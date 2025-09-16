Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Doanh nghiệp "khát" nhân lực cho phát triển bền vững

Thu Hằng

16/09/2025, 22:52

43% doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (GRI), một nửa trong số đó gắn với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, hiện nay, đội ngũ nhân sự phụ trách công tác phát triển bền vững tại các doanh nghiệp phần lớn là nhân sự kiêm nhiệm...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Diễn đàn Kinh doanh với chủ đề “Lãnh đạo với tầm nhìn – Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp”, do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp cùng KPMG Việt Nam và Merck Healthcare Việt Nam tổ chức, đã diễn ra ngày 16/9.

Sự kiện quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận về xu hướng ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam.

 VAI TRÒ TIÊN PHONG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bà Delphine Rousselet, Giám đốc Điều hành EuroCham Việt Nam, chia sẻ trong 35 năm qua, quan hệ châu Âu – Việt Nam đã phát triển từ nền tảng thương mại trở thành một quan hệ đối tác đa chiều, được xây dựng trên những giá trị chung về sự cởi mở, sức bền dẻo dai, và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Bà Delphine Rousselet, Giám đốc Điều hành EuroCham Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn. 
Bà Delphine Rousselet, Giám đốc Điều hành EuroCham Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn. 

Trong “kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam, có thể thấy rõ rằng trụ cột tiếp theo định hình mối quan hệ này sẽ là phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp. Nhìn về phía trước, ưu tiên cấp bách là biến cam kết thành hành động.

“Doanh nghiệp cần đưa ESG vào trọng tâm chiến lược. Chính phủ cần tiếp tục cải cách thủ tục và khuyến khích đầu tư xanh. Xã hội cần nhìn nhận phát triển bền vững như một hành trình chung đòi hỏi sự đồng lòng”, Giám đốc điều hành EuroCham Việt Nam nhấn mạnh.

Với hơn 1.400 doanh nghiệp thành viên trên các lĩnh vực đa dạng, EuroCham cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, giúp biến phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp trở thành những dấu ấn quan trọng trong quan hệ đối tác châu Âu – Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.

LỰA CHỌN KHUNG TIÊU CHUẨN PHÙ HỢP CHO DOANH NGHIỆP

Trong phiên tọa đàm, các diễn giả tập trung thảo luận vào ba chủ đề chính: Mục tiêu bền vững dài hạn của doanh nghiệp và lý do lựa chọn; cách biến các mục tiêu ESG thành hành động cụ thể, cân bằng hiệu quả kinh doanh với lợi ích môi trường – xã hội; và trách nhiệm của doanh nghiệp gắn bó với cộng đồng địa phương.

Bà Trương Hạnh Linh, Thành viên Điều hành – Trưởng dịch vụ Tư vấn Phát triển Bền vững của KPMG Việt Nam, chia sẻ trong khảo sát năm 2024 của KPMG, 43% doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (GRI), một nửa trong số đó gắn với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Bà Trương Hạnh Linh, Thành viên Điều hành – Trưởng dịch vụ Tư vấn Phát triển Bền vững của KPMG Việt Nam.
Bà Trương Hạnh Linh, Thành viên Điều hành – Trưởng dịch vụ Tư vấn Phát triển Bền vững của KPMG Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngày càng chú trọng đào tạo ESG, xây dựng dữ liệu minh bạch và đưa ESG vào quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, trong quá trình tư vấn triển khai chiến lược, đơn vị này cũng nhận thấy doanh nghiệp thường gặp một số khó khăn.

Chẳng hạn, thiếu phương pháp tích hợp thông tin được chuẩn hóa do dữ liệu liên quan đến phát triển bền vững nằm rải rác ở nhiều bộ phận, phòng ban khác nhau. Do vậy, dữ liệu thường không đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa và đầy đủ khi xây dựng lộ trình tư vấn tích hợp phù hợp với tham vọng của Ban lãnh đạo, và nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp. 

Đáng chú ý, các doanh nghiệp thường thiếu đội ngũ nhân sự có chuyên môn phù hợp. Hiện nay, đội ngũ nhân sự phụ trách công tác phát triển bền vững tại các doanh nghiệp phần lớn là nhân sự kiêm nhiệm với năng lực và hiểu biết liên quan đến các tiêu chuẩn, khung hướng dẫn phát triển bền vững còn nhiều hạn chế hoặc thiếu cập nhật.

Trong khi đó, các quy định và khuôn khổ về phát triển bền vững trên thế giới đang được ban hành ngày càng nhiều, và đòi hỏi mức độ phức tạp trong thông tin được công bố ngày càng cao. 

