Trang chủ Doanh nghiệp

Thanh Hóa tái cấu trúc 5 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Thiên Anh

20/09/2025, 14:31

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa vừa thống nhất chủ trương hợp nhất 3 công ty thủy lợi và tiếp nhận 2 công ty lâm nghiệp để thành lập một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc tỉnh quản lý.

Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu
Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu

Doanh nghiệp sau hợp nhất dự kiến mang tên Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi và Lâm nghiệp Thanh Hóa, với 4 phòng chuyên môn: Hành chính - Quản trị; Kinh tế - Tài chính; Kỹ thuật và Quản lý công trình; Kế hoạch - Tổng hợp. Toàn tỉnh sẽ duy trì 15 chi nhánh trực thuộc, trong đó “Chi nhánh Thủy lợi thị xã Nghi Sơn” sẽ đổi tên thành “Chi nhánh Thủy lợi Tĩnh Gia” để phù hợp với địa danh hành chính mới.

Danh sách các đơn vị hợp nhất gồm: Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa, cùng hai công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các doanh nghiệp liên quan, khẩn trương xử lý thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh phụ thuộc và hoàn tất hồ sơ bàn giao 2 công ty lâm nghiệp từ Tổng Công ty Giấy Việt Nam về tỉnh.

Đối với Đề án hợp nhất, Sở NN&PTNT được giao chủ trì phối hợp các ngành, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh trước ngày 20/10/2025, kèm theo dự thảo Tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thủ tướng Chính phủ. Đề án phải quy định rõ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, phương án bố trí chi nhánh, bổ sung nhiệm vụ liên quan đến cơ quan thuế, sắp xếp lao động hợp lý, ưu tiên cán bộ có năng lực, đồng thời xử lý thỏa đáng những trường hợp không đáp ứng yêu cầu công việc. Một số cán bộ tiêu biểu từ 5 doanh nghiệp cũng sẽ được xem xét điều động, bổ nhiệm về chính quyền cấp xã, góp phần tăng cường nguồn nhân lực cho địa phương.

Về tài chính - kế toán, UBND tỉnh giao Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các công ty khẩn trương quyết toán thuế, thuê kiểm toán độc lập báo cáo tài chính nếu cần, xử lý dứt điểm công nợ và hoàn tất thủ tục trước ngày 15/10/2025. Các cơ quan liên quan cũng phải lập phương án quản lý, điều chuyển tài sản bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Đề án hợp nhất đồng thời yêu cầu rà soát, chỉnh lý thể thức, sử dụng thống nhất địa danh theo mô hình chính quyền hai cấp; việc bố trí nhân sự lãnh đạo và lao động phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, hợp tình hợp lý, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục, UBND tỉnh yêu cầu các công ty tiếp tục quản lý chặt chẽ, bảo toàn vốn nhà nước, không để xảy ra thất thoát, lợi ích nhóm. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, giám sát trách nhiệm của doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Từ khóa:

Công ty TNHH hợp nhất doanh nghiệp lâm nghiệp Thanh Hóa thủy lợi

