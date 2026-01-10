Thời gian cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao rút ngắn còn một nửa

Trong thời hạn 15 ngày làm việc (quy định cũ là 30 ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và gửi cho doanh nghiệp...

Đây là một trong những thay đổi mới được quy định tại Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, mà Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký mới đây.

Theo đó, Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg điều chỉnh các Điều 3, 4 và 6 của Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg, liên quan đến thủ tục xác nhận hàng hóa phục vụ ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, cũng như phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư.

Trước đây, với các thủ tục này, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới UBND cấp tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc bộ quản lý dự án. Tuy nhiên, theo quy định mới thì ngoài 2 phương thức trên, tổ chức cá nhân có thể gửi hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, ngoài bổ sung phương thức nộp hồ sơ trực tuyến, Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg cũng sửa đổi nhiều thủ tục theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết.

Cụ thể, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ được rút ngắn thời gian cơ quan có thẩm quyền trả lời từ 10 ngày xuống còn 7 ngày. Trường hợp cần thiết phải tổ chức hội đồng thẩm tra hồ sơ thì thời gian thẩm tra và trả lời được rút ngắn từ 20 ngày xuống còn 15 ngày.

Hay như thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp khác quy định tại Điều 9 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, theo quy định mới tại Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg, trong vòng 5 ngày làm việc (quy định cũ là 10 ngày) kể từ khi nhận văn bản đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ và chuyên gia phải cho ý kiến về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Đồng thời, Quyết định mới cũng sửa đổi điểm c, d, g khoản 2 Điều 4 Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao. Cụ thể, trong thời hạn 2 ngày làm việc (quy định cũ là 3 ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc (quy định cũ là 5 ngày), kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc (quy định cũ là 5 ngày), kể từ khi nhận được báo cáo kết quả thẩm định và biên bản họp của Hội đồng, cơ quan cấp Giấy chứng nhận xem xét, quyết định việc cấp Giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3, 5 Điều 2 Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg theo hướng giảm thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao như sau:

Trong thời hạn 13,5 ngày làm việc (quy định cũ là 15 ngày), kể từ khi nhận được đơn đề nghị xác nhận của tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận bằng văn bản các nội dung đã trình bày trong Bản thuyết minh dự án ứng dụng công nghệ cao, đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.

Trong thời hạn 13,5 ngày làm việc (quy định cũ là 15 ngày), kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động do tổ chức, cá nhân gửi, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và cấp Giấy chứng nhận hoạt động và gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động.

Cùng với đó, Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 5 Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg về thời gian cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc (quy định cũ là 30 ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và gửi cho doanh nghiệp.