Ngoài ra, khó khăn trong việc cân bằng lợi ích của các bên liên quan trọng yếu. Do thực tế mỗi bên có lợi ích liên quan có những mối quan tâm, nhu cầu và kỳ vọng khác nhau về các hoạt động phát triển bền vững mà doanh nghiệp triển khai cũng như tác động của nó tới môi trường, xã hội…

“Vì vậy, khi xây dựng chiến lược, doanh nghiệp cần lựa chọn một khung tiêu chuẩn, thông lệ phát triển bền vững phù hợp và hài hòa với lợi ích của các bên có lợi ích liên quan trọng yếu”, bà Trương Hạnh Linh gợi mở.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đại diện Merck Healthcare Việt Nam cũng chia sẻ những nỗ lực và sáng kiến bền vững mà doanh nghiệp đã triển khai trong nhiều năm qua, nhằm mang lại tác động tích cực cho cộng đồng.

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam.
Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam.

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam, nhấn mạnh phát triển bền vững là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược của doanh nghiệp này. Đó là tạo ra giá trị dài hạn thông qua các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời hướng đến cân bằng ba yếu tố: Môi trường, xã hội và quản trị – cho chính doanh nghiệp, các bên liên quan, và toàn xã hội.

Đặc biệt, không chỉ hướng tới đổi mới trong khoa học sức khỏe, mà còn đặt ra các mục tiêu cụ thể để đảm bảo mọi hoạt động, từ chuỗi cung ứng đến sử dụng năng lượng đều gắn với phát triển bền vững…

Những chia sẻ từ các bên không chỉ mang lại bài học thực tiễn mà còn mở ra gợi ý chính sách, góp phần định hình khuôn khổ phát triển bền vững cho Việt Nam.

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

08:16, 14/09/2025

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

Nhu cầu nhân lực xanh tăng cao toàn cầu

09:16, 06/08/2025

Nhu cầu nhân lực xanh tăng cao toàn cầu

Không "tăng tốc" đào tạo, Việt Nam sẽ khủng hoảng thiếu hàng triệu nhân lực công nghệ cao

17:41, 14/08/2025

Không

Từ khóa:

dân sinh đầu tư xanh ESG nhân lực phát triển bền vững trách nhiệm doanh nghiệp

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Thủ tướng giao 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho cộng đồng doanh nghiệp

Thủ tướng giao 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho cộng đồng doanh nghiệp

Tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề của diễn đàn, nhất là trong bối cảnh hiện nay đất nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân…

Nhân lực công nghệ số chất lượng cao là nhóm có thu nhập gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân

Nhân lực công nghệ số chất lượng cao là nhóm có thu nhập gấp ít nhất 10 lần so với thu nhập bình quân

Chỉ cần đáp ứng một trong các tiêu chí theo quy định, chuyên gia, nhà sáng lập, kỹ sư, nhà khoa học hoặc cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ số sẽ được xác định là nhân lực công nghệ số chất lượng cao...

Hướng tới quan hệ “đồng kiến tạo” giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân

Hướng tới quan hệ “đồng kiến tạo” giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân

Mở đầu Phiên đối thoại Cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), mối quan hệ giữa Nhà nước với khu vực kinh tế tư nhân đã được khẳng định một cách rõ nét trong tiến trình phát triển đất nước, cũng như trong trách nhiệm và kiến tạo tương lai cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam hướng tới...

Cà phê giảm phát thải: Con đường nông nghiệp xanh của Sơn La

Cà phê giảm phát thải: Con đường nông nghiệp xanh của Sơn La

Trên hành trình xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát thải thấp, Sơn La đang khoác lên mình màu xanh mới. Nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng nhau thay đổi thói quen canh tác: bớt phụ thuộc vào phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thay bằng chế phẩm sinh học, quy trình hữu cơ và kỹ thuật thân thiện môi trường, hướng tới một nền sản xuất bền vững, an lành…

Cam sạch Cẩm Thạch và hành trình làm giàu từ đổi mới cách nghĩ, phát triển nông nghiệp hữu cơ

Cam sạch Cẩm Thạch và hành trình làm giàu từ đổi mới cách nghĩ, phát triển nông nghiệp hữu cơ

Trong khi nhiều địa phương miền núi Thanh Hóa vẫn loay hoay với bài toán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thì tại xã Cẩm Thạch, một số hộ dân đã mạnh dạn, tiên phong bằng việc tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững. Mô hình trồng cam sạch của ông Đinh Văn Bê, người dân thôn Phâng Khánh, đang trở thành điểm sáng khi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay

Chứng khoán

2

Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua

Chứng khoán

3

Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán

Chứng khoán

4

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp

Tài chính

5

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng

Khung pháp lý

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: