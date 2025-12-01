Thành phố Hồ Chí Minh và mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế

Thông qua việc thu hút các tập đoàn quốc tế, thúc đẩy mô hình tài sản số, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, UAV, đổi mới sáng tạo và logistics, TP.Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế và công nghệ hàng đầu trong thập kỷ mới.

Tại diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với con người là trung tâm của sự phát triển. Ông cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ bạn bè quốc tế trong việc huy động nguồn vốn, phát triển hạ tầng số, và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Để đạt được mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế, TP. Hồ Chí Minh cần vượt qua nhiều thách thức lớn như áp lực quản trị đô thị, thiếu hụt nguồn lực tài chính và nhân lực chất lượng cao. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác quốc tế và đổi mới sáng tạo để xây dựng một đô thị tầm cỡ quốc tế.

Với tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm, TP. Hồ Chí Minh đang trên con đường trở thành một trung tâm tài chính và công nghệ hàng đầu, không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực Đông Nam Á. Thành phố này không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là biểu tượng của sự phát triển bền vững và sáng tạo.

