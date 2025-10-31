Thứ Bảy, 01/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Vinhomes Cần Giờ sử dụng công nghệ san lấp lấn biển bền vững hàng đầu thế giới

Khánh Huyền

31/10/2025, 21:00

Ngày 31/10/2025, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu, đại diện là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC VIETNAM) để ứng dụng công nghệ gia cố bùn san lấp của Nhật Bản cho dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM).

Đây không chỉ là công nghệ thi công hiện đại bậc nhất thế giới trong việc tạo nền móng vững chắc, mà còn vượt trội trong việc hạn chế ô nhiễm môi trường, đảm bảo tiêu chí ESG++ đặc biệt khắt khe của dự án.

Công nghệ hòa trộn khí nén K-DPM (Kinetic Dry Pneumatic Mixing) để gia cố nền bùn và thi công lấn biển do AOMI Construction Co., Ltd. – tập đoàn kỹ thuật hàng đầu Nhật Bản chuyển giao độc quyền cho MCIC tại Việt Nam. Công nghệ được tiên phong nghiên cứu bởi kỹ sư Akinori Sakamoto - người từng nhận giải thưởng quốc tế IADC về cải tạo bùn nạo vét và đã được ứng dụng tại nhiều dự án tầm cỡ trên thế giới như Cảng sân bay Chubu, Cảng Nanao, Sân bay quốc tế Tokyo, Sân bay Tokyo Haneda (Nhật Bản); Sân bay Pudon (Trung Quốc); Vịnh Marina, Sân bay Đông Changi (Singapore); Cảng New York (Mỹ)…

Theo đó, lớp đất bùn sẽ được tận dụng ngay tại chỗ để gia cố nền đất thông qua việc sử dụng dòng khí áp lực cao để trộn đều bùn nạo vét với xi măng và phụ gia đặc biệt. Quá trình biến bùn thải thành vật liệu san lấp được diễn ra khép kín, nhanh chóng và chính xác, có thể thi công ngay trên sà lan giữa biển hoặc trên bờ. Chỉ sau 5 giờ, lớp bùn mềm đã dần cứng hóa để có thể đi lại trên bề mặt và sau 28 ngày sẽ cứng hóa 100%, đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp và nền móng công trình.

Công nghệ K-DPM giúp hạn chế phát thải gián tiếp từ quá trình vận chuyển, giảm ô nhiễm mùi và nước rò rỉ ra môi trường xung quanh.
Công nghệ K-DPM giúp hạn chế phát thải gián tiếp từ quá trình vận chuyển, giảm ô nhiễm mùi và nước rò rỉ ra môi trường xung quanh.

So với thi công bơm hút cát thông thường, chi phí ổn định bề mặt bằng công nghệ K-DPM cao gấp 5-10 lần, tuy nhiên, giá trị bền vững mà công nghệ mới mang tới cho vùng biển Cần Giờ là vượt trội.

Cụ thể, khối lượng bùn phải xử lý tại chỗ sẽ được giảm thiểu tối đa, từ đó hạn chế phát thải gián tiếp từ quá trình vận chuyển, giảm ô nhiễm mùi và nước rò rỉ ra môi trường xung quanh và không bị phụ thuộc vào cát tự nhiên. Công nghệ này góp phần xanh hóa ngành hàng hải và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong xây dựng hạ tầng ven biển.

Ngoài ra, các khu vực có túi bùn hoặc có nền địa chất yếu cũng sẽ được xử lý bằng công nghệ này để tạo sự ổn định, tăng độ cứng, không lún sụt, không bị trôi.

Công nghệ hòa trộn khí nén K-DPM từng được áp dụng tại nhiều dự án tầm cỡ trên thế giới, điển hình như Cảng New York (Mỹ)…
Công nghệ hòa trộn khí nén K-DPM từng được áp dụng tại nhiều dự án tầm cỡ trên thế giới, điển hình như Cảng New York (Mỹ)…

Bên cạnh công nghệ cải tạo và gia cố bùn, trong quá trình xử lý nền, Vinhomes Green Paradise còn ứng dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào – đắp đặc biệt, tức là phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền. Đây là giải pháp tối ưu tài nguyên, hạn chế tối đa việc khai thác ngoài khơi, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho công trình lấn biển, dự án sử dụng công nghệ kiểm soát mực nước tiên tiến được tư vấn bời các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Hà Lan – “người khổng lồ” trong các dự án lấn biển, trị thủy và phát triển hạ tầng ven biển, đảm bảo độ bền vững và ổn định lâu dài.

