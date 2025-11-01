Thanh Hóa: Hơn 1.580 tỷ đồng nợ thuế, doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ trọng lớn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Theo tổng hợp của thuế tỉnh Thanh Hóa công khai ngày 31/10, hiện chỉ riêng cơ sở 1 và cơ sở 2 có 324 doanh nghiệp nợ thuế với tổng giá trị hơn 1.580 tỷ đồng. Các khoản nợ chủ yếu tập trung ở nhóm doanh nghiệp bất động sản, xây dựng cơ bản, thương mại và đầu tư hạ tầng, trong đó nhiều đơn vị có số nợ lớn kéo dài qua nhiều kỳ kiểm tra.
Theo báo cáo công khai nợ thuế của thuế tỉnh Thanh Hóa, tổng số tiền nợ thuế tính đến hết quý 3/2025 đạt hơn 1.580 tỷ đồng, tương ứng 324 doanh nghiệp còn dư nợ chưa được xử lý dứt điểm. Danh sách nợ được tổng hợp chi tiết theo mã số thuế, biện pháp cưỡng chế và tình trạng hoạt động.
Doanh nghiệp có số nợ cao nhất là Công ty Cổ phần Mặt Trời Thanh Hóa, với hơn 858 tỷ đồng. Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á nợ xấp xỉ 227 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời – Chi nhánh Thanh Hóa nợ khoảng 186 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa nợ hơn 156 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp tiếp theo gồm: Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Sầm Sơn – Thanh Hóa nợ hơn 28 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thanh Hưng nợ hơn 10 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Trọng Phú nợ xấp xỉ 9 tỷ đồng, Công ty TNHH Công nghệ Mới Đông Sơn nợ hơn 7 tỷ đồng.
Công ty TNHH Thương mại Thành Trung nợ xấp xỉ 7 tỷ đồng, Nhà nghỉ Công đoàn Bộ Ngoại giao nợ hơn 7 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng An Bình nợ hơn 6 tỷ đồng, Công ty TNHH Hợp Lực nợ hơn 4 tỷ đồng.
Các đơn vị khác gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Thành nợ hơn 3 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Quỳnh Kim nợ hơn 3 tỷ đồng, Công ty TNHH Thạch Bảo Phong nợ xấp xỉ 4 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim nợ hơn 3 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Bình nợ hơn 3 tỷ đồng, và Công ty TNHH May Phúc Oanh nợ xấp xỉ 2 tỷ đồng.
Tổng số nợ của các doanh nghiệp trên chiếm hơn 80% giá trị nợ thuế toàn tỉnh. Phần lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư hạ tầng, thương mại và dịch vụ tổng hợp. Một số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, dẫn tới nợ kéo dài nhiều năm.
Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triển khai các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế, bao gồm ngừng sử dụng hóa đơn, thông báo trích tiền từ tài khoản và phong tỏa nguồn thu. Nhiều doanh nghiệp đã nhận văn bản yêu cầu nộp báo cáo tài chính, xác nhận công nợ và phương án khắc phục.
Cơ quan thuế đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp, đồng thời tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với đơn vị ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất giải thể. Trường hợp có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc trốn thuế, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.
Danh sách doanh nghiệp nợ thuế đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của thuế tỉnh Thanh Hóa và gửi thông báo đến các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tính minh bạch, tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Thuế tỉnh tiếp tục theo dõi định kỳ, kiểm tra, đối chiếu công nợ và giám sát phát sinh mới, hướng tới mục tiêu thu đúng, thu đủ, bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định, bền vững.
