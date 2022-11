Thăm triển lãm độc đáo của nghệ sĩ Gilles Jonemann và Hanoia

Triển lãm “New Look New Laque” tôn vinh các giá trị bền vững mà Hanoia mong muốn theo đuổi đến cùng. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa Hermès và Hanoia tại xưởng Thiên Hồng, đơn vị chế tác các sản phẩm sừng trâu và sơn mài cho Hermès. Người phụ trách xưởng Petit h của Hermès nơi phát triển các dự án phát triển bền vững của thương hiệu đã khơi nguồn cảm hứng cho Hanoia về những dự án biến những vật liệu thừa, đồ đã qua sử dụng thành những tác phẩm nghệ thuật và kết nối Hanoia với nghệ sĩ Gilles Jonemann, người đặt viên gạch đầu tiên cho xưởng Petit h của Hermès. Đây chính là cơ duyên cho sự ra đời của triển lãm “New Look New Laque” tại Việt Nam.

24 tác phẩm trưng bày tại triển lãm “New Look New Laque” là 24 món đồ gồm bình hoa, khay, bát lớn đã qua sử dụng của Hanoia, được chế tác theo kỹ thuật thủ công truyền thống từ ngàn xưa để lại - nghề sơn mài. Ông Gilles Jonemann đã kết hợp chúng với những mảnh gốm, mảnh sành cũ, những miếng sắt bỏ đi, những mảnh vụn thổ cẩm, những lưỡi liềm, dao cắt cỏ, những mô hình đơm đó bằng tre của thế kỷ trước… mà tác giả thu thập được tại các ngôi làng cổ, các tiệm đồ cũ, các công trường xây dựng… ông từng đặt chân đến tại Việt Nam.

“Tôi yêu những đồ vật mang hơi thở thời gian mà thẳm sâu trong đó lấp lánh vẻ đẹp khiêm nhường của quá khứ. Bởi vậy, tôi đã chọn đồng hành cùng Hanoia trong triển lãm lần này. Ý tưởng của triển lãm chính là mối liên kết giữa các thời đại khác nhau. Sau đó mới đến khía cạnh nghệ thuật: khả năng làm chủ (hoặc không!) một thế giới của chất liệu, hình dáng và sắc màu khiến người ta liên tưởng đến một chút điên rồ, một chút thơ ca, một chút hài hước và tràn ngập tinh thần tự do...", ông Gilles Jonemann chia sẻ.

Nói về những tác phẩm trong triển lãm, người nghệ sỹ này cho rằng mỗi tác phẩm đều có một câu chuyện riêng mà ở đó, mỗi mảnh ghép mộc mạc nhưng mang đậm yếu tố thời gian đã được lắp ráp, kết hợp với sơn mài Hanoia để tạo nên sự cân đối, hài hòa đẹp mắt. Chẳng hạn như khi ông đã dùng chất liệu vải của người H’Mông tìm được ở hàng đồ cổ để tạo nên tác phẩm có tên là Ngẫm. “Tôi đã cắt bình hoa thành 4 miếng và xếp các miếng vải được cắt nhỏ vào giữa các mảnh của bình hoa, tạo thành một “bậc thang vải”. Vì nó mang một hình hài thơ mộng, tác phẩm khiển người xem liên tưởng đến các tầng lớp khác nhau trong tiềm thức, tư duy và văn hóa của con người”, ông Gilles Jonemann nói.

Là một trong những tác phẩm Gilles Jonemann thích nhất do thách thức về mặt kỹ thuật, tác phẩm có tên “Sức mạnh” được nảy sinh ý tưởng khi Gilles Jonemann tìm thấy thanh quế lâu năm cỡ lớn ở Hội An. Sau đó, ông đã phải đục một lỗ với kích thước vừa đủ để luồn thanh quế khổng lồ ở góc chéo nhưng không được làm hỏng lớp tráng sơn mài, rồi cố định thanh quế lại bằng hai thanh gỗ mun chốt ở hai đầu và khóa bằng ốc vít... Còn tác phẩm tên “Tự” (Chùa) thì đã được ghép từ các mảnh móc quần áo cũ bằng tre ở trên một chiếc bình tráng màu vàng. Khi nhìn tổng thể, chiếc bình tinh tế này mang một vóc dáng đậm chất Châu Á, và đem lại một cảm giác rất bình dị…

Nghệ sĩ Gilles Jonemann là người đặt viên gạch đầu tiên cho xưởng Petit h của Hermès.

Sinh năm 1944 tại Geneva (Thụy Sĩ), thời niên thiếu Gilles Jonemann được đào tạo bài bản ở École des Arts Appliqués ở Paris (Pháp) và tại học viện ở Aix-en-Provence (Pháp). Cả cuộc đời ông gắn liền với việc thu thập những nguyên liệu đặc biệt như vỏ sò, nhím biển, mảnh vỡ hay những loại hạt, quả hạch từ khắp nơi trên thế giới rồi chế tác chúng thành những đồ trang sức tinh xảo và độc đáo mang đậm chất riêng của Gilles.

Ông đã đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới và hợp tác với nhiều công ty và nghệ sĩ ở Nicaragua, Madagascar, Mali và gần nhất là ở Việt Nam. Ngoài ra ông còn hợp tác với nhiều thương hiệu cao cấp như Morabito, Per Spook, Issey Miyaké và hiện nay là Hermès với các dự án phát triển bền vững của xưởng Petit h.

Trong khi đó, Hanoia là nhà chế tác thủ công cao cấp hàng đầu Việt Nam luôn mong muốn dựa vào tài năng, sức sáng tạo của các bạn trẻ trong nước để trở thành một thương hiệu “made in Vietnam” ngày càng được thế giới đánh giá cao. Triển lãm “New Look New Laque” mở cửa từ 8h00 đến 21h00 các ngày từ 25/11 đến 1/12 tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.