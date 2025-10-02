The Oasis Riverside: Thăng hạng giá trị nhờ vị trí mặt tiền Vành đai 4

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Tuyến vành đai từ lâu đã được xem là “chìa khóa” mở lối cho sự phát triển phồn vinh của đô thị và thị trường bất động sản. Tiếp nối thành công này, Vành đai 4 TP.HCM - dự án hạ tầng với tổng vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng - được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mạnh mẽ cho bất động sản khu vực. Nằm ngay mặt tiền Vành đai 4, The Oasis Riverside nổi bật như một điểm đến an cư và đầu tư đầy tiềm năng.
Trên thế giới, nhiều đô thị lớn đã chuyển mình vượt bậc nhờ các tuyến đường vành đai. Marina Bay (Singapore) là một ví dụ điển hình, khi giá trị bất động sản khu vực này tăng hơn 400% kể từ năm 2000 nhờ kết nối từ tuyến vành đai East Coast Parkway.
Tại Việt Nam, hiệu ứng từ các tuyến vành đai cũng không kém phần ấn tượng. Khu vực Mỹ Đình – Cầu Giấy, từng là vùng ven ít được chú ý, đã “lột xác” mạnh mẽ sau khi Vành đai 3 hoàn thành. Từ một khu vực giáp ranh, nơi đây đã trở thành trung tâm mới của Hà Nội với hàng loạt cao ốc, khách sạn, trung tâm thương mại hiện đại, và giá đất tăng gấp 4–5 lần chỉ trong một thập kỷ.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Vành đai 3 đã minh chứng sức ảnh hưởng khi giá đất dọc tuyến tăng 30–50% chỉ trong hai năm. Tiếp nối đà phát triển, Vành đai 4 với tổng chiều dài 159 km, bao gồm 10 dự án thành phần và vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng, đang được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược.
Tuyến đường này không chỉ kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, mà còn hình thành hành lang vận tải liên vùng, liên kết các khu công nghiệp, khu đô thị với cảng biển và sân bay. Khi hoàn thành, Vành đai 4 sẽ góp phần giảm tải giao thông nội đô TP.Hồ Chí Minh và thúc đẩy phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam.
Nằm ngay mặt tiền Vành đai 4, The Oasis Riverside đón đầu tiềm năng tăng trưởng nhờ vị trí chiến lược, tận hưởng trọn vẹn giá trị từ hạ tầng giao thông. Dự án còn hưởng lợi từ xu hướng giãn dân sau sáp nhập hành chính TP.Hồ Chí Minh, mở ra triển vọng hình thành một cộng đồng cư dân sầm uất trong tương lai.
Phát triển trên quỹ đất 25 ha, The Oasis Riverside cung cấp hơn 1.200 sản phẩm đa dạng, bao gồm biệt thự, nhà phố liên kế và nhà phố vườn. Với thiết kế đa công năng, các sản phẩm đáp ứng linh hoạt nhu cầu an cư, kinh doanh hoặc đầu tư. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc lên đến 24 tháng giúp giảm áp lực tài chính, tạo cơ hội sở hữu hấp dẫn cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.
Ngoài lợi thế hạ tầng, The Oasis Riverside còn nổi bật với địa thế “khơi nguồn an lành” bên dòng sông Bình Minh – Thị Tính. Cư dân tại đây được tận hưởng những khoảnh khắc quý giá: Lắng nghe nhịp chảy dịu dàng của dòng sông, hít thở không khí trong lành, và ngắm hoàng hôn buông xuống trên mặt nước. Trải nghiệm sống thêm trọn vẹn nhờ chuỗi tiện ích được quy hoạch bài bản, bao gồm công viên ven sông, công viên nội khu, clubhouse, hồ bơi, và nhiều tiện ích hiện đại khác.
Hội tụ ba trụ cột giá trị: Hạ tầng kết nối, tiện ích đẳng cấp và cảnh quan ven sông, The Oasis Riverside hứa hẹn trở thành biểu tượng phồn vinh mới tại cửa ngõ phía Bắc TP.Hồ Chí Minh. Dự án không chỉ mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn kiến tạo không gian sống lý tưởng, nơi cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi và hòa mình vào thiên nhiên.
