quán trong chăm sóc sức khỏe...

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Thực phẩm bổ sung collagen đã là mặt hàng quen thuộc tại châu Á suốt nhiều thập kỷ. Nay, chúng đang dần chiếm được cảm tình của thị trường phương Tây, nhờ những gói thạch uống liền lan truyền trên mạng xã hội và các dạng đồ uống hợp xu hướng.

Cymbiotika, có trụ sở tại San Diego, đã bán hơn 200 triệu gói vitamin dạng gel dùng một lần, hiện có mặt tại các nhà bán lẻ như Ulta Beauty, Target và Healf. Năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu ròng 150 triệu USD. Bà Elmi cho biết năm nay công ty đặt mục tiêu vượt 200 triệu USD.

Việc theo đuổi collagen là nền tảng của ngành làm đẹp toàn cầu. Ảnh: Cymbiotika

“Thực phẩm bổ sung là ngành hàng mà việc giáo dục người dùng rất quan trọng, nhưng sự đều đặn cũng quan trọng không kém,” bà Laura Beres, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc mảng chăm sóc sức khỏe của Ulta, nhận định. “Dạng xé gói và uống ngay rất tiện lợi. Bạn có thể cất sẵn, mang theo khi đi du lịch, và thử những loại khác nhau tùy theo nhu cầu trong ngày”.

TỪ NHU CẦU LÀM ĐẸP CHO ĐẾN CHĂM SÓC SỨC KHỎE TIỆN LỢI

Việc theo đuổi collagen đã là nền tảng của ngành làm đẹp toàn cầu ít nhất một thế kỷ nay. Các sản phẩm bổ sung collagen thế hệ mới, ngày nay thường được gọi là “collagen peptide” cho có vẻ khoa học hơn, dựa trên một logic đơn giản: các protein cấu trúc giúp da đàn hồi, căng mịn sẽ suy giảm theo tuổi tác, nhưng ít nhất về mặt lý thuyết, chúng có thể được bổ sung, và còn có thể được biến thành thực phẩm bổ sung ngon miệng.

Ảnh: Wellinus

Ở Nhật Bản, đồ uống collagen được các tập đoàn thực phẩm và làm đẹp như Meiji và Shiseido bán rộng rãi tại các hiệu thuốc. Tại phương Tây, và đặc biệt là Mỹ, thị trường chiếm khoảng một phần tư thương mại thực phẩm bổ sung toàn cầu theo Euromonitor, các sản phẩm này lên ngôi chậm hơn. Nhưng điều đó đang thay đổi, khi những định dạng hợp xu hướng, giống như miếng dán dưới mắt, trở thành “đạo cụ” thời thượng trên mạng xã hội.

Cơn sốt collagen không phải điều mới: các công thức y học cổ truyền Trung Hoa từ xa xưa thường dùng nước hầm xương, gelatin hoặc các mô động vật khác vì đặc tính phục hồi. Nhưng sự dịch chuyển sang các mục tiêu sức khỏe, chịu ảnh hưởng từ đại dịch, đang khiến nhiều người tìm đến đồ uống chức năng hơn bao giờ hết.

Theo khảo sát của Ernst & Young hồi đầu năm, hơn một nửa người tiêu dùng Mỹ (52%) sẵn sàng trả nhiều hơn cho đồ uống hứa hẹn lợi ích sức khỏe; khoảng 80% Gen Z và 75% Millennials tiêu thụ đồ uống chức năng thường xuyên.

Hơn một nửa người tiêu dùng Mỹ (52%) sẵn sàng trả nhiều hơn cho đồ uống hứa hẹn lợi ích sức khỏe. Ảnh: Nutrione Life

Với danh sách cổ đông đa phần là những ngôi sao nổi tiếng, Cymbiotika đã huy động khoảng 55 triệu USD từ Hailey Bieber, Alix Earle và Kendall Jenner. Bà Durana Elmi, đồng sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo của thương hiệu thực phẩm bổ sung Cymbiotika cho biết “cả gia đình” người mẫu Amelia Gray - người mẫu đại diện hình ảnh mới nhất của Cymbiotika, bao gồm cha mẹ cô là diễn viên nổi tiếng Lisa Rinna và diễn viên Harry Hamlin, cũng đang sử dụng sản phẩm thạch collagen của thương hiệu.

VẪN CÒN SỰ HOÀI NGHI

Học viện Da liễu Hoa Kỳ không ủng hộ những sản phẩm này cho mục đích chăm sóc da, mà ưu tiên các sản phẩm bôi ngoài da hoặc phương pháp điều trị “dựa trên bằng chứng”. Tạp chí làm đẹp Allure của Condé Nast vẫn từ chối đưa tin về thực phẩm bổ sung, trừ khi sản phẩm cung cấp được dữ liệu lâm sàng độc lập đầy đủ.

Tờ tạp chí đã xem xét lại lập trường trong năm nay, sau khi một bài báo trên Aesthetic Surgery Journal hồi tháng 5 phân tích 113 thử nghiệm lâm sàng về collagen và nhận thấy những lợi ích “nhất quán và có ý nghĩa lâm sàng” đối với sức khỏe da, xương và cơ bắp. Tuy vậy, bài báo cũng lưu ý rằng những lợi ích này “không phải ai cũng có”.

Chỉ 7% thị trường thực phẩm bổ sung có kèm công dụng làm đẹp, nhưng Euromonitor dự báo từ nửa đầu năm 2024 đến nay, khoảng một trong năm sản phẩm vitamin ra mắt đều truyền thông về một lợi ích làm đẹp nào đó.

Người tiêu dùng cân nhắc vẻ ngoài song song với nhiều mối quan tâm khác, như sức khỏe khớp. Ảnh: Cymbiotika

Dù vậy, những tuyên bố cụ thể về nhóm sản phẩm này lại khó nắm bắt. “Xét về mặt pháp lý, thực phẩm bổ sung không thể có tác động,” ông Antonio Brissa, người sáng lập thương hiệu Aspriva, cho biết. Thương hiệu này ra mắt dòng thực phẩm bổ sung năm 2021 với nhiều công thức, trong đó có Glow, bột collagen hòa tan trong nước thành thức uống màu hồng. Thương hiệu đã mất ba năm hoàn thiện công thức kết hợp collagen thủy phân với các thành phần như vitamin C, axit hyaluronic và kẽm, được cho là hỗ trợ sức khỏe tóc, da và móng.

Những tuyên bố này có thể rất hấp dẫn: Cymbiotika từng cho rằng sản phẩm Beauty Peptide Complex có thể cải thiện độ đàn hồi của da chỉ sau chưa đến một tháng. Nhưng người tiêu dùng ngày nay không còn nhìn vào thói quen chăm sóc sức khỏe của mình với tầm nhìn hạn hẹp, chỉ chăm chăm vào một lợi ích. Thay vào đó, họ cân nhắc vẻ ngoài song song với nhiều mối quan tâm khác, như sức khỏe khớp.

Sự lên ngôi của thạch và đồ uống collagen cho thấy thực phẩm bổ sung đang dịch chuyển từ viên nang khô khan sang những sản phẩm mang đậm yếu tố tiện lợi và trải nghiệm. Tuy vậy, khi bằng chứng khoa học vẫn còn chưa thống nhất và quy định pháp lý hạn chế các tuyên bố về công dụng, sức hấp dẫn thực sự của nhóm sản phẩm này không nằm ở lời hứa “trẻ hóa làn da”, mà ở việc nó đáp ứng nhu cầu chăm sóc bản thân tổng thể của người tiêu dùng.

Thương hiệu nào vừa giữ được sự tiện lợi, vừa chứng minh được hiệu quả bằng dữ liệu đáng tin cậy sẽ có lợi thế lâu dài trong cuộc đua này.