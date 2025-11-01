Hà Nội giao hơn 57.000m2 đất để xây dựng công viên, trường học và nhà ở

Tại phường Từ Liêm và xã Thường Tín, Hà Nội sẽ giao hơn 57.000m2 đất để triển khai hai dự án phát triển công viên, trường học, nhà ở và thương mại dịch vụ, nhằm mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện hạ tầng và bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường Thủ đô…

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5327/QĐ-UBND, giao hơn 15.537m2 đất (đợt 3) tại phường Từ Liêm cho Công ty CP Đầu tư Mai Linh để thực hiện dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Golden Palace A.

Trong đó, 7.950m2 đất được sử dụng để xây dựng nhà ở thấp tầng, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn từ ngày ký quyết định giao đất đến 20/2/2067, tương ứng với thời hạn hoạt động của dự án. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Phần còn lại gồm 2.527m2 đất đường giao thông nội bộ và 5.060,93m2 đất giao thông đô thị, được giao không thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài. Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư đồng bộ hạ tầng, sau khi hoàn thiện phải bàn giao lại cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để quản lý.

Cùng thời điểm, UBND Thành phố Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 5339/QĐ-UBND, giao 41.669,5m2 đất tại xã Thường Tín cho Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát - Hà Nội để triển khai dự án khu nhà ở mới liền kề.

Trong đó, 14.854,4m2 đất được giao có thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình nhà ở theo quy hoạch được duyệt, với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày ký quyết định giao đất. Người mua nhà được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Phần còn lại 26.815,1m2 đất, gồm 678,1m2 đất xây dựng nhà văn hóa cộng đồng và 26.137m2 đất cây xanh, thể dục thể thao, hạ tầng kỹ thuật và giao thông, được giao không thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài. Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với khu vực và bàn giao lại cho chính quyền quản lý.

Thành phố yêu cầu Công ty Trường Thịnh Phát - Hà Nội phải phối hợp với UBND xã Thường Tín để rà soát, hoàn trả tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa (nếu có) khi chuyển mục đích sử dụng. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm bàn giao đất, hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Sở Xây dựng hướng dẫn cấp phép xây dựng (nếu có), giám sát công trình đúng quy hoạch, còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, đảm bảo dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng đã phê duyệt.

UBND xã Thường Tín được giao theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình thi công và sử dụng đất, đồng thời quản lý, chống lấn chiếm quỹ đất nhà ở xã hội thuộc dự án riêng trên địa bàn.