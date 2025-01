Bán lẻ xa xỉ Mỹ nhìn thấy triển vọng tích cực trong năm 2025

Cổ phiếu của thương hiệu Estee Lauder và Tapestry đã tăng đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm thứ Hai tuần trước, với Estee Lauder tăng 3,7% và Tapestry tăng 2%. Xu hướng tăng của các công ty hàng xa xỉ này diễn ra sau kết quả hàng quý mạnh mẽ từ tập đoàn xa xỉ Thụy Sĩ Richemont, công ty đã báo cáo doanh số bán hàng tăng 10% trong quý thứ ba kết thúc vào ngày 31/12/2024.

Hiệu suất tích cực của Richemont được đánh dấu bằng doanh thu hàng quý kỷ lục là 6,2 tỷ euro, báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ ở một số thị trường trọng điểm. Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi đều cho thấy mức tăng trưởng hai con số, trong khi Nhật Bản cũng công bố kết quả mạnh mẽ. Mặc dù sự sụt giảm ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chủ yếu là do nhu cầu yếu hơn ở Trung Quốc, doanh số bán hàng tổng thể của công ty trong khoảng thời gian 9 tháng trở lại đây đã tăng 4% theo tỷ giá hối đoái không đổi và 3% theo tỷ giá hối đoái thực tế.

Tin tức tích cực từ Richemont, một công ty đầu mối trong ngành hàng xa xỉ, phản ánh tâm lý thị trường rộng lớn hơn và tác động lan truyền trong ngành hàng xa xỉ. LVMH, chủ sở hữu các thương hiệu đình đám Louis Vuitton và Dior, sẽ khởi động mùa báo cáo lợi nhuận của ngành vào ngày 28/1 tới đây. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy trong quý cuối cùng, hoạt động kinh doanh vẫn khó khăn ở Trung Quốc, trong khi một số dấu hiệu cải thiện đã xuất hiện ở thị trường Mỹ.

Các nhà phân tích của ngân hàng Barclays dự báo doanh số quý tài chính thứ 4 sẽ giảm ở mức vừa phải hơn so với quý trước. Chẳng hạn, LVMH có thể sẽ báo cáo doanh số quý 4 giảm 1%, trong đó mảng thời trang và đồ da chủ lực của tập đoàn giảm 3%. Trong khi đó, Hermes, nhà sản xuất túi xách cao cấp Birkin, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng doanh số 10%. Còn Kering, đang nỗ lực mang lại cú hích mạnh mẽ cho thương hiệu Gucci, được dự báo sẽ ghi nhận doanh số giảm 12%, làm nổi bật khoảng cách ngày càng lớn giữa các tập đoàn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng xa xỉ.

Trong khi ít nhất một nửa dân số Hoa Kỳ đang "chuẩn bị" cho chính quyền mới hứa hẹn sẽ mang lại một số thay đổi triệt để cho xã hội và nền kinh tế, các nhà bán lẻ hàng xa xỉ lớn lại bắt đầu năm mới bằng việc định nghĩa lại sự tồn tại của họ. Saks Global đã hoàn tất việc mua lại Neiman Marcus Group (NMG) với giá 2,7 tỷ đô la, qua đó thêm Neiman Marcus và Bergdorf Goodman vào các bất động sản Saks Fifth Avenue và Saks Off Fifth của mình.

Nordstrom cũng đã đạt được mục tiêu trở thành công ty tư nhân khi đồng ý mua lại với giá trị 6,25 tỷ đô la từ gia đình Nordstrom và nhà bán lẻ El Puerto de Liverpool của Mexico. Những thỏa thuận này xảy ra khi Khảo sát của McKinsey dành cho các giám đốc điều hành trong ngành thời trang gần đây đã cho thấy lạm phát không nằm trong danh sách những lo ngại hàng đầu tại Mỹ khi lãi suất ổn định.

Tờ FashionNetwork.com đã trao đổi với một số nhân vật trong ngành thời trang về cách hai thỏa thuận quan trọng này có thể định hình các cửa hàng bách hóa xa xỉ. Gary Wassner, Giám đốc điều hành của Hilldun Corporation, một công ty tài chính và bảo lãnh hàng đầu, người đã làm việc với các doanh nghiệp như Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Alexander Wang, Golden Goose…, cho rằng việc mua lại NMG sẽ giúp Saks thống lĩnh toàn cầu trong lĩnh vực bán lẻ hàng xa xỉ, có khả năng dẫn đến ít không gian xa xỉ được cho thuê hơn bên trong các cửa hàng bách hóa đa thương hiệu.

Albert Varkki, một chuyên gia bán lẻ và mua sắm, đồng thời là người đồng sáng lập thương hiệu đồ da xa xỉ của Estonia Von Baer, xem xét tình hình bán lẻ của Hoa Kỳ theo quan điểm khách quan và coi những động thái cụ thể này phản ánh một ngành công nghiệp đang ở ngã ba đường khi họ thích nghi với hành vi thay đổi của người tiêu dùng.

"Những thay đổi này báo hiệu sự thay đổi chiến lược hướng tới các hệ sinh thái xa xỉ hợp lý hơn. Việc sáp nhập Saks-Neiman Marcus cho phép tận dụng cơ sở hạ tầng thương mại điện tử và quản lý hàng tồn kho chung để định vị cạnh tranh với các nền tảng như Farfetch. Việc tư nhân hóa Nordstrom có ​​thể giải phóng công ty để theo đuổi các hoạt động thử nghiệm, dài hạn mà không bị ràng buộc bởi áp lực của cổ đông và thay vào đó đầu tư vào bán lẻ theo trải nghiệm hoặc hàng tồn kho rất cục bộ", Varkki nói với FashionNetwork.com.

Có thể nói, các công ty hàng xa xỉ toàn cầu đang dồn mọi nỗ lực để thuyết phục người tiêu dùng Mỹ mạnh tay chi tiền cho vòng tay kim cương, túi xách da chần trám và các mặt hàng thời trang thiết kế khác trong năm 2025. Các nhà điều hành bán lẻ đang nhắm đến khối tài sản của người tiêu dùng tại Mỹ gia tăng nhờ thị trường chứng khoán khởi sắc và sự trỗi dậy của tiền kỹ thuật số. Bên cạnh đó, khả năng chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump áp thuế nhập khẩu cũng có thể củng cố đồng USD, từ đó tăng sức mua hàng xa xỉ châu Âu của người Mỹ.

Dữ liệu từ tập đoàn tài chính - ngân hàng Citi cho thấy chi tiêu thẻ tín dụng của người Mỹ cho các thương hiệu xa xỉ trong tháng 12/2024 đã có sự cải thiện đáng kể, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023, đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng sau hơn hai năm. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ doanh số bán hàng tốt hơn của đồ da và quần áo. Các "ông lớn" trong ngành hàng xa xỉ, bao gồm LVMH và Kering, cũng đang kỳ vọng người mua sắm Mỹ sẽ "giải cứu" họ sau nhiều thập niên phụ thuộc vào doanh số bán hàng mạnh mẽ từ người tiêu dùng Trung Quốc.

Theo ước tính của ngân hàng UBS, ngành này dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 4% trong năm 2025, với doanh số bán hàng ở thị trường Mỹ chiếm hơn 1/3 mức tăng trưởng toàn cầu, tăng 7%, so với mức giảm 1% ở thị trường Trung Quốc. Người đứng đầu bộ phận thương hiệu cao cấp tại công ty quản lý tài sản Pictet Asset Management, Caroline Reyl, cho biết trong ngành công nghiệp xa xỉ, sự cạnh tranh rất khốc liệt.

Tuy nhiên, ngay cả khi toàn ngành đang gặp khó khăn, không phải tất cả các thương hiệu đều chịu chung số phận. Một số thương hiệu sẽ biết cách thích ứng, đổi mới và nắm bắt cơ hội để phát triển, trong khi những thương hiệu khác sẽ không thể vượt qua được thách thức. Sau khi LVMH mở màn mùa báo cáo lợi nhuận vào cuối tháng 1/2025, Kering sẽ tiếp bước vào ngày 11/2 và Hermes vào ngày 14/2.