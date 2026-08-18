Công nghệ thúc đẩy các xu hướng thực phẩm bổ sung mới

Thị trường thực phẩm bổ sung toàn cầu đang duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 8,5% trong giai đoạn 2025 - 2032. Động lực này đến từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hỗ trợ miễn dịch, quản lý cân nặng và chăm sóc sức khỏe chủ động.
Đặc biệt, phân khúc thực phẩm bổ sung vitamin đã ghi nhận doanh thu hơn 17 tỷ USD vào năm 2025, phản ánh xu hướng tiêu dùng trẻ hóa khi thế hệ Gen Z trở thành nhóm khách hàng chủ chốt.
Ngành công nghiệp thực phẩm chức năng đang chứng kiến bước tiến từ các dạng bào chế truyền thống sang các giải pháp công nghệ thông minh hơn. Điển hình là công nghệ miếng dán thẩm thấu qua da, cho phép đưa các hạt vitamin siêu nhỏ trực tiếp vào máu thông qua nhiệt độ cơ thể với tác dụng kéo dài đến 12 giờ.
Công ty Barrière, một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này, dự kiến đạt doanh thu 10 triệu USD vào năm 2026. Đáng chú ý, doanh thu bán buôn hàng tháng của doanh nghiệp này trong năm 2025 đã tăng trưởng ấn tượng hơn 3.000%.
Tại Anh, thị trường miếng dán sức khỏe cũng được ước tính đạt giá trị 9,95 tỷ USD vào năm 2024. Bên cạnh đó, công nghệ phân phối qua niêm mạc miệng cũng cho thấy tiềm năng lớn; miếng dán lưỡi bổ sung vitamin của Smart Strips được công bố có thể đạt sinh khả dụng khoảng 95%, giúp hoạt chất phát huy tác dụng nhanh gấp bốn lần so với viên nang hoặc bột pha truyền thống.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng da người vốn đóng vai trò như một "hàng rào" ngăn cản sự thâm nhập của hoạt chất. Do đó, việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này đòi hỏi sự cẩn trọng để đảm bảo hiệu quả hấp thụ thực tế.
Tại Việt Nam, thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang cho thấy sức hấp dẫn lớn với quy mô dự báo đạt hơn 2,4 tỷ USD vào năm 2028, cùng tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 8 – 10% mỗi năm. Người tiêu dùng trong nước ngày càng ưu tiên các sản phẩm minh bạch nguồn gốc và giàu dinh dưỡng.
Để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh nghiệp Việt đang đẩy mạnh đầu tư vào chế biến sâu và công nghệ sản xuất hiện đại. Công ty CP Vĩnh Hoàn là một ví dụ điển hình khi sản xuất 1.000 tấn sản phẩm chức năng từ cá tra mỗi năm để xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động.
Việt Nam hiện sở hữu lợi thế lớn khi được xem là "vựa nguyên liệu" của khu vực. Tuy nhiên, để cạnh tranh hiệu quả, doanh nghiệp nội địa cần tập trung vào đổi mới công nghệ, đa dạng hóa mẫu mã và đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng.
Việc minh bạch nguồn gốc và nâng cao năng lực chế biến sâu không chỉ giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị phần nội địa mà còn là chìa khóa để nâng tầm vị thế trên bản đồ thực phẩm bổ sung quốc tế.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2026 phát hành ngày 17/8/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://premium.vneconomy.vn/doc-thu-an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-33-2026.html
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