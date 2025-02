Thế hệ Millennials và Gen Z ưu tiên tính bền vững khi mua sắm xa xỉ

Người tiêu dùng thuộc thế hệ Gen Z và Millennials đang thúc đẩy sự chuyển dịch sang mô hình “xa xỉ dễ tiếp cận”, trong đó họ ưu tiên chất lượng, tính bền vững và trải nghiệm mua sắm an toàn, liền mạch, theo nghiên cứu mới từ Tink, nền tảng dịch vụ thanh toán và ngân hàng mở.

Nghiên cứu do Censuswide thực hiện tại Anh cho thấy, Gen Z và Millennials - hai nhóm khách hàng mua sắm xa xỉ nhiều nhất, với mức trung bình lần lượt là 16 và 14 món hàng xa xỉ mỗi năm - đang ngày càng trở nên khắt khe hơn trong quyết định mua sắm. Khoảng ba phần tư (73%) số người thuộc thế hệ Millennials và 64% Gen Z tham gia khảo sát cho biết họ mong muốn đầu tư nhiều hơn vào các sản phẩm chất lượng, có độ bền cao.

GIÁ CẢ HỢP LÝ VÀ PHẢI BỀN VỮNG

Tính bền vững cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định. Phần lớn người tiêu dùng Gen Z (63%) và Millennials (62%) sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm được sản xuất theo quy trình đạo đức và có trách nhiệm với môi trường.

Đối với 62% người tiêu dùng thuộc thế hệ Gen Z và 68% Millennials, xa xỉ không chỉ nằm ở bản thân sản phẩm mà còn ở trải nghiệm mua sắm. Bên cạnh đó, ba phần tư số người thuộc cả hai nhóm thế hệ này sẵn sàng chi trả nhiều hơn để sở hữu sản phẩm từ các thương hiệu danh tiếng, phản ánh tầm quan trọng của yếu tố niềm tin trong quyết định mua sắm của họ.

Bà Lucy Grant, Giám đốc chiến lược thương mại tại Tink, cho biết: “Việc thấu hiểu những thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng Gen Z và Millennials là yếu tố then chốt đối với các thương hiệu muốn duy trì lợi thế trong thị trường xa xỉ và hàng hóa cao cấp. Những khách hàng có giá trị cao này không chỉ tìm kiếm một sản phẩm cao cấp, mà họ còn mong đợi một trải nghiệm mua sắm xuất sắc - từ tính bền vững, chất lượng cho đến quy trình thanh toán liền mạch và an toàn.”

HỆ THỐNG THANH TOÁN CẦN ĐƯỢC ĐẦU TƯ

Khi mua sắm hàng xa xỉ, 58% người tiêu dùng thuộc thế hệ Gen Z và 64% Millennials cho rằng bảo mật thanh toán là mối quan tâm hàng đầu. Điều này dẫn đến sự do dự trong việc thực hiện các giao dịch mua sắm trực tuyến có giá trị cao do lo ngại về lỗi thanh toán và gian lận.

Vì vậy, theo khảo sát có hơn hai phần ba (68%) các nhà bán lẻ cao cấp có kế hoạch nâng cấp hệ thống thanh toán trong năm tới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, 85% số doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ cũng tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm thanh toán liền mạch và an toàn nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Nghiên cứu của Tink cũng cho thấy 36% người tiêu dùng thuộc thế hệ Gen Z và 42% Millennials mong muốn có phương thức thanh toán không kèm theo phí ẩn. Trong khi đó, 34% Gen Z và 38% Millennials yêu cầu phương thức thanh toán có khả năng giảm thiểu rủi ro gian lận.

Bà Lucy Grant bổ sung: “Niềm tin và danh tiếng thương hiệu chưa bao giờ quan trọng hơn đối với người tiêu dùng khi họ quyết định chi tiêu số tiền mà họ khó khăn mới kiếm được. Vì vậy, điều cốt yếu là các nhà bán lẻ cần mang lại sự an tâm cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch có giá trị cao. Bằng cách đầu tư vào các giải pháp thanh toán hiện đại, chẳng hạn như Pay by Bank, các nhà bán lẻ cao cấp có thể cung cấp một phương thức thanh toán an toàn, đáng tin cậy – với quy trình xác thực diễn ra ngay trong ứng dụng ngân hàng quen thuộc của khách hàng”.

Nhiều nhà phân phối và bán lẻ xa xỉ tại Việt Nam hiện cũng đã áp dụng nhiều phương án thanh toán linh hoạt, bảo mật cho khách hàng, từ thanh toán thẻ, quét mã QR cho đến Apple Pay. Sự chuyển mình này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng mà còn phản ánh xu hướng số hóa mạnh mẽ trong nền kinh tế.

Theo báo cáo mới được công bố bởi Payoo, phương thức thanh toán bằng QR Code đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam, với tỷ lệ sử dụng tăng từ 8% - 10% mỗi tháng trong năm 2024. Đồng thời, các cổng thanh toán trực tuyến cũng đang trở thành lựa chọn phổ biến, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính bảo mật cao hơn so với việc sử dụng tiền mặt.

Các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton và Chanel đã nhanh chóng thích ứng với xu hướng này, đầu tư mạnh vào các giải pháp thanh toán điện tử để cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nhìn chung tâm lý người tiêu dùng xa xỉ vẫn còn khá bi quan dưới áp lực về kinh tế. Báo cáo The State of Fashion: Luxury, do The Business of Fashion và McKinsey & Company công bố mới đây, cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm khách hàng: những khách hàng trẻ tuổi, đa dạng hơn đang đòi hỏi sự đổi mới, trong khi những người mua lớn tuổi lại coi trọng yếu tố truyền thống. Bên cạnh đó, nhu cầu ngày càng tăng đối với các trải nghiệm xa xỉ cũng tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt hơn trong chi tiêu.

Sự mở rộng quá nhanh của ngành cũng dẫn đến việc các giá trị cốt lõi như tính độc quyền và tay nghề thủ công dần bị phai nhạt, khi mức giá tăng nhanh hơn tốc độ đổi mới sản phẩm. Với tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại còn 1 – 3% mỗi năm từ nay đến năm 2027, ngành hàng xa xỉ cần điều chỉnh chiến lược, tập trung vào sáng tạo và các kế hoạch dài hạn nhằm tái định vị giá trị thương hiệu và thích ứng với những thay đổi của thị trường.