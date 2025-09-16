Doanh nghiệp "khát" nhân lực cho phát triển bền vững

Doanh nghiệp "khát" nhân lực cho phát triển bền vững
Thu Hằng
16/09/2025, 22:52
43% doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (GRI), một nửa trong số đó gắn với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, hiện nay, đội ngũ nhân sự phụ trách công tác phát triển bền vững tại các doanh nghiệp phần lớn là nhân sự kiêm nhiệm...
Diễn đàn Kinh doanh với
chủ đề “Lãnh đạo với tầm nhìn – Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp”, do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp
cùng KPMG Việt Nam và Merck Healthcare Việt Nam tổ chức, đã diễn ra ngày 16/9.
Sự kiện quy tụ các
lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận về xu hướng ESG
(Môi trường – Xã hội – Quản trị), chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và khẳng định
vai trò của doanh nghiệp trong tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam.
VAI TRÒ TIÊN PHONG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
Bà Delphine Rousselet, Giám đốc Điều hành
EuroCham Việt Nam, chia sẻ trong 35 năm qua, quan hệ châu Âu – Việt Nam
đã phát triển từ nền tảng thương mại trở thành một quan hệ đối tác đa chiều, được
xây dựng trên những giá trị chung về sự cởi mở, sức bền dẻo dai, và tinh thần đổi
mới sáng tạo.
Trong “kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam, có thể thấy rõ rằng trụ cột tiếp theo định hình mối quan hệ này sẽ là phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp. Nhìn về phía trước, ưu tiên cấp bách là biến
cam kết thành hành động.
“Doanh nghiệp cần đưa ESG vào
trọng tâm chiến lược. Chính phủ cần tiếp tục cải cách thủ tục và khuyến khích đầu tư xanh. Xã hội cần nhìn nhận phát triển bền vững như một hành trình chung đòi
hỏi sự đồng lòng”, Giám đốc điều hành EuroCham Việt Nam nhấn mạnh.
Với hơn 1.400 doanh
nghiệp thành viên trên các lĩnh vực đa dạng, EuroCham cam kết tiếp tục đồng
hành cùng Việt Nam, giúp biến phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp
trở thành những dấu ấn quan trọng trong quan hệ đối tác châu Âu – Việt Nam
trong nhiều thập kỷ tới.
LỰA CHỌN KHUNG TIÊU CHUẨN PHÙ HỢP CHO DOANH NGHIỆP
Trong phiên tọa đàm,
các diễn giả tập trung thảo luận vào ba chủ đề chính: Mục tiêu bền vững dài hạn của
doanh nghiệp và lý do lựa chọn; cách biến các mục tiêu ESG thành hành động cụ
thể, cân bằng hiệu quả kinh doanh với lợi ích môi trường – xã hội; và trách nhiệm
của doanh nghiệp gắn bó với cộng đồng địa phương.
Bà Trương Hạnh Linh,
Thành viên Điều hành – Trưởng dịch vụ Tư vấn Phát triển Bền vững của KPMG Việt
Nam, chia sẻ trong khảo sát năm 2024 của KPMG, 43% doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện
báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (GRI), một nửa trong số đó gắn với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
Bên cạnh đó, doanh
nghiệp ngày càng chú trọng đào tạo ESG, xây dựng dữ liệu minh bạch và đưa ESG
vào quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, trong quá trình tư vấn triển khai chiến
lược, đơn vị này cũng nhận thấy doanh nghiệp thường gặp một số khó khăn.
Chẳng hạn, thiếu phương pháp tích
hợp thông tin được chuẩn hóa do dữ liệu liên quan đến phát triển bền vững nằm rải rác ở nhiều bộ phận,
phòng ban khác nhau. Do vậy, dữ liệu thường không đáp ứng được yêu cầu chuẩn
hóa và đầy đủ khi xây dựng lộ trình tư vấn tích hợp phù hợp với tham vọng của
Ban lãnh đạo, và nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp.
Đáng chú ý, các doanh nghiệp thường
thiếu đội ngũ nhân sự có chuyên môn phù hợp. Hiện nay, đội ngũ nhân sự
phụ trách công tác phát
triển bền vững tại các doanh nghiệp phần lớn là nhân sự
kiêm nhiệm với năng lực và hiểu biết liên quan đến các tiêu chuẩn, khung hướng
dẫn phát triển bền vững còn nhiều hạn chế hoặc thiếu cập nhật.
Trong khi đó, các quy
định và khuôn khổ về phát
triển bền vững trên thế giới đang được ban hành ngày càng
nhiều, và đòi hỏi mức độ phức tạp trong thông tin được công bố ngày càng
cao.
Ngoài ra, khó khăn trong việc
cân bằng lợi ích của các bên liên quan trọng yếu. Do thực tế mỗi bên có lợi ích
liên quan có những mối quan tâm, nhu cầu và kỳ vọng khác nhau về các hoạt động phát triển bền vững mà doanh nghiệp triển khai
cũng như tác động của nó tới môi trường, xã hội…
“Vì vậy, khi xây dựng chiến
lược, doanh nghiệp cần lựa chọn một khung tiêu chuẩn, thông lệ phát triển bền vững phù hợp và hài hòa với lợi
ích của các bên có lợi ích liên quan trọng yếu”, bà Trương Hạnh Linh gợi mở.
Trong lĩnh vực chăm sóc sức
khỏe, đại diện Merck Healthcare Việt Nam cũng chia sẻ những nỗ lực và sáng kiến bền vững
mà doanh nghiệp đã triển khai trong nhiều năm qua, nhằm mang lại tác động
tích cực cho cộng đồng.
Bà Ghislaine
Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam, nhấn mạnh phát triển bền vững là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược của doanh nghiệp này. Đó là tạo ra giá
trị dài hạn thông qua các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng
thời hướng đến cân bằng ba yếu tố: Môi trường, xã hội và quản trị – cho chính doanh nghiệp, các bên liên quan, và toàn xã hội.
Đặc biệt, không chỉ hướng tới đổi mới
trong khoa học sức khỏe, mà còn đặt ra các mục tiêu cụ thể để đảm bảo mọi hoạt
động, từ chuỗi cung ứng đến sử dụng năng lượng đều gắn với phát triển bền vững…
Những chia sẻ từ các
bên không chỉ mang lại bài học thực tiễn mà còn mở ra gợi ý chính sách, góp phần
định hình khuôn khổ phát
triển bền vững cho Việt Nam.
Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh
08:16, 14/09/2025
Nhu cầu nhân lực xanh tăng cao toàn cầu
09:16, 06/08/2025
Không "tăng tốc" đào tạo, Việt Nam sẽ khủng hoảng thiếu hàng triệu nhân lực công nghệ cao
Thủ tướng giao 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho cộng đồng doanh nghiệp
Tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề của diễn đàn, nhất là trong bối cảnh hiện nay đất nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân…
Nhân lực công nghệ số chất lượng cao là nhóm có thu nhập gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân
Chỉ cần đáp ứng một trong các tiêu chí theo quy định, chuyên gia, nhà sáng lập, kỹ sư, nhà khoa học hoặc cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ số sẽ được xác định là nhân lực công nghệ số chất lượng cao...
Hướng tới quan hệ “đồng kiến tạo” giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân
Mở đầu Phiên đối thoại Cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), mối quan hệ giữa Nhà nước với khu vực kinh tế tư nhân đã được khẳng định một cách rõ nét trong tiến trình phát triển đất nước, cũng như trong trách nhiệm và kiến tạo tương lai cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam hướng tới...
Cà phê giảm phát thải: Con đường nông nghiệp xanh của Sơn La
Trên hành trình xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát thải thấp, Sơn La đang khoác lên mình màu xanh mới. Nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng nhau thay đổi thói quen canh tác: bớt phụ thuộc vào phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thay bằng chế phẩm sinh học, quy trình hữu cơ và kỹ thuật thân thiện môi trường, hướng tới một nền sản xuất bền vững, an lành…
Cam sạch Cẩm Thạch và hành trình làm giàu từ đổi mới cách nghĩ, phát triển nông nghiệp hữu cơ
Trong khi nhiều địa phương miền núi Thanh Hóa vẫn loay hoay với bài toán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thì tại xã Cẩm Thạch, một số hộ dân đã mạnh dạn, tiên phong bằng việc tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững. Mô hình trồng cam sạch của ông Đinh Văn Bê, người dân thôn Phâng Khánh, đang trở thành điểm sáng khi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: