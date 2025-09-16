Doanh nghiệp "khát" nhân lực cho phát triển bền vững

43% doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (GRI), một nửa trong số đó gắn với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, hiện nay, đội ngũ nhân sự phụ trách công tác phát triển bền vững tại các doanh nghiệp phần lớn là nhân sự kiêm nhiệm...

Diễn đàn Kinh doanh với chủ đề “Lãnh đạo với tầm nhìn – Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp”, do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp cùng KPMG Việt Nam và Merck Healthcare Việt Nam tổ chức, đã diễn ra ngày 16/9.

Sự kiện quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận về xu hướng ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam.

VAI TRÒ TIÊN PHONG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bà Delphine Rousselet, Giám đốc Điều hành EuroCham Việt Nam, chia sẻ trong 35 năm qua, quan hệ châu Âu – Việt Nam đã phát triển từ nền tảng thương mại trở thành một quan hệ đối tác đa chiều, được xây dựng trên những giá trị chung về sự cởi mở, sức bền dẻo dai, và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Bà Delphine Rousselet, Giám đốc Điều hành EuroCham Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn.

Trong “kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam, có thể thấy rõ rằng trụ cột tiếp theo định hình mối quan hệ này sẽ là phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp. Nhìn về phía trước, ưu tiên cấp bách là biến cam kết thành hành động.

“Doanh nghiệp cần đưa ESG vào trọng tâm chiến lược. Chính phủ cần tiếp tục cải cách thủ tục và khuyến khích đầu tư xanh. Xã hội cần nhìn nhận phát triển bền vững như một hành trình chung đòi hỏi sự đồng lòng”, Giám đốc điều hành EuroCham Việt Nam nhấn mạnh.

Với hơn 1.400 doanh nghiệp thành viên trên các lĩnh vực đa dạng, EuroCham cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, giúp biến phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp trở thành những dấu ấn quan trọng trong quan hệ đối tác châu Âu – Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.

LỰA CHỌN KHUNG TIÊU CHUẨN PHÙ HỢP CHO DOANH NGHIỆP

Trong phiên tọa đàm, các diễn giả tập trung thảo luận vào ba chủ đề chính: Mục tiêu bền vững dài hạn của doanh nghiệp và lý do lựa chọn; cách biến các mục tiêu ESG thành hành động cụ thể, cân bằng hiệu quả kinh doanh với lợi ích môi trường – xã hội; và trách nhiệm của doanh nghiệp gắn bó với cộng đồng địa phương.

Bà Trương Hạnh Linh, Thành viên Điều hành – Trưởng dịch vụ Tư vấn Phát triển Bền vững của KPMG Việt Nam, chia sẻ trong khảo sát năm 2024 của KPMG, 43% doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (GRI), một nửa trong số đó gắn với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Bà Trương Hạnh Linh, Thành viên Điều hành – Trưởng dịch vụ Tư vấn Phát triển Bền vững của KPMG Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngày càng chú trọng đào tạo ESG, xây dựng dữ liệu minh bạch và đưa ESG vào quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, trong quá trình tư vấn triển khai chiến lược, đơn vị này cũng nhận thấy doanh nghiệp thường gặp một số khó khăn.

Chẳng hạn, thiếu phương pháp tích hợp thông tin được chuẩn hóa do dữ liệu liên quan đến phát triển bền vững nằm rải rác ở nhiều bộ phận, phòng ban khác nhau. Do vậy, dữ liệu thường không đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa và đầy đủ khi xây dựng lộ trình tư vấn tích hợp phù hợp với tham vọng của Ban lãnh đạo, và nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp thường thiếu đội ngũ nhân sự có chuyên môn phù hợp. Hiện nay, đội ngũ nhân sự phụ trách công tác phát triển bền vững tại các doanh nghiệp phần lớn là nhân sự kiêm nhiệm với năng lực và hiểu biết liên quan đến các tiêu chuẩn, khung hướng dẫn phát triển bền vững còn nhiều hạn chế hoặc thiếu cập nhật.

Trong khi đó, các quy định và khuôn khổ về phát triển bền vững trên thế giới đang được ban hành ngày càng nhiều, và đòi hỏi mức độ phức tạp trong thông tin được công bố ngày càng cao.

Ngoài ra, khó khăn trong việc cân bằng lợi ích của các bên liên quan trọng yếu. Do thực tế mỗi bên có lợi ích liên quan có những mối quan tâm, nhu cầu và kỳ vọng khác nhau về các hoạt động phát triển bền vững mà doanh nghiệp triển khai cũng như tác động của nó tới môi trường, xã hội…

“Vì vậy, khi xây dựng chiến lược, doanh nghiệp cần lựa chọn một khung tiêu chuẩn, thông lệ phát triển bền vững phù hợp và hài hòa với lợi ích của các bên có lợi ích liên quan trọng yếu”, bà Trương Hạnh Linh gợi mở.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đại diện Merck Healthcare Việt Nam cũng chia sẻ những nỗ lực và sáng kiến bền vững mà doanh nghiệp đã triển khai trong nhiều năm qua, nhằm mang lại tác động tích cực cho cộng đồng.

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam.

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam, nhấn mạnh phát triển bền vững là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược của doanh nghiệp này. Đó là tạo ra giá trị dài hạn thông qua các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời hướng đến cân bằng ba yếu tố: Môi trường, xã hội và quản trị – cho chính doanh nghiệp, các bên liên quan, và toàn xã hội.

Đặc biệt, không chỉ hướng tới đổi mới trong khoa học sức khỏe, mà còn đặt ra các mục tiêu cụ thể để đảm bảo mọi hoạt động, từ chuỗi cung ứng đến sử dụng năng lượng đều gắn với phát triển bền vững…

Những chia sẻ từ các bên không chỉ mang lại bài học thực tiễn mà còn mở ra gợi ý chính sách, góp phần định hình khuôn khổ phát triển bền vững cho Việt Nam.