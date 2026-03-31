Sử dụng collagen đúng thời điểm để đạt hiệu quả tốt nhất

Collagen là một trong những loại thực phẩm bổ sung vô cùng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta cần cân nhắc cách sử dụng collagen sao cho phù hợp với mục tiêu cá nhân...

Thị trường thực phẩm bổ sung collagen – vốn từ lâu được xem là giải pháp hỗ trợ sức khỏe da, tóc và xương khớp – lại không hề dễ tiếp cận như nhiều người vẫn nghĩ. Người tiêu dùng thường xuyên phải đối mặt với hàng loạt lời khuyên trái chiều về cách sử dụng collagen đúng cách. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc xác định “thời điểm vàng” để bổ sung collagen không quá khắt khe hay cứng nhắc như nhiều quan niệm phổ biến.

THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ BỔ SUNG COLLAGEN

Điều này phụ thuộc vào mục tiêu sử dụng collagen của mỗi người. Nhìn chung, bà Alexis Lopez – Thạc sĩ, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Keck Medicine thuộc Đại học Nam California – khuyến nghị nên lựa chọn thời điểm uống collagen phù hợp với lịch sinh hoạt cá nhân. Điều này sẽ đồng thời giúp bạn duy trì thói quen sử dụng collagen mỗi ngày. Chẳng hạn, bạn có thể pha collagen vào cà phê buổi sáng hoặc đưa vào thói quen uống trước khi đi ngủ.

Ở góc độ cụ thể hơn, với các mục tiêu như cải thiện đau khớp, hỗ trợ giảm cân hay nâng cao hiệu quả tập luyện, việc bổ sung collagen vào thời điểm gần với buổi tập (ví dụ trong một ly sinh tố trước khi tập từ 30 đến 60 phút) có thể góp phần thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen trong các mô liên kết của cơ thể.

Bà Samantha Dieras – y tá, tiến sĩ dinh dưỡng lâm sàng và là Giám đốc dịch vụ dinh dưỡng ngoại trú tại Bệnh viện Mount Sinai – cho biết, một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung collagen vào buổi sáng có thể hỗ trợ tuần hoàn và thúc đẩy quá trình trao đổi chất của làn da.

Dù vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng không nên quá căng thẳng về thời điểm sử dụng cụ thể. Điều quan trọng hơn cả là duy trì thói quen bổ sung đều đặn mỗi ngày. “Nhiều nghiên cứu cho thấy collagen phát huy hiệu quả thông qua việc sử dụng liên tục theo thời gian, chứ không phụ thuộc vào thời điểm chính xác trong ngày,” bà Amy Shapiro – chuyên gia dinh dưỡng và nhà sáng lập Real Nutrition – nhận định. “Sau khi được hấp thụ, collagen sẽ phân tách thành các axit amin và peptide, lưu thông trong máu trong nhiều giờ, cho phép cơ thể sử dụng khi cần thiết, bất kể bạn bổ sung vào thời điểm nào.”

CÁCH BỔ SUNG COLLAGEN HIỆU QUẢ

Theo bà Alexis Lopez, thực phẩm bổ sung được xem là hình thức cung cấp collagen hiệu quả nhất, bởi cơ thể có thể hấp thụ dễ dàng hơn. Trong khi đó, collagen từ thực phẩm tự nhiên cần được phân giải thành các peptide nhỏ hơn trước khi hấp thụ, khiến hiệu quả sử dụng có phần hạn chế hơn.

Hiện nay, collagen bổ sung có nhiều dạng như nước uống, bột hay viên nang. Lựa chọn phù hợp nhất là dạng collagen bạn có thể duy trì sử dụng mỗi ngày. Chẳng hạn, bà Amy Shapiro ưa chuộng dạng bột vì tính tiện lợi và linh hoạt khi sử dụng. Bà Samantha Dieras cũng cho rằng collagen dạng bột là lựa chọn kinh tế hơn, đồng thời giúp dễ dàng pha chế được liều lượng mong muốn so với dạng nước hoặc viên nang.

Bạn có thể bổ sung collagen cùng hoặc không cùng thức ăn. Theo bà Alexis Lopez, việc sử dụng collagen khi bụng đói có thể giúp tăng khả năng hấp thụ, tuy nhiên đây không phải là điều kiện bắt buộc để collagen phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, nên kết hợp collagen với các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt, quả mọng hay ớt chuông nhằm hỗ trợ quá trình cơ thể tự sản sinh collagen.

Trong trường hợp hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc dễ gặp vấn đề về tiêu hóa, bà khuyến nghị nên dùng collagen cùng bữa ăn để giảm cảm giác khó chịu.

Bà Amy Shapiro cho biết phần lớn các nghiên cứu khuyến nghị lượng collagen một người nên bổ sung mỗi ngày dao động từ khoảng 2,5 đến 15 gram, tùy theo mục tiêu sử dụng. Mức sử dụng thấp hơn phù hợp để hỗ trợ sức khỏe làn da và mái tóc, trong khi mức sử dụng cao hơn thường hướng tới cải thiện chức năng khớp và phục hồi sau tập luyện.

Bà khuyến nghị có thể uống collagen một lần mỗi ngày hoặc chia thành hai lần dùng. Đồng thời, bà lưu ý rằng việc bổ sung quá nhiều collagen không đồng nghĩa với hiệu quả cao hơn; cũng như các nguồn protein khác, collagen nên được cân đối trong tổng thể chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

NHỮNG LƯU Ý KHI BỔ SUNG COLLAGEN

Collagen dạng thực phẩm bổ sung nhìn chung an toàn với đa số người dùng, tuy nhiên vẫn có một số điểm cần lưu ý. Theo bà Alexis Lopez, những người theo chế độ ăn thuần chay hoặc ăn chay cần đặc biệt thận trọng, bởi phần lớn collagen hiện nay có nguồn gốc từ động vật. Bên cạnh đó, những người dị ứng với trứng, cá hoặc hải sản cũng nên tránh các sản phẩm collagen được chiết xuất từ những nguyên liệu này để đảm bảo an toàn.

Hiện có một số sản phẩm được quảng bá là “collagen có nguồn gốc thực vật”, song theo bà, chúng thực chất không chứa collagen mà chủ yếu cung cấp các dưỡng chất giúp cơ thể tự tổng hợp collagen, như vitamin C và các axit amin.

Bà Samantha Dieras cũng lưu ý rằng những người có tiền sử sỏi thận, bệnh gan, tăng canxi huyết, hoặc đang mang thai, cho con bú nên tránh bổ sung collagen để đảm bảo an toàn. Đồng thời, cũng như với bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi đưa collagen vào chế độ sinh hoạt hằng ngày.