Việc lựa chọn công nghệ hiện đại với chi phí triển khai cao gấp 5-10 lần giải pháp truyền thống khẳng định cam kết đưa Vinhomes Green Paradise trở thành siêu đô thị chuẩn ESG++ xanh - thông minh - sinh thái và tái sinh hàng đầu.
Việc lựa chọn công nghệ hiện đại với chi phí triển khai cao gấp 5-10 lần giải pháp truyền thống khẳng định cam kết đưa Vinhomes Green Paradise trở thành siêu đô thị chuẩn ESG++ xanh - thông minh - sinh thái và tái sinh hàng đầu.

Việc quyết tâm lựa chọn công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới có chi phí triển khai cao gấp 5-10 lần giải pháp truyền thống nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về bảo vệ môi trường, bảo tồn và tái sinh – chính là cam kết chắc chắn của Vinhomes Green Paradise về tầm nhìn đưa dự án trở thành siêu đô thị chuẩn ESG++ xanh – thông minh- sinh thái và tái sinh hàng đầu thế giới.

Từ khóa:

Vinhomes Green Paradise

Đọc thêm

Bộ Xây dựng chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng đô thị

Bộ Xây dựng chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng đô thị

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 12451/BXD-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời nội dung chất vấn liên quan đến tình trạng ngập úng đô thị và giá nhà ở cao so với thu nhập người dân. Trong đó, Bộ đã làm rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ngập úng đô thị kéo dài và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục trong thời gian tới…

Đề xuất nền tảng đồng sáng tạo để giải quyết các vấn đề đô thị TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập

Đề xuất nền tảng đồng sáng tạo để giải quyết các vấn đề đô thị TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập

Chuyên gia đề xuất hướng tiếp cận mới để xây dựng thành phố thông minh cho "siêu đô thị" TP. Hồ Chí Minh dựa trên cơ sở dữ liệu và kinh nghiệm quốc tế...

Đề xuất cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và chỉ tiêu pháp lệnh đột phá phát triển nhà ở xã hội…

Cảnh báo huy động vốn trái phép tại các dự án nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh

Cảnh báo huy động vốn trái phép tại các dự án nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh

Tính đến thời điểm hiện tại, TP. Hồ Chí Minh đã phát triển khoảng 14 triệu m2 diện tích sàn nhà ở, gồm nhà ở tự xây, dự án thương mại và nhà ở xã hội, đạt 94% kế hoạch năm 2025. Thành phố đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, tăng cường siết chặt tình trạng đặt cọc giữ chỗ tại nhiều dự án.

Hà Nội xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, nâng cao kiểm soát đầu tư hạ tầng đô thị

Hà Nội xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, nâng cao kiểm soát đầu tư hạ tầng đô thị

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu quá trình lập kế hoạch và quyết định đầu tư hạ tầng đô thị như giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị phải đặt tiêu chí hiệu quả lên hàng đầu, phù hợp khả năng cân đối vốn của từng cấp...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Siết chặt chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty chứng khoán

Chứng khoán

2

Bảo hiểm DBV đạt doanh thu 3.010 tỷ đồng trong 10 tháng

Bảo hiểm

3

Dự kiến sẽ có cơ chế sandbox công nghệ số tại từng địa phương

Kinh tế số

4

Đề nghị dự án Luật Chuyển đổi số bổ sung tội danh sử dụng AI tạo nội dung giả, gây chia rẽ trên không gian mạng

Kinh tế số

5

TP. Hồ Chí Minh bứt phá thu ngân sách 10 tháng 2025

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy